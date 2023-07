Giải mã bí ẩn tàu Titan nổ: Chuyên gia chỉ ra nghi ngờ lớn đối với 2 chi tiết

Các nhà điều tra đang xem xét các mảnh vỡ của tàu lặn OceanGate Titan để tìm hiểu nguyên nhân khiến con tàu này phát nổ khi lặn xuống đáy Đại Tây Dương khiến cả 5 hành khách trên tàu thiệt mạng.

Theo tiến sĩ Peter Girguis, giáo sư và nhà hải dương học của Đại học Harvard, mảnh vỡ được vớt từ độ sâu 12.500 feet dưới đáy đại dương sẽ là chìa khóa giải thích số phận của các hành khách và phần nào của con tàu bị hỏng.

“Tóm lại, các nhà điều tra sẽ xem xét các phần cứng sau khi họ phục hồi và cố gắng xác định nơi xảy ra lỗi,” ông nói với The Post hôm 29/6. Ông cũng cho biết thêm: "Phía điều tra cũng có thể xem các tài liệu và tìm kiếm các mẫu để tìm ra lỗi đã xảy ra ở đâu và xảy ra như thế nào."

Tàu lặn Titan

Xem xét kĩ phần th ân tàu và cửa sổ

Giáo sư và nhà hải dương học Girguis của Đại học Harvard cho biết thủ phạm có khả năng nhất là phần thân tàu bằng sợi carbon.

Không giống hầu hết các phương tiện hoạt động khác dưới biển sử dụng titan hoặc thép để làm vỏ, thân tàu Titan được làm bằng sợi carbon và được chốt 2 đầu bằng vật liệu titan.

Một trong những đầu titan này đã được tìm thấy và đưa lên bờ hôm 28/6. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, các mảnh vỡ là từ một vụ nổ thảm khốc, thân tàu chịu áp lực lớn và vỡ vụn, khiến 5 hành khách thiệt mạng.

Nhà hải dương học Girguis tại Viện Hải dương học Woods Hole cũng lưu ý tới chi tiết cửa sổ của tàu lặn làm bằng thủy tinh tròn - khác với các thiết kế đã được thử nghiệm và sử dụng trong nhiều thập kỷ ở tàu lặn của các quốc gia khác. "Cửa sổ trên Titan khác với các thiết kế thông thường. Thật đáng để xem xét để tìm hiểu vai trò của nó trong thảm họa này."

Ông Giguis nhận định, sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ giữa các vùng biển cũng sẽ được xem xét: "Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể gây ra thêm áp lực cho vật liệu."

Các mảnh vỡ của tàu lặn đang được trục vớt

Xem xét hồ sơ thử nghiệm tàu

The New York Post cho biết, không rõ liệu ông chủ Stockton Rush của OceanGate có đưa Titan vượt qua các bài kiểm tra áp suất tiêu chuẩn của ngành hay không. Hầu hết các phương tiện hoạt động dưới biển sâu đều phải trải qua một số thử nghiệm trong nhiều lần ở áp suất vượt quá độ sâu mà tàu ngầm dự kiến di chuyển trước khi tiến hành cuộc lặn. Nếu những thử nghiệm này được tiến hành, hồ sơ sẽ cho thấy điểm yếu của con tàu nằm ở đâu, The New York Post viết.

Đồng thời, dựa trên các hồ sơ thử nghiệm, các nhà điều tra cũng có thể thu thập manh mối về tình trạng của tàu lặn Titan trước khi thực hiện chuyến đi cuối cùng. Ông Girguis cho biết, tàu lặn không có hộp đen và cũng không rõ liệu tàu Titan có được trang bị hệ thống cảm biến nào có thể để lại các bản ghi điện tử trên tàu hay không. "Cách tiếp cận theo thiết kế tối giản của Titan đồng nghĩa với việc sẽ khó có thể tìm thấy các bản ghi về hoạt động của tàu," ông Girguis nói.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ công bố hôm 28/6 rằng họ đã tìm thấy những mảnh vỡ và các chi tiết được cho là của nạn nhân trên tàu Titan. "Các chuyên gia y tế của Mỹ sẽ tiến hành phân tích những chi tiết được cho là của con người được tìm thấy trong đống đổ nát tại địa điểm xảy ra vụ việc."

Tàu mẹ của tàu lặn Titan



Quá trình điều tra đang được tiến hành



Tàu lặn Titan của OceanGate Expeditions đã xuống Đại Tây Dương vào ngày 18/6 để ngắm xác tàu Titanic ở độ sâu 12.500 feet so với mực nước biển.

Giám đốc Cảnh sát Hoàng gia Canada Kent Osmond cho biết, các nhà chức trách đang làm việc để xác định xem vụ việc có cần phải điều tra hình sự hay không. "Một cuộc điều tra hình sự sẽ được tiến hành nếu việc kiểm tra của chúng tôi tìm thấy các vi phạm về hình sự," ông Kent Osmond cho hay.

Trong khi đó, các nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông vận tải Canada đã đến thăm Polar Prince, con tàu mẹ của OceanGate Titan “để thu thập thông tin từ máy ghi dữ liệu hành trình của tàu và các hệ thống tàu khác có chứa thông tin hữu ích.”

Hãng tin Fox cho biết cơ quan này muốn “tìm hiểu điều gì đã xảy ra và tại sao, đồng thời tìm ra những gì cần thay đổi để giảm cơ hội hoặc nguy cơ xảy ra những sự cố như vậy trong tương lai.” Ông Rush bị cáo buộc đã từ chối các bài kiểm tra an toàn được đề xuất nhiều, bất chấp sự thúc giục của Hiệp hội Công nghệ Hàng hải.