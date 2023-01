Giải mã người sinh năm Mão

Năm Mão được kỳ vọng mang tới sự hòa hợp. Ở Trung Quốc và Hàn Quốc, năm Mão được gọi là năm Thỏ nhưng ở Việt Nam lại là năm Mèo. Với nhiều người Việt, mèo là "bạn đồng hành" sạch sẽ, thông minh và hòa đồng.

David Beckham trong chương trình giới thiệu trang phục nam Xuân Hè 2023 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris vào ngày 24-6-2022 tại thủ đô Paris - Pháp. Ảnh: WIREIMAGE

Tính cách người sinh năm Mão

Ở Trung Quốc, người ta cho rằng người sinh năm Mão thường trầm tính và hiền lành nhưng hành động khá nhanh nhẹn khi cần thiết.

Ngoài ra, người sinh năm Mão được cho là dè dặt, sống nội tâm và chu đáo, đồng thời khá kiên định để đạt được mục tiêu của họ.

Người tuổi Mèo được đánh giá là rất nhạy cảm đối với thế giới xung quanh. Do đó, họ gặp khó khăn trong môi trường nhiều cạnh tranh hoặc thiếu thân thiện.

Michael Jordan. Ảnh: NBA

Người sinh năm Mão cực kỳ tinh tế trước những tình huống bất ổn hoặc không thể đoán trước, họ có xu hướng tạo ra bầu không khí yên bình và thoải mái. Vì thế, theo chiêm tinh học truyền thống của Trung Quốc, họ là những người rất hiếu khách và chu đáo, quan tâm chăm sóc những người xung quanh.

Những người sinh năm Mão thường có lối sống bảo thủ, chủ yếu vì sự an toàn của họ. Từ đó, họ thường lựa chọn sự an toàn hơn là liều lĩnh, nên có thể bỏ lỡ những cơ hội tốt.

Đặc biệt, người tuổi Mèo thường chú ý đến các chi tiết nhỏ. Với họ, chỉ khi chắc chắn rằng mọi thứ đã được sắp xếp như ý muốn, họ mới có thể thư giãn và thoải mái.

Angelina Jolie. Ảnh: ABC News

Một tính cách đặc trưng khác của người tuổi Mèo là không dễ bị khiêu khích. Ngoài ra, họ đa cảm và giàu lòng trắc ẩn. Họ có thể dễ dàng xúc động trước những vấn đề cá nhân được người khác chia sẻ.

Những người tuổi Mèo nổi tiếng

Michael Jordan (sinh năm 1963 tại Mỹ) từng là một cầu thủ nổi tiếng tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, góp sức giúp đội Chicago Red Bulls giành 6 chức vô địch NBA. Ông cũng tung ra loạt giày bóng rổ với tên gọi Air Jordans với hãng Nike.

Angelina Jolie (sinh năm 1975 tại Mỹ) là một diễn viên ngôi sao hạng A của Hollywood, được biết đến với những phim Mr And Mrs Smith (2005), Lara Croft: Tomb Raider (2001-2003), Gia (1998), Changeling (2008), The Tourist (2010) và Maleficent: Mistress of Evil (2019).

Albert Einstein. Ảnh: Wikimedia Commons

Albert Einstein (sinh năm 1879 ở Đức) là nhà khoa học lừng danh với Thuyết tương đối vốn tạo ra nền tảng của vật lý lượng tử. Ông được trao giải thưởng Nobel năm 1921 vì những đóng góp cho vật lý lý thuyết và đặc biệt là vì khám phá ra định luật hiệu ứng quang điện.

David Beckham (sinh năm 1975 ở Anh) từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp xuất sắc. Hiện David Beckham điều hành một doanh nghiệp ăn nên làm ra, DB Ventures - công ty quản lý các hoạt động sau khi giải nghệ của Beckham.

Johnny Depp (sinh năm 1963 ở Mỹ) là diễn viên kiêm nhạc sĩ. Vào những năm 1990, Johnny Depp xuất hiện trong các bộ phim như Cry-Baby và Edward Scissorhands, thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của mình. Ngoài ra, Depp còn có vai diễn đột phá khác trong bộ phim Charlie and the Chocolate Factory, vai diễn thuyền trưởng Sparrow ấn tượng để đời trong Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003).

Johnny Depp. Ảnh: INSTAGRAM

Novak Djokovic (sinh năm 1987 ở Serbia) là ngôi sao hàng đầu của quần vợt thế giới. Novak Djokovic đã giành được 21 Giải Grand Slam và đã lập kỷ lục với 9 lần vô địch giải Úc mở rộng.

Ralph Lauren (sinh năm 1939 ở Mỹ) là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Năm 2019, ông đã trở thành người Mỹ đầu tiên được tước hiệu Hiệp sĩ danh dự của Đế chế Anh (KBE).

Ralph Lauren. Ảnh: HOLLYWOOD REPORTER

Brad Pitt (sinh năm 1963 ở Mỹ) là một trong những diễn viên lừng lẫy nhất Hollywood, nổi tiếng với các bộ phim như Mr and Mrs Smith (2005), Fight Club (1999) và The Curious Case of Benjamin Button (2008).

Kate Winslet (sinh năm 1975 ở Anh) đã nổi tiếng với vai Rose trong bộ phim kinh điển Titanic năm 1997 của đạo diễn James Cameron, cùng với Leonardo DiCaprio. Sau đó, cô rời khỏi các bộ phim thương mại chính thống để theo đuổi các dự án độc lập và đóng vai chính trong các bộ phim như Holy Smoke (1999) và Quills (2000).

Kate Winslet. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Tiger Woods (sinh năm 1975 ở Mỹ) chơi golf chuyên nghiệp từ năm 1996 và đã 15 lần giành giải thưởng lớn. Năm 1997, ông trở thành người Mỹ gốc Phi hoặc tay chơi golf gốc Á đầu tiên giành chiến thắng trong giải đấu Masters. Khi đoạt giải Masters năm 2001, ông đã lập kỷ lục giành được cả 4 giải golf lớn liên tiếp - Masters, US Open, British Open (Open Championship) và PGA Championship.