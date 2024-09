Giải bài toán nhân sự chất lượng cao cho doanh nghiệp bằng phổ cập blockchain và AI

TS. Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện ABAII trình bày về nền tảng học trực tuyến MasterTeck trước Hội đồng Khoa học

MasterTeck gồm hơn 300 khóa học, hướng đến việc xây dựng hệ thống kiến thức, kỹ năng làm việc cho cá nhân để nâng cao năng lực và hiệu quả công việc thực tế, đồng thời giúp các doanh nghiệp giải bài toán nhân sự chất lượng cao.

Với hơn 120 chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước cùng hệ thống chứng chỉ hàng đầu thế giới như CompTIA, EC-Council và PECB, MasterTeck cung cấp các giải pháp tổng thể về công nghệ, nhân sự, vận hành, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên kinh tế số.

Theo báo cáo của McKinsey & Company năm 2024, trong 1.363 doanh nghiệp toàn cầu tham gia khảo sát, 72% đã ứng dụng các công nghệ blockchain và AI trong quy trình hoạt động. Các doanh nghiệp này đã ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt về doanh thu và lợi nhuận, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ vào việc tự động hóa và bảo mật thông tin. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng việc tích hợp AI trong các hoạt động marketing và bán hàng đã giúp các công ty tăng lượng khách hàng tiềm năng lên hơn 50%.

Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Viện trưởng Viện ABAII chia sẻ về các vấn đề và giải pháp cho doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng hiện nay

Khảo sát của McKinsey tại Việt Nam cho thấy nhiều doanh nghiệp chưa đủ tự tin để triển khai AI và blockchain do lo ngại về chi phí và khả năng thất bại trong quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, các doanh nghiệp chỉ có xu hướng thay đổi khi chịu áp lực lớn từ đối thủ cạnh tranh. Hệ quả là các doanh nghiệp Việt Nam dễ bị tụt hậu so với các đối thủ quốc tế trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới điều này là do thiếu hụt nguồn lực tài chính và nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực công nghệ hiện đại này.

Theo ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Viện trưởng Viện ABAII, các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn rất lớn trong việc sắp xếp ngân sách đầu tư vào công nghệ, cũng như không có đủ đội ngũ nhân viên được đào tạo về blockchain và AI để vận hành hiệu quả.

GS. TSKH. Hoàng Văn Huây, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện ABAII nhấn mạnh: “Mặc dù Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức trong việc áp dụng blockchain và AI, nhưng tiềm năng phát triển là rất lớn. Với sự đầu tư thích đáng vào nhân lực và công nghệ, tôi tin rằng các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có khả năng vượt qua các rào cản hiện tại để vươn lên cạnh tranh với các đối thủ quốc tế”.

Theo ông Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện ABAII, các doanh nghiệp Việt Nam cần nhìn nhận và đánh giá khách quan bối cảnh hiện tại để xây dựng chiến lược phát triển và cạnh tranh phù hợp. Trong đó, “vấn đề tư duy, sự sẵn sàng của nhân sự là điều quan trọng nhất. Tiếp sau đó mới là giải pháp công nghệ, quy trình vận hành”, ông Thành nhấn mạnh.

Ông Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện ABAII nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư nâng cao năng lực nhân sự trong tổng thể giải pháp chiến lược dành cho các doanh nghiệp

Đồng quan điểm, Trung tướng Đặng Vũ Sơn, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, cố vấn cấp cao Hiệp hội Blockchain Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện ABAII cho biết: “Doanh nghiệp và người lao động cần chuẩn bị về nhân sự, bảo đảm chất lượng nhân sự phù hợp với giải pháp và công nghệ mà mình đang hướng tới”. Đánh giá về nền tảng học tập MasterTeck, Trung tướng Sơn cho rằng, “Về mặt kiến thức, MasterTeck có hướng đi rất phù hợp với thực tiễn, chủ đề đa dạng, có sự kết hợp với các bài giảng của nhiều tổ chức quốc tế uy tín. Nội dung bài giảng bao gồm nhiều kiến thức nền tảng với bố cục hợp lý, giúp những người mới về blockchain và AI có thể tiếp cận và hệ thống kiến thức một cách dễ dàng”.

Đặc biệt, Trung tướng Sơn cũng đánh giá cao các nỗ lực bảo đảm tính bảo mật và việc quyền riêng tư của người dùng mà đội ngũ phát triển MasterTeck dành nhiều tâm huyết và đầu tư.

Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng Khoa học cũng góp ý về một số vấn đề cần điều chỉnh để nền tảng học trực tuyến MasterTeck hoàn thiện hơn, như giao diện cần trực quan hơn, phương thức truy cập đa nền tảng cần linh hoạt hơn để phù hợp với nhiều đối tượng, lứa tuổi khác nhau và cần bảo đảm các tính năng tích hợp, tương thích với các hệ thống, nền tảng khác để chuẩn bị cho việc mở rộng sau này.

Nền tảng học trực tuyến MasterTeck sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10/2024. Chương trình học được cá nhân hoá theo nhu cầu riêng nhằm bảo đảm khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng ở mức độ cao nhất. Người dùng có thể đăng ký hoàn toàn miễn phí và bắt đầu hành trình công nghệ của chính mình tại https://Masterteck.edu.vn. Các doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực blockchain và AI có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn giải pháp tối ưu theo điều kiện thực tế.