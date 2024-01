Giá vé máy bay tăng cao dịp Tết

Trong giai đoạn từ ngày 8/2 - 14/2 (từ 29 tháng Chạp, đến mùng 5 Tết), chặng bay TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng có giá vé từ 6,8 - 7 triệu đồng; TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa mức giá vé khứ hồi dao động từ 8,5-12 triệu đồng.

Đường bay TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa nếu khách bay đêm của các hãng Vietravel Airlines, Vietjet Air và Vietnam Airlines có mức giá từ 6,3 - 7,3 triệu đồng.

Khách hàng đi ngày 6/2 và về 17/2 của Vietjet vé khứ hồi chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội gần 7 triệu đồng; Vietravel Airlines hơn 6,5 đến hơn 7,1 triệu đồng tùy chuyến; Bamboo Airways là 7,5 triệu đồng; Vietnam Airlines có giá vé hạng phổ thông hơn 7,3 triệu đồng.

Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, giai đoạn từ 1/2 - 9/2 (tức 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp Âm lịch), tỷ lệ đặt chỗ của các hãng bay đang rất cao và gần như kín chỗ. Đơn cử, chặng bay Hà Nội - Vinh (99%), TP Hồ Chí Minh - Huế (92,44%), TP Hồ Chí Minh - Pleiku (90,82%), TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa (84,53%), TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa (93,08%), TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn (92,39%), TP Hồ Chí Minh - Chu lai (95,09%), TP Hồ Chí Minh - Quảng Bình (88,96%), TP Hồ Chí Minh - Vân Đồn (100%), TP Hồ Chí Minh - Vinh (89,03%).

Giai đoạn từ mùng 4 tới 10 tháng Giêng Âm lịch), các đường bay địa phương sẽ đổ dồn về Thành phố Hồ Chí Minh và tỷ lệ đặt chỗ cũng đang rất căng thẳng, gần như kín chỗ.

Cụ thể, chặng từ Cà Mau - TP Hồ Chí Minh (97%), Nha Trang - TP Hồ Chí Minh (79%), Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh (83%), Điện Biên-Hà Nội (81%), Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh (88%), Huế - TP Hồ Chí Minh (91%), Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh (83%), Pleiku - Hà Nội (110%), Pleiku - TP Hồ Chí Minh (89%), Tuy Hòa - TP Hồ Chí Minh (85%), Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh (93%), Quy Nhơn - TP Hồ Chí Minh (94%), Chu Lai - TP Hồ Chí Minh (106%), Đồng Hới - TP Hồ Chí Minh (88%), Vân Đồn - TP Hồ Chí Minh (80%), Vinh - TP Hồ Chí Minh (91%).

Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết đến nay, hầu hết các đường bay có nhu cầu cao trong dịp Tết đã được đặt hết vé, điển hình như các chặng bay TP Hồ Chí Minh - Thanh Hoá/Vinh/Hải Phòng/Huế/Quy Nhơn... của Hãng có tỷ lệ đặt chỗ đạt 98-100%. Các đường bay khác như Hà Nội - TP Hồ Chí Minh/Đà Nẵng... ghi nhận tỷ lệ đặt vé đạt trên 80% và đang gia tăng nhanh.

Với việc bổ sung 2 máy bay, Bamboo Airways dự kiến tăng trên 20% tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm.

Tương tự, Vietravel Airlines ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình của các chặng bay thuận chiều đã đạt trên 89%, trong đó chặng TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn/Đà Nẵng vào các ngày cận Tết tỷ lệ lấp đầy đạt trên 97%. Một số chặng bay đang có lượt đặt chỗ cao là TP Hồ Chí Minh - Hà Nội/Quy Nhơn/Đà Nẵng, Hà Nội - Đà Nẵng.

Hãng hàng không Vietjet Air cũng vừa tiếp nhận tăng cường 4 máy bay "thuê ướt" để phục vụ hành khách trên các chặng bay trong và ngoài nước dịp Tết Giáp Thìn.

Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 25/1 - 24/2/2024, dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa, tăng 4% so với thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão. Giai đoạn này có tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại.

Về việc vé máy bay quá cao, đại diện Bộ Giao thông Vận tải lý giải giá vé máy bay (cả quốc tế và nội địa) hiện nay đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều dải giá từ thấp đến cao tùy tình hình thị trường (cung - cầu), điều kiện vé, thời điểm xuất vé, chất lượng dịch vụ…

Hiện các hãng hàng không đều thực hiện kê khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa với nhiều mức giá đáp ứng nhu cầu của hành khách và đảm bảo trong khung giá quy định.

Cũng theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, theo cơ chế thị trường, với những giai đoạn cao điểm (cầu tăng quá lớn so với cung), các hãng hàng không đều tăng tỷ lệ bán vé ở giá cao. Ngược lại, với những giai đoạn thấp điểm hoặc các chuyến bay lệch đầu dịp lễ Tết, nhu cầu tham gia vận chuyển của hành khách là rất thấp (cầu sụt giảm mạnh so với cung), các hãng bay đều hạ thấp giá vé.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các cảng hàng không, hãng hàng không thực hiện đúng quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.