Giải mã loạt đặc quyền dùng Thẻ tín dụng của KBank trong TVC 6 giây

Giải mã TVC 6 giây: Hé lộ loạt đặc quyền hấp dẫn

Dù chỉ xuất hiện trong chớp mắt, Thẻ tín dụng KBank Cashback Plus vẫn đủ sức đổ dồn sự chú ý và tò mò trên mạng xã hội những ngày qua với một TVC dài 6 giây ấn tượng.

Những pha chuyển cảnh nhanh, một loạt các con số, hình ảnh gợi ý là cách TVC giới thiệu chiếc Thẻ tín dụng được mệnh danh là "Vạn nhu cầu", "Siêu hoàn tiền", hé lộ nhiều đặc quyền hấp dẫn đến từ Ngân hàng Thái Lan.

Chiếm trọn "spotlight" của TVC là hình ảnh Thẻ KBank Cashback Plus xuất hiện trong màu đen "quyền lực" và sang trọng, với thiết kế đơn giản tôn lên vẻ đẳng cấp và thời thượng.

Chữ "K" trong KBank được thiết kế theo phong cách tối giản, thanh lịch, hiện đại, tăng thêm độ "cuốn" với người xem hơn bởi những chuyển động zoom xa, gần tốc độ cao. Vẻ thời thượng của Thẻ tín dụng KBank khi nằm trên tay người phụ nữ trong TVC, càng khiến ai cũng muốn sở hữu cho mình một thẻ thanh toán toát lên thần thái "VIP" (Very Important Person - Người quan trọng) như vậy.

Một loạt các từ khoá, con số "nảy" trên TVC nhanh chóng "đóng đinh" vào tâm trí người xem những đặc quyền riêng có của KBank Cashback Plus, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ về một sản phẩm thẻ tín dụng độc nhất, khác biệt, nâng trải nghiệm tiêu dùng lên một tầm cao mới.

Một thẻ tín dụng "siêu hoàn tiền", với mức hoàn hấp dẫn 10%.

Khách hàng thêm tận hưởng các trải nghiệm chi tiêu khi nhận về số tiền hoàn 10% trên mỗi giao dịch.

Thực tế, con số 10% của KBank đang là một trong những mức hoàn tiền hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay, một cơ hội không thể bỏ lỡ với những người tiêu dùng thông thái. Tối ưu thẻ tín dụng bằng cách tận dụng mức hoàn tiền cạnh tranh cũng chính là một bí kíp tiêu dùng thông minh trong thời hiện đại.

Không dừng lại ở đó, Thẻ tín dụng KBank còn là chiếc thẻ của "vạn nhu cầu". Các biểu tượng xuất hiện trên TVC tượng trưng cho sáu lĩnh vực mà chiếc thẻ quyền năng đến từ nhà KBank bao trọn, gồm Nhà hàng, Siêu thị, Du lịch, Giải trí, Sức khỏe và làm đẹp, Thương mại điện tử.

Đặc biệt, khi du lịch tại Thái Lan, chủ thẻ còn được hoàn tiền 15% cho các giao dịch chi tiêu tại xứ sở chùa Vàng. Kế hoạch chi tiêu trở nên thoải mái và tiện lợi hơn khi chủ thẻ có thể tận dụng tính năng trả góp 0% trong 3 tháng thông qua ứng dụng K PLUS Việt Nam.

Chủ thẻ được hoàn tiền 10% cho các thanh toán qua thẻ tín dụng KBank Cashback Plus

Quên đi cảnh loay hoay dùng nhiều thẻ tín dụng để thanh toán từng khoản chi khác nhau, KBank Cashback Plus được mệnh danh là thẻ "vạn nhu cầu", bởi khả năng chi trả cho gần như tất cả các nhu cầu thiết yếu trong đời sống. Chỉ cần một chiếc thẻ quyền năng và gọn nhẹ để có trọn trong tay một "trung tâm mua sắm". Cuộc sống nhờ vậy cũng dễ dàng hơn, thoải mái tận hưởng hơn.

Chưa hết, việc hoàn tiền được thực hiện hoàn toàn tự động, không yêu cầu bất cứ thao tác đổi điểm thủ công nào, giúp tiết kiệm tối đa công sức và thời gian cho chủ thẻ.

Trải nghiệm thẻ tín dụng khác biệt và tối ưu, vì khách là trên hết

Được thiết kế riêng cho nhu cầu và thói quen tiêu dùng của người Việt Nam, KBank Cashback Plus nâng trải nghiệm dùng thẻ tín dụng lên một tầm cao bởi tính tối ưu và khác biệt so với các sản phẩm phẩm khác trên thị trường. Tại sao phải loay hoay mở nhiều thẻ tín dụng khác nhau, khi chỉ cần một chiếc thẻ KBank Cashback Plus bao trọn mọi nhu cầu?

KBank Cashback Plus là Thẻ "vạn nhu cầu", thanh toán được đa dạng ngành hàng, lĩnh vực trong cuộc sống

Những đặc quyền từ KBank Cashback Plus không chỉ giúp tối ưu lợi ích từ hoạt động chi tiêu, mà còn giúp người dùng tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Đây cũng là kim chỉ nam và triết lý hoạt động của ngân hàng Thái hơn 80 năm qua, gắn với thông điệp huyền thoại: "Vì khách là trên hết từ 1945" đã tạo nên uy tín toàn cầu của KBank.

Trước khi ra mắt Thẻ tín dụng KBank Cashback Plus, ứng dụng ngân hàng di động K PLUS Việt Nam của KBank cũng đạt được 1,1447 triệu người dùng sau 2 năm. Cột mốc đầy ấn tượng này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ và cam kết "Vì khách hàng" của KBank, hết mình phụng sự nhu cầu và thị hiếu ngày càng phát triển của thị trường tài chính ở Việt Nam.

Thẻ tín dụng KBank Cashback Plus, ứng dụng K PLUS Việt Nam, và nhiều sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt khác của KBank đều thống nhất ở một triết lý "Vì khách là trên hết". Đây là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ngân hàng Thái Lan ở các thị trường bản địa, dựa trên tâm huyết nghiên cứu và sự hiểu biết thấu đáo văn hóa và thói quen tiêu dùng của từng địa phương.

Triết lý này đồng thời được phản ánh xuyên suốt chuỗi sản phẩm, dịch vụ đa dạng của KBank, như Thẻ tín dụng, tiền gửi, ứng dụng di động K PLUS Việt Nam,...

Được thành lập vào năm 1945, KBank là một trong những ngân hàng lớn, lâu năm và danh tiếng nhất tại Thái Lan. KBank hiện có mặt ở 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, thiết lập mạng lưới đối tác chiến lược với hơn 80 ngân hàng, tổ chức tài chính toàn thế giới, khẳng định uy tín vững chắc trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, KBank là ngân hàng nước ngoài có vốn điều lệ lớn đứng thứ 2.

Tháng 5 vừa qua, KBank nhận giải thưởng "Chuyển đổi số xuất sắc", do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng, trở thành Ngân hàng nước ngoài duy nhất được vinh danh bên cạnh các nhà băng, tổ chức, định chế tài chính uy tín khác trong nước.

Đại diện của KBank nhận giải thưởng "Chuyển đổi số xuất sắc" do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng

Truy cập fanpage chính thức của KBank Việt Nam để không bỏ lỡ nhiều sự kiện bùng nổ và cập nhật quyền lợi mới nhất từ Thẻ tín dụng KBank Cashback Plus. Trải nghiệm để cảm nhận sự khác biệt trong chi tiêu tín dụng thông minh, tối ưu và tận hưởng cuộc sống.