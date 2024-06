Giải mã “điểm đảo chiều” giúp nguồn cung bất động sản bùng nổ

Sau giai đoạn đầy biến động của thị trường, nhiều chuyên gia đang có cái nhìn lạc quan và tích cực về sự phát triển và xu hướng chuyển mình của ngành, đặc biệt trong giai đoạn nửa cuối 2024. Theo báo cáo trong quý I/2024 từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam, tỷ lệ hấp thụ bất động sản quý I/2024 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng 83% so với quý IV/2023, riêng thị trường BĐS TP.HCM được ghi nhận với doanh thu ước đạt 80.845 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước - một minh chứng cho chu kỳ bùng nổ sắp tới cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư địa ốc (1).



Dấu hiệu thay đổi "khẩu vị" đầu tư

Xu hướng lãi suất tiết kiệm ngân hàng giảm sâu và trên diện rộng gần đây là một trong những yếu tố tác động lên thị trường bất động sản. Cụ thể, tính tới thời điểm tháng 3 năm 2024, không còn ngân hàng nào áp dụng mức lãi suất từ 6%/năm đối với các khoản tiền gửi thông thường (2). Chưa dừng lại ở đó, chỉ qua 2 ngày Ngân hàng nhà nước bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua bốn Ngân hàng thương mại theo giá thị trường thế giới, giá vàng đã giảm tới 2 triệu đồng/lượng (3). Tình trạng này khiến nhiều người dân rục rịch chuyển dòng tiền sang đầu tư nhà đất - hướng mang lợi ích kinh doanh hấp dẫn hơn, sau một thời gian dài chọn ngân hàng hay mua bán vàng như một giải pháp "trú ẩn" an toàn.

Bên cạnh đó, tăng trưởng vay tín dụng - một trong những nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ nhà đầu tư vay thuận tiện hơn đã góp phần giúp thị trường bất động sản tăng trưởng. Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Đức Lệnh - PGĐ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, trong số 981,5 ngàn tỷ tín dụng cho vay bất động sản thì tín dụng cho vay mua nhà để ở chiếm khoảng 688 ngàn tỷ, tương đương 68% tổng dư nợ (4). Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại, đây là điểm quan trọng để kích cầu thị trường bất động sản, giúp những nhà đầu tư vững tin vào kênh đầu tư tiềm năng này.

The Meadow - Dự án tầm nhìn, đón đầu thời bùng nổ

Không nằm ngoài cơn sóng bùng nổ, The Meadow - dự án nhà phố liền kề mới nhất của Gamuda Land xuất hiện như một dự án tiêu biểu trong khu vực Bình Chánh khi đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư về cả chính sách ưu đãi lẫn chất lượng dự án. Cụ thể, khách hàng sẽ được nhận chiết khấu lên tới 1% khi có hộ khẩu tại Bình Chánh, Bình Tân hoặc Long An, chiết khấu 5% khi thanh toán nhanh. Ngoài ra, The Meadow dành 2% chiết khấu thanh toán có hỗ trợ của Ngân hàng kèm theo tài trợ lãi suất đến khi nhận nhà (lãi suất hỗ trợ tối đa 6%/năm), trong đó quá trình giao dịch được liên kết với nhiều ngân hàng như: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Hong Leong Bank, Public Bank,…

Hơn cả một dự án nhà ở thông thường, The Meadow được thiết kế thành 10 khu vực tiện ích: khu clubhouse đặc quyền, vườn mưa, lối đi bộ thư giãn và trị liệu, khu vực BBQ, khu vui chơi cho trẻ em và sân bóng rổ, đường chạy bộ sức khỏe, vườn trồng trọt và khu vực dành riêng cho thú cưng,...

Mang tới ưu đãi lớn, The Meadow còn gây ấn tượng khi là dự án "hàng hiếm" trong khu vực với chất lượng hàng đầu. Tiếp tục tận dụng ưu điểm của lối kiến trúc xanh chủ đạo Biophilic cùng những ưu thế của môi trường gần gũi thiên nhiên xung quanh, The Meadow là không gian sống hoàn hảo giúp cư dân được hòa quyện cùng bầu không khí trong lành, thanh bình. Xây dựng trên một vị trí đắc địa, The Meadow tọa lạc trên trục đường giao thông huyết mạch, dễ dàng kết nối đến trung tâm quận 1 và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đặc biệt, dự án nằm gần với trục đường Vành đai 3 sắp hình thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến các vùng trọng điểm kinh tế miền Tây Nam Bộ.



Phối cảnh sân chơi xanh mát, trong lành tại dự án The Meadow, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên cho gia chủ

Trong bối cảnh thị trường được mong chờ trở về thời "trăm hoa đua nở" kéo theo sự xuất hiện của đa dạng nhiều loại hình bất động sản, chiến lược lựa chọn dự án mang mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín là vô cùng cần thiết. The Meadow là một trong những cái tên chiếm được ưu thế. Ngay từ bây giờ, hãy nhanh tay lựa chọn dự án nhà phố sinh thái The Meadow để chạm tới những trải nghiệm sống được nâng tầm không gian sống, an vui.