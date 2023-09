Giải pháp phòng cháy, chữa cháy an toàn cho nhà chung cư tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Sở Cứu hỏa thành phố này cho biết trung bình mỗi ngày trên địa bàn có khoảng 80 vụ hỏa hoạn ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, trong những năm gần đây không có vụ cháy nào gây hậu quả nghiêm trọng.

Thành phố đông dân nhất nước Mỹ này từng trải qua những trận hỏa hoạn kinh hoàng, như vụ đại hỏa hoạn năm 1845 thiêu rụi cả một khu phố khiến hàng chục người thiệt mạng. Qua thời gian, chính quyền New York đã ban hành những quy định rất nghiêm ngặt liên quan an toàn cháy nổ, phòng cháy, chữa cháy. Các tòa nhà, đặc biệt là những tòa cao tầng, phải vượt qua được sự thẩm định của nhà chức trách thì mới được cấp phép sử dụng và không có ngoại lệ. Chính quyền thành phố định kỳ kiểm tra việc chủ sở hữu tòa nhà thực thi các quy định này.

Theo trang web https://www.nyc.gov/site/fdny/index.page của Sở Cứu hỏa New York, mọi chung cư đều phải lắp đặt hệ thống báo cháy, báo khói, hệ thống phun nước và hệ thống cầu thang thoát hiểm bên ngoài tòa nhà; các cửa sổ thoát hiểm được nối trực tiếp với thang thoát hiểm ngoài trời và phải đủ lớn cũng như không được đặt quá cao so với mặt sàn nhà để người dân dễ dàng thoát thân khi có hỏa hoạn. Điểm cuối của cầu thang thoát hiểm quay ra hè phố và cách mặt đất không quá 3 m.

Trong thiết kế xây dựng trình Sở Nhà đất New York, các bản thiết kế tòa nhà chung cư cần phải có sơ đồ hệ thống phòng cháy và chữa cháy chi tiết. Ví dụ, liên quan tới hệ thống báo khói, nhà chức trách yêu cầu các tòa nhà phải lắp đặt cả những thiết bị báo khói dành cho người khiếm thị và khiếm thính, như đèn nhấp nháy, hay máy rung gối hoặc giường để đánh thức người dân đang ngủ trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Máy rung được kích hoạt thông qua âm thanh của chuông báo khói và đánh thức mọi người khi có hỏa hoạn.

Phía bên ngoài, tùy quy mô tòa nhà mà chính quyền New York yêu cầu lắp đặt số lượng cột nước cứu hỏa phù hợp. Các cột nước này không được đặt quá xa lối vào chính của tòa nhà và phải đảm bảo luôn sẵn sàng hoạt động trong mọi thời điểm. Ngay lối vào tòa nhà cũng được bố trí các họng nước cứu hỏa. Bên cạnh đó, nhà chức trách quy định lòng đường trước và sau họng nước cứu hỏa một khoảng cách dài bằng đúng một xe cứu hỏa tiêu chuẩn; đoạn vỉa hè được sơn màu đỏ để báo hiệu đây là khu vực cấm dừng đỗ xe.

Tại New York, đỗ xe vào khu vực cột cứu hỏa là một trong những lỗi giao thông nghiêm trọng, người vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Quy định này nhằm giúp lực lượng cứu hỏa có thể triển khai hệ thống vòi nước nhanh nhất có thể khi xảy ra hỏa hoạn.

Hệ thống cửa thoát hiểm cũng là một quy định bắt buộc. Đó là loại cửa không mở được từ bên ngoài, nhưng có thể mở từ bên trong mà không cần chìa khóa. Công dụng của loại cửa này là vừa đảm bảo an ninh, vừa đảm bảo cư dân bên trong tòa nhà dễ dàng chạy ra ngoài một cách nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp vì họ không mất thời gian mở khóa cửa. Mỗi tầng chung cư cũng phải trang bị một bình cứu hỏa để ở đầu hành lang.

Sở Cứu hỏa New York định kỳ kiểm tra 1 tháng/1 lần các thiết bị phòng cháy và định kỳ 6 tháng/1 lần các thiết bị chữa cháy của các tòa nhà chung cư. Nhà chức trách yêu cầu mọi tòa nhà chung cư bắt buộc phải dán các quy định và hướng dẫn phòng chống cháy nổ cùng cách ứng phó với hỏa hoạn ở ngay cửa chính và cửa thang máy. Nếu không đáp ứng được các quy định và tiêu chuẩn an toàn, tòa nhà sẽ bị yêu cầu dừng dịch vụ.

Theo số liệu của chính quyền thành phố New York (https://dos.ny.gov/), riêng trong năm 2015, nước Mỹ chứng kiến gần 1 triệu vụ cháy, khiến trên 3.000 người thiệt mạng và 15.000 người bị thương. Thành phố New York cũng có hàng nghìn vụ cháy mỗi năm và xếp thứ 3 tại Mỹ về số vụ hỏa hoạn. Chính vì vậy, các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là đối với các tòa nhà chung cư, nằm trong số những quy định được thực thi nghiêm ngặt nhất tại Mỹ.