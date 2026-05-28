Giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY vượt 300 đề cử, được vinh danh tại Sao Khuê 2026

Bộ giải pháp "all-in-one" của VNPAY có gì?

Ngày 28/05, bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2026 sau khi vượt qua hơn 300 đề cử. Đây là một trong những giải thưởng uy tín của ngành Công nghệ thông tin, được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận các sản phẩm, dịch vụ công nghệ nổi bật tại Việt Nam.

Năm nay, Sao Khuê 2026 đánh dấu bước chuyển mình sang "thế hệ mới" với nhiều thay đổi quan trọng như áp dụng mô hình phân loại năng lực theo 5 cấp độ trưởng thành, tái cấu trúc 8 nhóm lĩnh vực công nghệ chủ đạo và lần đầu tiên công bố Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam. Giải thưởng cũng được đánh giá cao nhờ quy trình thẩm định chặt chẽ, minh bạch với 5 vòng đánh giá từ hồ sơ đến kiểm chứng thực tế.

Đại diện VNPAY nhận giải Top 10 Sao Khuê 2026 cho bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp chuyển đổi số thuận tiện.

Cụ thể, hệ sinh thái thanh toán số của VNPAY gồm PhonePOS, SmartPOS, Cổng thanh toán và VNPAY-QR hỗ trợ đơn vị kinh doanh đa dạng hình thức thanh toán từ quét mã QR đến thẻ vật lý, giúp ghi nhận giao dịch, cập nhật doanh thu tự động theo thời gian thực. Nhờ đó, người bán giảm bớt thao tác tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn khác nhau, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình vận hành. Đặc biệt, giải pháp PhonePOS cho phép hộ kinh doanh sử dụng điện thoại như một thiết bị POS để thanh toán quét mã, chạm thẻ vật lý mà không cần đầu tư thêm máy móc chuyên dụng.

Trên nền tảng dữ liệu doanh thu được đồng bộ, VNPAY tiếp tục tích hợp các công cụ hỗ trợ kê khai thuế như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số trên cùng một hệ thống. Việc đồng bộ quy trình giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp thuận tiện hơn khi thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm áp lực về chi phí đầu tư và vận hành. Hiện VNPAY đang triển khai chương trình miễn phí trọn bộ giải pháp Nộp thuế số đến hết năm 2028 cho các đơn vị kinh doanh, không giới hạn số lượng hóa đơn điện tử và chữ ký số.

VNPAY đã phối hợp với cơ quan thuế tại nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng… nhằm thúc đẩy triển khai các giải pháp nộp thuế số trên toàn quốc. Đồng thời, đơn vị cũng mở rộng hợp tác với gần 20 ngân hàng như Agribank, Co-opBank, VPBank, SACOMBANK… để đưa các giải pháp thanh toán không tiền mặt đến gần hơn với hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Bộ giải pháp được phát triển trên hệ thống công nghệ có khả năng xử lý và lưu trữ lượng lớn dữ liệu giao dịch mỗi ngày, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật thông tin. VNPAY cũng ứng dụng AI và phân tích dữ liệu vào bộ giải pháp để hỗ trợ đối soát giao dịch, giảm thao tác thủ công và giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu, kê khai thuế thuận tiện hơn.

Việc kết hợp giữa nền tảng công nghệ của VNPAY cùng mạng lưới ngân hàng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các công cụ được phát triển theo hướng dễ sử dụng, tối ưu chi phí và không yêu cầu đầu tư thêm nhiều thiết bị hay nguồn lực vận hành phức tạp.

Chia sẻ về bộ giải pháp, ông Trần Mạnh Nam - Giám đốc Khối Doanh nghiệp VNPAY, đại diện nhận giải thưởng tại Lễ trao giải Sao Khuê 2026 - cho biết: "Thời gian tới, VNPAY sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các ngân hàng và đối tác chiến lược để hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số toàn diện. Chúng tôi kỳ vọng đưa các giải pháp công nghệ vào sâu trong hoạt động kinh doanh thực tế, qua đó hỗ trợ các hộ kinh doanh tối ưu vận hành, giao dịch thuận tiện ngay trên điện thoại và từng bước tự tin hội nhập vào nền kinh tế số".

Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp đa dạng hình thức thanh toán và cập nhật doanh thu tự động giúp kê khai thuế chính xác.

Giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY thúc đẩy chuyển đổi số diện rộng

Theo ghi nhận thực tế, nhiều hộ kinh doanh đã rút gọn quy trình, tiết kiệm thời gian và công sức khi sử dụng giải pháp của VNPAY vào việc tổng hợp doanh thu và kê khai thuế. Chị Hoa - chủ hộ kinh doanh một cửa hàng bán lẻ tại phường Yên Hòa (Hà Nội) chia sẻ: "Phần mềm quản lý bán hàng kết hợp hỗ trợ kê khai thuế tự động có giao diện đơn giản, dễ thao tác và sử dụng giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và hạn chế nhầm lẫn. Nhờ vậy, tôi có thêm thời gian tập trung cho việc nhập hàng và phát triển kinh doanh".

Bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số của VNPAY hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế số thuận tiện, đơn giản. Ảnh: VNPAY.

Nhận định về giải pháp của VNPAY, ông Phùng Việt Thắng - Thành viên Hội đồng Giám khảo Sao Khuê 2026 - cho rằng chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống, đồng thời ngày càng được hiện thực hóa rõ nét thông qua các doanh nghiệp công nghệ như VNPAY.

Chuyên gia cũng đánh giá cao tính dễ sử dụng của giải pháp, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh nhanh chóng thích nghi và cởi mở hơn với chuyển đổi số. Ngoài ra, theo ông Thắng, VNPAY khẳng định năng lực thông qua khả năng kết nối đa đối tác với Cục Thuế và các ngân hàng, đảm bảo tính thống nhất dữ liệu, khả năng đồng bộ tự động, giúp hộ kinh doanh có sự thuận tiện tối đa để tham gia vào một tiến trình chuyển đổi số dễ dàng nhất.

"Ở góc độ vĩ mô, những giải pháp công nghệ như của VNPAY cho thấy chuyển đổi số đang mang lại các giá trị cụ thể, thiết thực cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa - nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế", ông Thắng chia sẻ.