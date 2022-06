Giải mã biên độ tăng giá của bất động sản Long Hậu

Theo giới chuyên gia, cùng với vị trí cạnh tranh liền kề TP. Hồ Chí Minh, lực đẩy hạ tầng đang giúp thị trường bất động sản Long Hậu bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh. Long Hậu đang vượt mặt các khu vực khác khi hưởng trọn lợi thế từ hạ tầng giao thông "tỷ đô": ĐT825, ĐT823, ĐT826B, ĐT830E, ĐT827E… kết nối đến các khu, cụm công nghiệp quan trọng từ Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc… đến cảng Hiệp Phước – TPHCM, cảng quốc tế Long An hay các dự án của khu Nam Sài Gòn như: hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, trục Bắc – Nam, đường vành đai 3 và 4, tuyến Metro số 4,… Đặc biệt, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT826E đã được khởi công xây dựng có giá trị lớn trong việc kết nối mạng lưới giao thông cũng như thiết lập mặt bằng giá mới cho khu vực này.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ĐT826E

Tháng 11/2021, những hạng mục đầu tiên thuộc thành phần 1 của dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT826E có điểm đầu giao với ĐT826C, điểm cuối nối dài vào đường Long Hậu, với vốn đầu tư lên đến 533 tỷ đồng đã được triển khai. Mở đầu là khởi công xây dựng cống Bà Bằng và Cống Tân Khánh. Giai đoạn 1, thi công phần cống ngang và phần đường đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trong quý III/2022.

Theo các chuyên gia, ĐT826E khi hoàn thiện sẽ là mắt xích quan trọng giúp tăng sức mạnh kết nối liên vùng giữa Long Hậu với TP.HCM, nhờ đó Long Hậu phát huy tối đa vị thế của đô thị vệ tinh của TP.HCM trong tương lai.

Điều này đã phần nào lý giải tại sao bất động sản Long Hậu luôn nằm trong "tầm ngắm" những nhà đầu tư đi trước đón đầu. Anh Hồ Duy Hiếu, một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm cho biết: "Thực tế, Long Hậu đã sẵn có tiềm năng lớn nhờ vị trí giáp ranh TP.HCM cũng như hưởng lợi thế của vùng công nghiệp phát triển mạnh. Và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi tuyến đường ĐT826E hoàn thiện, sự kết nối đến TP.HCM sẽ trở nên thông suốt. Đây chính là thời điểm vàng để đầu tư khu vực này bởi nếu chờ tới khi tuyến đường hoàn thiện thì chắc chắn không còn cơ hội".

Đại đô thị T&T City Millennia nằm ngay mặt tiền đường ĐT826E của Long Hậu – Cần Giuộc có quy mô 267,3 ha.

Bất động sản Long Hậu sẵn sàng "cất cánh"



Cùng với sức bật hạ tầng, Khu vực Long hậu – Cần Giuộc còn nằm trong quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh của TP.HCM. Cộng hưởng lợi thế, thị trường bất động sản Long Hậu đang tạo ra bước đột phá khi sở hữu không khí giao dịch sôi động cùng khả năng tăng giá nhanh chóng và bền vững.

Nằm ngay mặt tiền đường ĐT826E của Long Hậu – Cần Giuộc, T&T City Millennia là đại đô thị kiểu mẫu có quy mô 267,3 ha, nằm ngay cửa ngõ Nam Sài Gòn, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng Quận 7 và cách trung tâm quận 1 chỉ 30 phút di chuyển.

Đại đô thị T&T City Millennia nổi bật với quần thể kiến trúc đặc sắc, hội tụ tinh hoa văn hóa thế giới và đặc trưng bản sắc văn hóa Việt Nam cùng hệ tiện ích "all in one" đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt – giải trí – y tế - giáo dục và cảnh quan rộng lớn như: bể bơi, khu vực vui chơi dành cho trẻ em, khu vực giải trí, thể thao, phố ẩm thực, gian hàng cho khách tham quan, trung tâm thương mại ven sông, trường học quốc tế liên cấp,…

Theo chủ đầu tư, đại đô thị T&T City Millennia hội tụ các thế mạnh về vị trí như "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", sức hút từ không gian xanh hiếm có cùng tiện ích đẳng cấp, tiện nghi. Trên hết, hạ tầng trong khu vực được đầu tư đồng bộ là một điểm cộng lớn giúp dự án sở hữu tiềm năng tăng giá ấn tượng, một lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

T&T City Millennia gây ấn tượng với quy hoạch bài bản cùng hệ tiện ích đẳng cấp hướng đến kiến tạo không gian sống chuẩn quốc tế

Ở thời điểm hiện tại, T&T City Millennia đã có pháp lý hoàn chỉnh được bộ xây dựng phê duyệt ký hợp đồng mua bán trực tiếp với nhà đầu tư. T&T City Millennia còn là dự án đã hoàn thiện 100% hạ tầng, đường nội khu, hệ thống điện nước âm… Các hạng mục tiện ích cũng như khu vực nhà phố thương mại cũng đang được chủ đầu tư gấp rút xây dựng để bàn giao cho người dân về sinh sống.

Được biết, Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG - HOSE) hiện đang là đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền dự án T&T City Millennia. Hiện Tập đoàn Khải Hoàn Land cùng các sàn giao dịch lớn trên thị trường như Phát Hưng Real, Euro Group, Thu Thiem Invest… đang đẩy mạnh hoạt động triển khai, giới thiệu những sản phẩm và chính sách tốt nhất từ T&T City Millennia đến khách hàng và nhà đầu tư.

https://cafef.vn/giai-ma-bien-do-tang-gia-cua-bat-dong-san-long-hau-20220614143312652.chn