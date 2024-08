Giá vé máy bay dịp lễ 2/9 tăng hơn 20%

Theo Cục Hàng không Việt Nam, giá vé máy bay trong dịp lễ 2/9 tăng 20% so với ngày thường trước lễ

Xe khách tăng chuyến đột biến

Theo Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày liên tục và diễn ra trước ngày khai giảng năm học mới dẫn đến nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao. Dự kiến, lưu lượng hành khách sẽ tập trung vào một số địa phương có các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh và nhiều hoạt động giải trí.

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội tính toán lượng khách và lượng xe dịp lễ Quốc khánh sẽ tăng cao từ chiều 30/8 và ngày 31/8; giảm về mức bình thường vào ngày 1/9 và sáng 2/9 ; lượng khách tăng trở lại từ chiều 3/9 và sáng 4/9. Tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 20.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường, tập trung các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa... Tại bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang... Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 22.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, tập trung chủ yếu ở các tuyến đường: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Giá vé máy bay tăng 20%

Trong khi đó, ngành hàng không liên tục thông báo tăng cường khai thác số chuyến bay trong dịp nghỉ lễ. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 30/8 đến ngày 3/9, về tổng thể, các hãng sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến/ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các đường bay kết nối Hà Nội- Đà Nẵng - TPHCM tiếp tục là những tuyến sôi động nhất trong nước với bình quân 241 chuyến/ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay du lịch nội địa (đến các địa phương như Vinh, Bình Định, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc…) và đường bay từ Hà Nội, TPHCM đến các địa phương cũng được các hãng đẩy mạnh khai thác, với bình quân 171 chuyến/ngày trên các đường bay du lịch nội địa, tăng 2% so với tuần trước lễ.

Theo khảo sát dữ liệu giá vé các hãng của Cục Hàng không Việt Nam, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng hơn so với ngày thường khoảng 20%. Chặng bay Hà Nội - TPHCM, giá vé cao nhất ghi nhận khoảng 2,6 triệu đồng/chiều của Vietnam Airlines cung ứng ngày 30/8 vào khung giờ ban ngày (đã gồm suất ăn), tăng 8% so với một tuần trước đó (ngày 23/8). Cũng với thời gian bay này, Vietjet Air có mức giá khoảng 2,3 triệu đồng/chiều, tăng 25% so với một tuần trước. Trên đường bay Hà Nội - Nha Trang, giá vé được các hãng công bố từ 2,4 - 3 triệu đồng/chiều, tăng khoảng 24% so với tuần trước nghỉ lễ…

Theo Cục Hàng không Việt Nam, khi so sánh dữ liệu với dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, dù cũng là giai đoạn cao điểm trong năm, giá vé dịp lễ 2/9 đã giảm hơn đáng kể và duy trì nhịp ổn định trong dịp hè vừa qua. Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách khi di chuyển bằng đường hàng không nên đặt vé sớm để có nhiều lựa chọn về giá; đồng thời chủ động theo dõi lịch trình kế hoạch bay và bố trí thời gian di chuyển đến các sân bay để tránh tình trạng ùn tắc hoặc gặp phải những bất tiện khi chậm trễ chuyến bay.