Giải mã sức hút của The Aqua - biểu tượng giá trị cuối cùng tại LUMIÈRE Evergreen

Dự án khi kế thừa những điểm mạnh về vị trí, thiết kế, tiện ích, tiêu chuẩn bàn giao chất lượng cao. Đặc biệt, tòa tháp sở hữu điểm nhấn khác biệt trong số các dự án đang được mở bán ở thời điểm hiện tại.

Trong nửa đầu năm 2024, thị trường địa ốc ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi mức độ quan tâm, tìm kiếm thông tin về bất động sản, lượng giao dịch đều tăng. Theo báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm của CBRE, số căn bán được trong nửa đầu năm 2024 đã vượt mức ghi nhận được của cả năm 2023. Tính riêng trong quý 2/2024, lượng giao đạt 10.170 căn, gấp 5 lần số căn bán được ở quý trước và cả cùng kỳ năm ngoái. Khu phía Tây Hà Nội ghi nhận tỷ lệ bán tốt, một số dự án mở bán số lượng lớn nhưng đã bán hết 80-90% quỹ hàng. Niềm tin vào thị trường bất động sản ngày càng cải thiện nên đây vẫn là kênh rót tiền được nhiều người lựa chọn.

Trong bối cảnh từ nay đến cuối năm, nguồn cung vẫn nhỏ giọt, những dự án có pháp lý chặt chẽ, đáp ứng các giá trị thực với sự đầu tư bài bản theo chuẩn quốc tế, uy tín chủ thương hiệu, không gian sống chất lượng… đều trở thành tâm điểm hút khách. Tiêu biểu như tòa The Aqua dự án LUMIÈRE Evergreen - biểu tượng giá trị cuối cùng trong bộ sưu tập LUMIÈRE Series của Masterise Homes tại Smart City vừa ra mắt đã tạo cú hích cho thị trường bất động sản cao cấp.

Toà The Aqua thuộc dự án LUMIÈRE Evergreen tiếp tục "bơm" nguồn cung mới trong bối cảnh thị trường khan hiếm sản phẩm mới.

Giá trị sống tinh tế từ bất động sản giá trị thực

Có hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư bất động sản, anh Nguyễn Đình Tùng (chủ chuỗi nhà hàng P.L) đánh giá, lý do tòa Aqua - dự án LUMIÈRE Evergreen hút khách bởi sở hữu những ưu điểm khác biệt so với các dự án khác, từ vị trí, tầm nhìn, thiết kế căn hộ, tiêu chuẩn bàn giao đến cả chính sách bán hàng cạnh tranh.

Tòa tháp The Aqua là biểu tượng giá trị cuối cùng trong bộ sưu tập LUMIÈRE Series tại Smart City, tượng trưng cho nguyên tố cuối cùng trong 3 nguyên tố kiến tạo nên sự sống là The Aqua (nước), bên cạnh The Aura (ánh sáng) và The Atmos (không khí). Lấy cảm hứng từ dòng chảy bất tận của nước, The Aqua viết tiếp hành trình "Sống là nhiều hơn thế", mang đến một cuộc sống hạnh phúc, đong đầy từng phút giây và tượng trưng cho giá trị trường tồn.

LUMIÈRE Evergreen sở hữu bộ sưu tập 60 tiện ích nội khu đa dạng, bên cạnh các tiện ích chung của đại đô thị.

Nằm ở trung tâm giao thương đại đô thị Smart City, cư dân The Aqua có thể tận hưởng trọn vẹn mọi đặc quyền của một thành phố quốc tế với giao thông thuận tiện, dễ dàng kết nối đến các tiện ích tại khu đô thị cũng như các khu vực trọng yếu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.



Với kỳ vọng kiến tạo "nơi hạnh phúc đong đầy" cho mọi thế hệ, tòa The Aqua - LUMIÈRE Evergreen có loại hình sản phẩm đa dạng từ Studio, 1PN, 2PN, 2PN đến 3PN, 3PN đáp ứng nhu cầu an cư của mọi cư dân. Thiết kế tòa tháp mang đến tầm nhìn không góc khuất hướng trọn không gian xanh của nội khu, bộ ba công viên liên hoàn và hồ lớn trung tâm.

Điểm khác biệt nổi bật nhất của The Aqua so với các dự án khác chính là tiêu chuẩn bàn giao cao cấp và không gian sống duy mỹ. Các căn hộ sử dụng trang thiết bị của những thương hiệu nổi tiếng từ bếp từ, máy hút mùi âm tủ cho đến lò nướng… Song song với đó, mặt bếp và sàn bếp được lát đá Marble tự nhiên nhập khẩu cao cấp. Tại phòng ngủ, hệ thống cánh tủ quần áo bằng kính cường lực sang trọng và tinh tế được lắp đặt tiện nghi. Ngoài ra, căn hộ còn sử dụng hệ kính Low-E cao cấp chống tia UV và lan can kính tràn viền, tôn thêm sự duy mỹ và tầm nhìn đáng giá.

Phòng ngủ master tại The Aqua - LUMIÈRE Evergreen với thiết kế kính LOW-E vòng cung ấn tượng.

Tòa The Aqua có mật độ căn hộ khá thoáng đãng, chỉ với 18 căn/1 sàn, trong khi đó có tới 8 thang máy và một thang vận chuyển hàng. Mật độ trung bình căn hộ/thang máy ở mức thấp và hành lang căn hộ cũng được thiết kế ấn tượng với chiều rộng 1,8m. Đó cũng là một trong những tiêu chuẩn cho giá trị sống tinh tế đối với các sản phẩm thuộc phân khúc LUMIÈRE series.



Giá trị sống tại The Aqua còn được nâng tầm bởi hệ 60 tiện ích trong nhà và ngoài trời theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngay tầng 1 toà tháp là quầy lễ tân, sảnh đón tiếp tinh tế, thư viện, game room, phòng gym tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhu cầu cá nhân hóa và gia đình. Đặc biệt, ở tầng 20 còn có hàng loạt tiện ích từ bể bơi bốn mùa, khu vui chơi trẻ em đến sân thiền, các khu vườn đa chủ đề… Bên trong nội khu, cư dân có thể tận hưởng chuỗi tiện ích như những resort 5 sao như bể bơi, khu BBQ, khu tắm nắng, suối thiền… giúp tái tạo năng lượng và kết nối cộng đồng cùng đẳng cấp.

Toà The Aqua là biểu tượng giá trị cuối cùng của bộ sưu tập LUMIÈRE Series tại đại đô thị phía Tây.

Cơ hội sở hữu biểu tượng giá trị cuối cùng của bộ sưu tập LUMIÈRE Series tại Smart City



Anh Vũ Minh Tùng (Cầu Giấy, Hà Nội) đang cân nhắc quyết định mua một căn hộ ở The Aqua để nâng cấp không gian sống sau thời gian ở mặt đất khá lâu. Trong quá trình tìm hiểu các dự án, anh có niềm tin đối với các sản phẩm bất động sản cao cấp bởi sự vượt trội về chất lượng và tiện ích, không gian sống hiện đại, đi cùng với cộng đồng là những người thành đạt, giúp mở rộng mối quan hệ.

Bên cạnh lợi thế về sản phẩm, một đại diện đơn vị phân phối cho biết, một trong những lý do khiến khách hàng đưa ra quyết định mua nhanh chóng còn bởi chính sách ưu đãi lớn, trong bối cảnh thị trường đang tích cực về thanh khoản.

Chỉ cần thanh toán từ 20% giá trị căn hộ, cư dân The Aqua đã có thể nhận nhà ngay vào quý III/2026; 80% còn lại được hỗ trợ, lãi suất 0% đến 30/11/2026. Bên cạnh đó, nhà phát triển còn giãn tiến độ thanh toán, khách chỉ cần nộp trung bình 10% giá trị căn hộ sau mỗi 3 tháng với chính sách thanh toán tiến độ. Với những khách hàng thanh toán sớm, chủ đầu tư còn hỗ trợ chiết khấu đến 15% giá bán.

Toà The Aqua - biểu tượng giá trị cuối cùng trong bộ sưu tập Lumiere Series ở Smart City sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên cho những người mua có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản đang được đón nhận với thanh khoản tích cực, nhưng nguồn cung các dự án bất động sản giá trị thực như vị trí đắc địa, pháp lý vững chắc, chất lượng cao cấp… vẫn còn khan hiếm.

Đồng hành cùng cộng đồng cư dân toàn cầu tại Smart City, LUMIÈRE Evergreen mang đến giải pháp tài chính vẹn toàn với nhiều ưu đãi hấp dẫn nhân dịp Lễ Vu Lan (*): Quà tặng tri ân lên đến 2 cây vàng; Hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 80% giá trị căn hộ.

