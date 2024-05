Giải pháp mới trong điều trị kiểm soát COPD có mặt tại FPT Long Châu

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới, với khoảng 3 triệu ca tử vong mỗi năm. COPD không thể chữa khỏi, nhưng điều trị có thể làm giảm các triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ tử vong. Theo GOLD 2023 (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – Ủy ban Sáng kiến toàn cầu về Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) đã nhấn mạnh mục tiêu giảm tử vong bên cạnh giảm triệu chứng và giảm đợt cấp, phòng ngừa tiến triển bệnh trong điều trị và quản lý COPD.



Trong những nỗ lực mang các giải pháp điều trị mới nhất dễ dàng đến tay hàng triệu bệnh nhân đang chiến đấu với căn bệnh có thể đe dọa mạng sống này, FPT Long Châu tiếp tục thêm vào danh mục các loại thuốc kê đơn hiện có bằng thuốc thế hệ mới áp dụng thành quả nghiên cứu và phát triển của hãng dược phẩm hàng đầu thế giới AstraZeneca, giúp giải quyết các khoảng trống trong điều trị và thay đổi cuộc sống của bệnh nhân COPD.

Trong đó, điểm nổi trội của sản phẩm điều trị mới này giúp đơn giản hóa quá trình điều trị khi tích hợp cả ba thành phần quen thuộc Budesonise, Formoterol và Glycopironium (đã được sử dụng trong điều trị COPD tại Việt Nam) vào trong một dụng cụ hít tiện lợi, từ đó góp phần giảm số lần sử dụng thuốc hàng ngày, giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí và hướng đến việc nâng cao hiệu quả điều trị.

Bên cạnh đó, công nghệ tiên tiến Aerosphere giúp các hoạt chất phân phối thuốc hiệu quả và ổn định hơn tới toàn bộ phổi; từ đó, giảm triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm đáng kể đợt cấp trung bình nặng so với các liệu pháp điều trị bộ đôi hiện có, đồng thời nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 49% so với liệu pháp giãn phế quản.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc FPT Long Châu cho biết: "Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống y tế, việc không ngừng cập nhật thêm nhiều giải pháp điều trị đột phá là một khía cạnh tất yếu, vì vậy FPT Long Châu luôn xác định vai trò tiên phong về các loại thuốc thế hệ mới để góp phần giúp người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận sớm đến những thành tựu khoa học của thế giới ngay tại chính nhà thuốc của chúng tôi. FPT Long Châu đã và đang thực hiện cam kết đồng hành cùng người bệnh trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, và trong hợp tác với AstraZeneca lần này, chúng tôi cùng mang đến giải pháp tiên tiến đóng góp vào mục tiêu cải thiện quản lý và điều trị bệnh COPD trên toàn quốc."

Song song việc phối hợp mở rộng danh mục thuốc điều trị tiên tiến, FPT Long Châu và AstraZeneca Việt Nam cùng Liên chi Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP Hồ Chí Minh chủ trương hướng đến những chương trình nhằm gia tăng nhận thức đúng về bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cộng đồng thông qua chương trình Tầm soát phổi miễn phí giúp cải thiện chẩn đoán, điều trị sớm và tuân thủ điều trị để kiểm soát bệnh một cách tốt nhất từ đó góp phần làm giảm số ca mắc, tàn tật và tử vong do hen và COPD, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, góp phần làm giảm gánh nặng lên nền y tế tại Việt Nam.