Giá vé máy bay cao điểm hè rẻ nhất 6 năm qua

Từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt…, giá vé máy bay chỉ ở mức 1 triệu đồng/chiều, tương ứng giảm khoảng 30 - 50% so với đặt vé từ 1 tháng trước.

Hiện chặng Hà Nội - Phú Quốc đi trong tháng 7, giá vé của Vietnam Airline chỉ từ 1,1 triệu đồng/chiều trở lên (đã gồm thuế phí), nếu đi trong tháng 8 giá còn thấp hơn, chỉ từ 800.000 đồng/chiều. So với thời điểm tháng 5 và đầu tháng 6, giá vé bay ban ngày của chặng này từ 2,5 triệu đồng/chiều trở lên.

Trong khi đó, chặng bay TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc còn xuất hiện cả vé 0 đồng cho thời gian đi trong tháng 7, 8 tới, cộng thêm thuế phí, giá vé chỉ khoảng 700.000 đồng/chiều, với rất nhiều khung giờ bay.

Chặng bay du lịch hè nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng tại Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines vẫn còn lượng lớn vé với mức giá giảm 10 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải việc giá vé máy bay giảm, một số đại lý vé máy bay cho rằng, do lạm phát, hoạt động kinh doanh gặp khó nên nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đã cắt hoặc giảm chi phí nghỉ mát. Thậm chí, dù nhu cầu du lịch cao, nhưng nhiều người chọn chuyến đi trong khoảng cách ngắn để dễ dàng di chuyển bằng ô tô thay vì máy bay. Do đó, sức mua vé máy bay cho cao điểm hè năm nay khá ảm đạm so với mọi năm.

Còn theo các hãng hàng không, giá vé máy bay những ngày cao điểm hè trên các đường bay nội địa năm nay được nhận định là hợp lý hơn các năm trước. Giá vé máy bay trung bình dịp này giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài cân đối mức hợp lý, ở nhiều chặng, các hãng đã chủ động khuyến mãi sâu để kích cầu nên giá xuống thấp nhất 6 năm qua.

Bên cạnh đó, do số lượng tàu bay quốc tế năm nay tại các hãng hãng không tăng cao so với năm ngoái trong khi nhu cầu quốc tế cho mùa hè tới nay chỉ đạt 70%. Thay vì cho tàu bay "nằm chờ", các hãng đã tăng cường cho nội địa. Khi nhiều chuyến bay mùa hè được tăng cường, cung vượt cầu đã đẩy giá vé đi xuống.

Đại diện Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) cho biết, thị trường hàng không nội địa 6 tháng đầu năm nay ghi nhận mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2019. Dù đang vào cao điểm hè, nhưng sức mua vé chỉ tăng 10 - 15% so các tháng trước đó. Còn các chặng quốc tế, hoạt động vận chuyển chỉ đạt 80% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, các hãng hàng không cũng đã chủ động triển khai nhiều chương trình ưu đãi, đặc biệt là mở bán vé xa ngày với mức giá hấp dẫn cho cao điểm du lịch hè từ nay đến tháng 8.

Do đang cao điểm du lịch hè nên việc giá vé máy bay "hạ nhiệt" đã giúp các điểm du lịch được hưởng lợi khi khách du lịch tăng cao, các cơ sở lưu trú công suất phòng đạt tỷ lệ từ 80 - 100%.

Trong tháng 7 này, tại một số điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh, đa phần công suất phòng dao động ở mức 80%. Tại Phú Quốc, do giá vé máy bay có giảm so với dịp lễ 30/4 - 1/5 nên lượng khách đến “đảo ngọc” trong những ngày gần đây khoảng 10.000 - 12.0000 khách/ngày, riêng các ngày thứ bảy và chủ nhật khách tăng hơn 10 - 15% so với ngày thường. Các khách sạn phân khúc 3, 4 sao khu vực trung tâm Quy Nhơn trong tháng 7 cũng đạt tỷ lệ kín phòng tới 90%.