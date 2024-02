Giá vé máy bay sau Tết vẫn cao

Theo khảo sát của PV Tiền Phong , giá vé máy bay chặng từ các địa phương trở lại TPHCM sau Tết hiện vẫn ở mức rất cao. Trung bình các chặng bay từ Hà Nội, Vinh (Nghệ An), Hải Phòng....có giá neo ở mức từ 3,5 - 7 triệu đồng/lượt. Thậm chí, nếu bay nối chuyến, hành khách phải bỏ ra số tiền hơn chục triệu đồng/lượt.

Vé máy bay phổ thông trong hôm nay (26/2) phần lớn đã hết, chỉ còn vé thương gia ở mức từ 7-10 triệu đồng/lượt. Ảnh: KNB

Ghi nhận thực tế cho thấy, trong ngày hôm nay (26/2), vé máy bay chặng từ Hà Nội - TPHCM; Vinh - TPHCM đã hết sạch vé phổ thông và chỉ còn vé thương gia với mức dao động từ hơn 5 - 10 triệu đồng/chiều tùy hãng và giờ bay. Chặng Thanh Hóa - TPHCM còn một số chuyến bay song không còn vé giá rẻ. Vé một chiều của Vietjet Air và Vietnam Airlines đều ở mức 3,2 - 3,5 triệu đồng.

Mức giá này duy trì trong suốt nhiều ngày sau Tết và chỉ bắt đầu hạ nhiệt chỉ sau ngày 20 tháng Giêng Âm lịch (tức ngày 5/3), thời điểm giá trần vé máy bay theo quy định mới sẽ được áp dụng (từ ngày 1/3).

Chị Lê Thị Ngọc (36 tuổi, Nghệ An) chia sẻ, nhiều năm trước khi về quê ăn Tết, chị thường chọn mua vé sau ngày Rằm tháng Giêng để được rẻ hơn. Tuy nhiên, năm nay khi đặt vé chị rất ngỡ ngàng vì trong suốt cả tháng, giá vé vẫn neo ở mức cao. "Tôi tính ngày 17 tháng Giêng sẽ quay trở lại TPHCM nhưng nhìn giá vé máy bay rất bất ngờ. Vé máy bay của Vietnam Airlines chặng Vinh - TPHCM hiện hết sạch vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia với giá gần 6 triệu/lượt. Trong khi đó, vé phổ thông không hành lý kí gửi của Vietjet cũng 3,6 triệu, có hành lý thì 4,3 triệu đồng”, chị Ngọc chia sẻ.

Giá vé “sốt” do đâu?

Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, trong dịp Tết năm nay, đường hàng không vận chuyển gần 1,3 triệu lượt khách, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong dịp Tết năm nay đạt hơn 633.000 lượt, tăng gần 49%. Trong khi đó, khách nội địa đạt hơn 628.000 lượt, giảm hơn 13%.

Dù khách nội địa giảm nhưng so với năm ngoái, giá vé máy bay trong dịp Tết năm nay vẫn được đánh giá tăng cao hơn. Chẳng hạn, chặng bay đông khách nhất Hà Nội - TPHCM, giá vé máy bay khứ hồi trong dịp Tết năm nay của Vietnam Airlines, Bamboo Airways ở hầu hết các khung giờ đều khoảng 7 triệu đồng. Cùng chặng này, Vietjet mở bán giá 6,37 triệu đồng, tăng từ 1 đến 3 triệu đồng. Đáng chú ý, năm nay giá vé rẻ gần như “biến mất”, chỉ có hạng vé giá cao.

Giá vé tăng cao trong thời điểm nhu cầu đi lại lớn không phải chuyện lạ. Nhưng trước đó, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) đã khẳng định, các hãng liên tục bổ sung, tăng chuyến dịp Tết. Tổng số chuyến bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán (24/1 - 25/2) dự kiến đạt 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ. Dự kiến, số ghế cung ứng trong dịp Tết đạt 7,2 triệu chỗ, tăng 16% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 26% so với bay thường lệ. Do đó, ngoài nguyên nhân nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều hành khách cho rằng, không loại trừ khả năng “làm giá” của các hãng bay.

Theo đại diện của một hãng hàng không, năm nay do cạnh tranh lớn, có hãng còn đang giảm số lượng máy bay từ 30 máy bay xuống 11 chiếc, thậm chí có hãng giảm chỉ còn 3 máy bay... Việc thuê máy bay tăng cường dịp Tết cũng gặp nhiều khó khăn.

“Năm nay, vài hãng có đủ năng lực để tăng chuyến, các hãng nhỏ gặp thách thức về việc thuê máy bay và ổn định hoạt động, khả năng tăng tần suất sẽ khó. Một số hãng bay với nguồn lực đã cơ bản cạn kiệt nên việc khuyến mãi, giảm giá vé máy bay Tết chặng nội địa ngày càng ít”, vị này cho hay.

Tình trạng giá vé máy bay neo cao cũng do một số hãng đang co hẹp đội bay khiến tổng số máy bay của các hãng hàng không nội địa đang khai thác chỉ còn 204 chiếc. Việc này đang đi ngược kế hoạch Cục Hàng không Việt Nam đặt ra là gia tăng số lượng máy bay của các hãng lên 250 chiếc vào cuối năm nay.

Trước phản ánh giá vé máy bay tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đã yêu cầu các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines báo cáo công tác bán vé máy bay trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Cùng với đó, công tác giám sát hoạt động các hãng với các đại lý bán vé máy bay và các biện pháp xử lý. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 26/2. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho rằng, đến nay cơ quan quản lý mới yêu cầu báo cáo là muộn, vì đã kết thúc mùa bay Tết.

Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sau khi các hãng có báo cáo về hoạt động bán vé máy bay trong dịp Tết, Cục sẽ rà soát và tiếp tục giám sát chặt tình trạng vé máy bay trong giai đoạn cao điểm sau Tết.

Trong khi đó, phía các hãng hàng không khẳng định giá vé dịp Tết năm nay vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa.