Giấc mơ làm ô tô kỳ lạ của Huawei: Sẽ trở thành 'Bosch của Trung Quốc', thu 50 tỷ USD dù không tự sản xuất bất kỳ chiếc xe hơi nào

Tại chi nhánh xe điện của Huawei, một màn hình khổng lồ nhắc lại những thay đổi lớn về phương tiện di chuyển của con người trong suốt 150 năm: từ ngựa sang ô tô và từ động cơ đốt trong sang xe điện không người lái. Huawei không xuất hiện trong cuộc cách mạng ô tô đầu tiên, song quyết tâm không bỏ lỡ cuộc cách mạng thứ 2 đầy tiềm năng.

Tập đoàn viễn thông lớn nhất thế giới, đồng thời là một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh nổi tiếng tin rằng, họ có thể chiếm lĩnh các phân khúc sinh lợi của ngành công nghiệp ô tô khi lĩnh vực này hưởng lợi từ quá trình tự động hóa và điện khí hóa. Tham vọng trải dài từ việc cung cấp phần cứng bao gồm thiết bị viễn thông, màn hình và hệ thống thông tin giải trí, đến phát triển phần mềm cho hệ thống xe không người lái tiên tiến và chip máy tính, song công ty này không có kế hoạch tự sản xuất ô tô.

“Dù ô tô của Huawei có tốt đến đâu thì cùng lắm chúng cũng chỉ giống như điện thoại di động, chiếm 10 đến 20% thị trường”, chủ tịch Huawei trả lời trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Thay vào đó, Xu cho biết, tham vọng của Huawei trong lĩnh vực ô tô là trở thành “phiên bản Bosch của Trung Quốc”, ám chỉ gã khổng lồ công nghiệp Đức đã tạo ra doanh thu hơn 50 tỷ USD từ bộ phận dịch vụ và phụ tùng di động vào năm ngoái.

Huawei gia nhập thị trường ô tô trong bối cảnh Trung Quốc thống trị nguồn lực, sản xuất và công nghệ dùng để chế tạo xe điện. Vincent Sun, một nhà phân tích cho nhóm nghiên cứu đầu tư Morningstar, cho biết mảng viễn thông, thiết kế chip và điện thoại thông minh của Huawei có nhiều điểm tương đồng với công nghệ hỗ trợ ô tô tiên tiến.

“Huawei là một trường hợp khác”, Sun nói và cho biết thêm rằng các công ty ô tô truyền thống cần tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển để tránh trở nên lỗi thời “như Nokia”.

Theo IDTechEx, một nhóm nghiên cứu của Anh, khi quá trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra nhanh chóng, doanh thu dịch vụ toàn cầu chỉ riêng từ robotaxi dự kiến sẽ đạt mức cao tới 1,2 nghìn tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, bước tiến vào thị trường xe điện của Huawei cũng đặt ra câu hỏi về cách thị trường nước ngoài phản ứng với công ty do nhà sáng lập Nhậm Chính Phi lãnh đạo. Trong nhiều năm, công ty này từng là tâm điểm của căng thẳng Mỹ-Trung. Tham vọng toàn cầu đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi các hạn chế do Mỹ áp đặt.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người được tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm ngoại trưởng, đã cáo buộc vào tháng 10 rằng một trong những mục tiêu chính của Huawei là mở rộng khả năng do thám và phá hoại thông tin liên lạc.

Quay trở lại với giấc mơ xe điện.

Huawei đã dành 5 năm và ít nhất 5,6 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển liên quan đến xe điện. Các giám đốc điều hành tin rằng Huawei đang sẵn sàng tận dụng hàng chục công nghệ của Trung Quốc, từ chip, radar và camera đến trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, hệ thống lái xe tự động và thông tin giải trí.

Tập đoàn này báo cáo doanh thu là 4,7 tỷ Nhân dân tệ (655 triệu USD) từ đơn vị kinh doanh ô tô mới thành lập vào năm ngoái, cao gấp đôi so với một năm trước đó dù chỉ chiếm chưa đến 1% tổng doanh thu 704 tỷ Nhân dân tệ của tập đoàn.

Hiện Huawei đã thiết lập quan hệ đối tác với một nhóm các nhà sản xuất ô tô truyền thống của Trung Quốc, chẳng hạn như các tập đoàn nhà nước Chery, Seres, BAIC và JAC, và tham gia chặt chẽ vào quá trình phát triển và bán ô tô, bao gồm cả việc tận dụng mạng lưới bán lẻ khổng lồ của mình. Đối với các thương hiệu lâu đời của Trung Quốc, sự hợp tác với Huawei là phao cứu sinh để ‘bôi trơn’ quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Huawei cũng đã đạt được những thỏa thuận quan trọng, cung cấp các giải pháp phần mềm và phần cứng. Điều này bao gồm việc bán hệ thống lái xe tự động tiên tiến cho một số mẫu xe do BYD sản xuất.

Bất chấp bối cảnh địa chính trị, các công ty nước ngoài trong liên doanh Trung Quốc, bao gồm Audi của Đức và Toyota và Nissan của Nhật Bản, cũng đang hợp tác với Huawei về công nghệ lái xe tiên tiến. Bill Russo, cựu giám đốc Chrysler tại Trung Quốc và là người sáng lập công ty tư vấn Automobility, cho biết Huawei nằm trong nhóm các công ty internet và nhà sản xuất thiết bị khổng lồ của Trung Quốc đang mở ra các nguồn doanh thu mới liên quan đến xe điện.

Trong 10 tháng đầu năm nay, doanh số bán các mẫu xe do Huawei và bốn đối tác chính của hãng — Chery, Seres, BAIC và JAC — cùng phát triển đã đạt tổng cộng 353.600 chiếc, theo dữ liệu cung cấp cho FT. Doanh số chủ yếu đến từ dòng Aito, do liên doanh Seres-Huawei sản xuất, chiếm gần 4% thị phần xe điện hybrid chạy bằng pin và cắm điện. Để so sánh, Tesla chiếm 6% thị phần xe điện với hơn 500.000 xe và BYD chiếm 35% với 2,9 triệu xe.

Huawei hiện đang nhắm đến mục tiêu tăng trưởng thông qua sự gia tăng tự động hóa. Tập đoàn này đang quảng cáo khả năng liên kết các đội xe vận tải với các trung tâm dữ liệu toàn cầu của mình.

Christoph Weber, người đứng đầu bộ phận kinh doanh tại Trung Quốc của tập đoàn phần mềm kỹ thuật Thụy Sĩ AutoForm, cho biết Huawei đã chứng minh cách các tập đoàn công nghệ có ít kinh nghiệm trong ngành ô tô có thể nhanh chóng tăng thị phần và tạo ra mối đe dọa hiện hữu đối với các công ty từng được coi là ‘cây đa cây đề’.

“Rõ ràng là ngành công nghệ và ô tô đang hợp nhất”, ông nói. “Điều này khiến mọi người chơi khác phải chịu nhiều áp lực hơn nữa”.

