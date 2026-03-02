Giá vàng vượt 5.400 USD/ounce

Thị trường tài chính những ngày qua chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy: Sắc vàng bao trùm mọi bảng điện tử. Chỉ trong vòng hơn một tháng kể từ đầu năm 2026, giá vàng đã ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục hơn 24%. Tại thời điểm phiên giao dịch sáng thứ Hai (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay có lúc chạm ngưỡng 5.408,7 USD/ounce trước khi điều chỉnh nhẹ.

Sự bứt phá này đã biến vàng trở thành kênh đầu tư hiệu quả nhất từ đầu thập kỷ đến nay. Để so sánh, nếu vào cuối năm 2020, chỉ số Dow Jones đạt tới 61% chặng đường hướng tới cột mốc 50.000 điểm trong khi vàng mới đi được 37% lộ trình tới mốc 5.000 USD, thì giờ đây, "kim loại quý" đã chính thức cán đích trước trong sự ngỡ ngàng của giới phân tích Wall Street.

Phân tích sâu vào các lớp số liệu và bối cảnh hiện tại, chúng ta có thể thấy sự hội tụ của "cơn bão hoàn hảo" thúc đẩy giá trị kim loại quý.

Thứ nhất là căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã trở thành động lực trực tiếp nhất. Những đợt không kích liên tiếp và sự đóng cửa của eo biển Hormuz, huyết mạch năng lượng toàn cầu, đã đẩy tâm lý sợ rủi ro lên mức đỉnh điểm.

"Sự bất ổn kéo dài sẽ giữ cho mức độ biến động và nhu cầu trú ẩn an toàn luôn ở mức cao," Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING Group, nhận định trong một báo cáo mới nhất.

Tiếp đó, dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nỗ lực duy trì lập trường trung lập, nhưng áp lực lạm phát vượt ngưỡng 3% cùng kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai đã khiến đồng USD mất đi sức hấp dẫn vốn có. Khi đồng bạc xanh suy yếu, vàng vốn được định giá bằng USD, nghiễm nhiên trở thành lựa chọn ưu tiên của các quỹ phòng hộ.

Ngoài ra, không chỉ các nhà đầu tư cá nhân, mà ngay cả các định chế tài chính nhà nước cũng đang "miệt mài" gom vàng. Theo dữ liệu từ Goldman Sachs, các ngân hàng trung ương đang mua vào trung bình khoảng 60 tấn vàng mỗi quý để đa dạng hóa dự trữ, giảm bớt sự lệ thuộc vào trái phiếu chính phủ trong bối cảnh nợ công toàn cầu phình to.

Hiện tại, các ngân hàng lớn đã phải liên tục cập nhật bảng dự báo của mình. Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá vàng lên 5.400 USD/ounce sớm hơn dự kiến và không loại trừ khả năng chạm mốc 6.000 USD ngay trong năm nay.

Táo bạo hơn, mô hình phân tích của ngân hàng BMO (Canada) chỉ ra rằng nếu dòng vốn vào các quỹ ETF vàng duy trì mức 4-5 triệu ounce mỗi quý, giá vàng có thể đạt 6.350 USD vào cuối năm 2026 và thậm chí leo lên mốc 8.650 USD vào năm 2027.

Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại J.P. Morgan, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng các xu hướng thúc đẩy việc tái lập mặt bằng giá vàng cao hơn vẫn chưa kết thúc. Xu hướng dài hạn về đa dạng hóa dự trữ chính thức và đầu tư vào vàng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển."

*Nguồn: Reuters, Goldman Sachs, Kitco