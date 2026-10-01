Giải mã "cơn sốt" vắc xin tay chân miệng tại VNVC

"Cơn khát" phòng bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu

Theo Hệ thống Tiêm chủng VNVC, gần 30.000 mũi vắc xin phòng tay chân miệng đã được tiêm an toàn cho trẻ tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc chỉ sau 1 tuần triển khai. Nhiều gia đình đưa con đi tiêm ngay trong ngày đầu vắc xin có mặt tại Việt Nam. Đáng chú ý, hơn 80% phụ huynh chủ động đặt giữ đủ phác đồ cho con.

Phụ huynh tranh thủ đưa con em đến các trung tâm VNVC trên toàn quốc để tiêm vắc xin tay chân miệng trong những ngày đầu ra mắt. Ảnh: Anh Tuấn

Tại TP.HCM, chị Bảo Ngọc, 32 tuổi, đưa con trai 4 tuổi tiêm vắc xin tại VNVC Phạm Văn Chiêu (phường Gò Vấp). Chị cho biết khi một tuổi, bé từng mắc tay chân miệng nặng, phải lọc máu, can thiệp ECMO tại Bệnh viện Nhi đồng 1. "Nhìn con chuyển nặng rất nhanh mà mình bất lực, thực sự ám ảnh, chị Ngọc chia sẻ.

Nhiều ông bà thay bố mẹ tranh thủ đưa cháu đến VNVC để tiêm vắc xin tay chân miệng, phòng bệnh sớm trước mùa dịch. Ảnh: Anh Tuấn

Trước nhu cầu tăng cao, VNVC huy động nguồn lực trên toàn hệ thống với hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế; hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh và xe lạnh đạt chuẩn GSP với năng lực bảo quản hơn 400 triệu liều vắc xin cùng thời điểm và vận chuyển liên tục đến các địa phương. Các trung tâm tăng cường nhân sự, mở rộng khu vực tiêm, kéo dài thời gian phục vụ, làm việc xuyên trưa để tiếp nhận lượng lớn trẻ đến tiêm, đồng thời vẫn đảm bảo các yêu cầu tiêm chủng an toàn.

Thành tựu nghiên cứu kéo dài hơn 15 năm

Các dữ liệu về nghiên cứu và triển khai thực tế vắc xin được các chuyên gia trong nước và quốc tế cập nhật tại hội thảo "Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71" do VNVC và Substipharm Biologics (Thuỵ Sĩ) tổ chức tại Việt Nam mới đây.

Gắn bó hàng chục năm với công tác điều trị các ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM Trương Hữu Khanh, cho biết vắc xin phòng tay chân miệng là giải pháp được giới y khoa mong đợi trong nhiều năm và bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã có vắc xin phòng bệnh và VNVC chính thức triển khai tiêm cho trẻ trên toàn quốc.

"Nhiều năm qua, chứng kiến nhiều trẻ nhập viện và chuyển nặng rất nhanh, chỉ trong vài giờ đã rơi vào nguy kịch, các bác sĩ điều trị luôn chịu áp lực rất lớn. Đây là lý do vì sao việc phát triển vắc xin nhắm đến tác nhân gây bệnh nặng nhất EV71 thay vì ngăn ngừa tất cả chủng virus gây tay chân miệng", Bác Khanh chia sẻ.

Hội thảo khoa học "Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71" cung cấp nhiều bằng chứng khoa học về hiệu quả bảo vệ trẻ sau tiêm vắc xin. Ảnh: VNVC

GS. Li-Min Huang, chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhi khoa quốc tế, cho biết vắc xin phòng tay chân miệng là thành quả của hơn 15 năm nghiên cứu. Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 quy mô lớn, gần 2.500 trẻ em Việt Nam tham gia, chiếm 82,9% tổng số đối tượng nghiên cứu. Trung tâm thử nghiệm lâm sàng Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị phối hợp triển khai nghiên cứu tại Việt Nam, đóng góp nguồn dữ liệu khoa học quan trọng để đánh giá hiệu quả của vắc xin trên chính trẻ em Việt Nam.

Kết quả được công bố trên The Lancet cho thấy hiệu lực bảo vệ của vắc xin đạt 96,8% và ghi nhận hiệu quả 100% trong phòng nhập viện do EV71 ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ. Đặc biệt, hiệu quả nghiên cứu tiếp tục được củng cố bằng dữ liệu thực tế tại thị trường đã triển khai vắc xin từ năm 2023, với hơn 600.000 liều được sử dụng đến tháng 9/2026". Từ khi triển khai vắc xin, CDC khu vực này báo cáo không có ca mắc tay chân miệng nặng do EV71 trong giai đoạn 2024-2026 trong khi trước đó EV71 từng là tác nhân quan trọng liên quan các ca bệnh nặng và tử vong tại đây.

"Các dữ liệu này càng củng cố hiệu quả của vắc xin khi được đưa vào sử dụng trong thực tế. Từ dữ liệu nghiên cứu và thực tế triển khai, vắc xin phòng tay chân miệng được khuyến cáo tiêm cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, kể cả trẻ có tiền sử từng mắc bệnh", GS. Li-Min Huang cho biết.

Sáng 25/9/2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng tay chân miệng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á tiếp cận giải pháp dự phòng này. Ảnh: Nhân Lê

Trong bối cảnh bệnh vẫn lưu hành và EV71 được ghi nhận chiếm ưu thế trong các trường hợp nặng, việc vắc xin phòng tay chân miệng lần đầu được triển khai tại Việt Nam giúp mở thêm một biện pháp phòng bệnh chủ động cho trẻ nhỏ.