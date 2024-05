Giá vàng, tỷ giá được dự báo sẽ hạ nhiệt

Ngày 1/5, giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà giảm của giá vàng thế giới. Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 82,6 - 84,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 550.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Riêng vàng nhẫn, doanh nghiệp này điều chỉnh giảm mạnh 800.000 đồng/lượng so với hôm trước còn 73,88 - 75,48 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Với hệ thống vàng Mi Hồng, giá vàng SJC cũng điều chỉnh giảm mạnh còn 82,2 - 83,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn niêm yết 71,6 - 73 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi giá vàng thế giới liên tục giảm. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước chỉ bán được 3.400 lượng vàng qua 1 phiên đấu thầu ngày 23/4, các chuyên gia cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục đấu thầu nhiều phiên tiếp theo và xu hướng giá vàng giảm sẽ thấy rõ hơn.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu khoa học ngân hàng mới đây cho biết, trong quý I/2024, giá vàng SJC, vàng nhẫn duy trì đà tăng với biên độ chênh lệch giá mua- bán ở mức cao, khoảng 2 - 2,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch vàng trong nước với giá vàng thế giới dù có giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức 13 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 3. Mức chênh lệch này được dự đoán có thể co hẹp lại nhưng giá vàng Việt Nam vẫn đang tăng trưởng “nóng” và đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử. Do vậy việc kiểm soát giá vàng vẫn là yêu cầu cấp bách.

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới; chỉ số giá vàng trong nước tháng 4 tăng 6,9% so với tháng trước, tăng 17% so với tháng 12/2023, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm tăng 20,7%.