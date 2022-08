"Giai đoạn này, cách tiếp cận phù hợp là lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ, thay vì quan tâm quá nhiều tới Index”

Sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trong quý 2, thị trường chứng khoán đã hồi phục khá tích cực cả về điểm số lẫn thanh khoản. Nhiều nhóm ngành đồng thuận tăng điểm ấn tượng như chứng khoán, ngân hàng, dầu khí, bán lẻ…

Tuy vậy, liệu cơ hội đầu tư chứng khoán lúc này có còn hấp dẫn hay không là điều nhiều nhà đầu tư băn khoăn trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động khó lường.

Tại Talkshow Phố Tài chính (The Finance Street) trên VTV8, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích, CTCP Chứng khoán VPS đã có những chia sẻ về chiến lược đầu tư chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.

BTV Mùi Khánh Ly: Thị trường đã phục hồi với nhiều phiên giao dịch tích cực, ông đánh giá như thế nào về cơ hội đầu tư trong giai đoạn này?

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích, Công ty CP Chứng khoán VPS: Nhìn vào góc độ toàn cảnh trên thế giới, đà tăng trưởng GDP toàn cầu gặp nhiều khó khăn trong năm nay. Rất nhiều tổ chức cũng hạ dự báo tăng trưởng của thế giới. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay khá tích cực và triển vọng, Moody’s đưa ra tăng trưởng của Việt Nam khoảng 8,5%. Chúng ta có tăng trưởng về hoạt động giải ngân đầu tư công và giải ngân FDI tăng mạnh…Trên thực tế, có sự tương quan giữa thị trường chứng khoán và tăng trưởng nền kinh tế. Trong nửa đầu năm, thị trường đã có một nhịp điều chỉnh tương đối lớn. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, thị trường đã tạo đáy vào tháng 7 và đang hồi phục trở lại, dòng tiền bắt đầu tự tin hơn, mặc dù thanh khoản chưa thực sự bùng nổ so với năm 2021 nhưng niềm tin nhà đầu tư, việc giải ngân, tham gia các nhóm cổ phiếu cơ bản, nhóm cổ phiếu Bluechip đã khởi sắc.

Do vậy, theo tôi thị trường đang vào xu thế tăng hồi phục trở lại, đi gần đến khu vực 1.300, xa hơn có thể là khu vực 1.350 điểm và gần sát 1.400 điểm từ nay đến giai đoạn cuối năm 2022.

Trong hai năm vừa rồi, gần như nhà đầu tư cứ mua vào là thắng, cho đến đợt biến động vừa qua, nhà đầu tư mới chứng kiến đợt bị thua lỗ lớn. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn luôn xuất hiện nhiều trường phái đầu tư khác nhau, cả đầu cơ và dài hạn, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Qua quá trình nghiên cứu các thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế tôi thấy rằng hàng nghìn, hàng triệu nhà đầu tư có những suy nghĩ và quan điểm khác nhau, theo nhiều trường phái đầu tư khác nhau. Một số người thích giao dịch ngắn hạn, người thích giao dịch dài hạn, người lai giữa ngắn hạn và dài hạn, người rất thích T+, người lại thích đầu tư giá trị dài hơi hơn, chuyên nghiệp hơn, đó là những nhà đầu tư tổ chức hoặc là những nhà đầu tư quản lý quỹ. Nhưng đa số hiện nay khoảng 70-80% các nhà đầu tư cá nhân theo đuổi trường phái mua bán ngắn hạn là chính.

Chúng ta thấy giai đoạn tháng 5, tháng 6, thị trường điều chỉnh giao dịch ngắn hạn, người ta sợ thị trường có thể giảm thêm nên chắc chắn sẽ ngại mua vào. Nhưng mặt khác, với những quan điểm của nhà đầu tư giá trị thì họ thấy đó là vùng giá hấp dẫn và có thể mua vào, kể cả thị trường đang có nhiều thông tin xấu.

Đến giai đoạn hiện nay, những nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn thấy tăng lên họ mới mua nhưng nhà đầu tư giá trị họ có thể đã mua từ trước đó. Do vậy, mỗi giai đoạn của thị trường đều có nhiều quan điểm giao dịch đầu tư khác nhau. Nhưng tôi vẫn cho rằng đầu tư với tầm nhìn dài hơi hơn, nhìn về giá trị cổ phiếu và chúng ta quản lý tiền cũng như quản lý một danh mục đầu tư thận trọng, an toàn, hợp lý sẽ là phương án phù hợp đối với các nhà đầu tư cá nhân hơn.

Vì vậy, số ít các nhà đầu tư theo đuổi trường phái đầu tư thận trọng, an toàn hơn rõ ràng sẽ thành công hơn trên thị trường.

Vậy thì theo ông, đâu là chiến lược đầu tư hiệu quả trong giai đoạn thị trường phục hồi như thế này?

Có lẽ rất nhiều các nhà đầu tư đang lo ngại về câu chuyện suy thoái kinh tế, các hàng hóa, nguyên vật liệu gia tăng, giá dầu leo thang, câu chuyện về lạm phát... Tuy nhiên, trong giai đoạn phục hồi hiện nay, một cách tiếp cận phù hợp và đúng hơn là quan tâm đến các cổ phiếu riêng lẻ. Chúng ta sẽ chọn lựa các cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn so với triển vọng của nó, định giá thấp hơn so với giá trị sổ sách và so với dòng tiền tự do. Quyết định tiếp theo là câu chuyện ngắn hạn, dài hạn, hay tích sản và chúng ta nắm giữ trong khoảng thời gian có thể là một vài tháng, có thể là 6 tháng, thậm chí có thể một năm.

Chúng ta không thể biết thời điểm nào cổ phiếu đó sẽ tăng giá, có thể là sẽ tăng ngay nhưng có thể là một vài thời điểm, một vài tuần sau, tháng sau mới tăng. Đó là cách tiếp cận đối với đa số nhà đầu tư.

Còn với nhà đầu tư có kinh nghiệm hơn, có sự trải nghiệm trên thị trường chứng khoán, họ có thể nắm bắt được những nhóm cổ phiếu nào có thể tăng ngay trong ngắn hạn. Và trong giai đoạn thị trường phục hồi, họ có thể chọn lựa những nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản khu công nghiệp, hóa chất, thép hay dầu khí, năng lượng, tiện ích…

Ở góc độ là thành viên của thị trường, công ty chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân mới tham gia vào thị trường còn thiếu kinh nghiệm và cần thêm kiến thức.

Chúng tôi đã và đang tạo ra những cộng đồng để trao đổi, chia sẻ với các nhà đầu tư, thậm chí họ có thể tìm kiếm trong những phần mềm giao dịch của như VPS SmartOne để cập nhật những thông tin về doanh nghiệp, về ngành nghề, chỉ số P/E của thị trường và so sánh với khu vực, những nhóm ngành nào đang có giao dịch sôi động, nhóm ngành nào có triển vọng kết quả kinh doanh tươi sáng từ nay đến cuối năm 2022, các cổ phiếu nào đang được quan tâm, cổ phiếu nào đang bị định giá thấp hoặc đang xuất hiện những tín hiệu để mua.

Thứ hai, đối với các nhà đầu tư chưa được đào tạo bài bản, chưa kiểm soát tốt tâm lý, họ sẵn sàng bán khiến có những phiên giảm điểm rất mạnh. Chúng tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, thị trường đã tạo đáy và đang có sự khởi sắc thì nhiệm vụ chính của chúng tôi, những thành viên trên thị trường là phát triển năng lực nhà đầu tư, mở các khóa đào tạo khóa đào tạo online và offline, tổ chức các chương trình livestream sau các giờ giao dịch để hướng tới mục tiêu xuyên suốt chính là giúp cho các nhà đầu tư hiểu biết hơn về kênh đầu tư cổ phiếu, đầu tư như thế nào hợp lý, đọc báo cáo tài chính, tìm hiểu những công cụ phân tích cơ bản, chiến lược đầu tư nào sẽ phù hợp với họ hơn cả.

Kể cả những thế hệ GenZ, những thế hệ Alpha là những bạn nhỏ cấp ba hoặc các bạn đại học, giúp cho họ tiếp cận sớm hơn các kênh đầu tư cổ phiếu, phân bổ tài sản, quản lý tài sản cá nhân và giúp ích cho các bạn thành công hơn trong việc quản lý tài chính sau khi ra trường tốt nghiệp.

Thời gian thanh toán đã chính thức rút ngắn về T+2, rồi thời gian áp dụng hệ thống KRX cũng chỉ còn được tính theo tháng, vậy theo ông, điều này sẽ tác động như thế nào đến thị trường trong giai đoạn tới?

Đây là một trong những bước đi đúng đắn và hoàn toàn hợp lý. Về bản chất, trên thế giới đã giao dịch T+0 thuận lợi cho các nhà đầu tư cá nhân. T+2 như chúng ta đang nhìn thấy nó ngắn gọn hơn rồi và thanh khoản thị trường cũng sẽ tăng lên. Các nhà đầu tư có điều kiện hơn trong việc tái cấu trúc danh mục cũng là phân bổ trong quá trình đầu tư. Đặc biệt với giai đoạn phục hồi như hiện nay, chu kỳ giao dịch trong giai đoạn này có lẽ là ngắn hơn.

Nếu năm ngoái hiệu suất sinh lời trên thị trường chứng khoán rất tốt, vào năm 2020-2021, nhiều người thậm chí không làm gì mà các cổ phiếu tăng rất mạnh. Nhưng giai đoạn năm nay, các nhà đầu tư đang bị "rút kinh nghiệm" từ giai đoạn điều chỉnh trước cho đến hiện tại tần suất giao dịch thận trọng hơn và tần suất lưu chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành nhanh hơn.

Bên cạnh các dấu hiệu tốt hơn của nền kinh tế toàn cầu cũng như tại Việt Nam, đặc biệt việc nới "room" tín dụng trong nửa cuối năm nay, sẽ hỗ trợ như thế nào cho thị trường chứng khoán?

Về mặt bằng lãi suất, chúng ta có dư địa vẫn giảm hoặc có điều chỉnh thì điều chỉnh tăng rất nhẹ hoặc phải năm sau mới tăng lãi suất, trong khi tăng trưởng GDP rất triển vọng. Cho nên, từ nay đến cuối năm 2022, những nhóm ngành đặc thù như dầu khí, năng lượng, bất động sản khu công nghiệp, hay là một số các nhóm ngành khác về công nghệ cũng đã và sẽ có sự khởi sắc rất tốt. Do vậy, tôi nhìn thấy kinh tế vĩ mô đang ủng hộ sự hồi phục cho thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, sự hồi phục này cũng sẽ kéo dài, quá trình hồi phục sẽ hồi phục dần từ nay đến cuối năm và chúng ta sẽ nhìn thấy có một sự bật phá nào đó từ năm tới trở đi, khi câu chuyện lạm phát dần trôi qua, cũng như sự suy thoái kinh tế sẽ kéo dài chỉ trong một giai đoạn, một thời điểm ngắn. Lúc đó chúng ta kỳ vọng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ có những tín hiệu khởi sắc hơn, thậm chí nghĩ đến câu chuyện quay về đỉnh cũ 1.500 điểm và xa hơn có thể vượt qua khu vực 1.500 điểm trong giai đoạn năm 2023.

Thanh khoản tham gia thị trường ổn định hơn và có sự gia tăng. Các nhóm ngành cơ bản như nhóm VN30, những cổ phiếu hàng đầu đã có những tín hiệu giao dịch tích cực trở lại, thanh khoản ổn định, duy trì mức cao, chúng ta đang thấy rằng thị trường ổn định hơn và bền vững hơn.