Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế, tạo đà bứt phá cho ngành du lịch

Năm 2022, du lịch Việt đã không đạt được mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế. Tuy vậy, năm 2023, ngành du lịch vẫn quyết tâm đón 8 triệu lượt khách quốc tế. Tuy bối cảnh du lịch thế giới còn gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2023 được dự báo là năm tăng trưởng vượt bậc của khách du lịch quốc tế. Đặc biệt trong thời điểm dịp đầu năm nay, các cửa khẩu quốc tế đều đón nhiều đoàn khách nước ngoài, với số lượng lớn người nhập cảnh. Với những tín hiệu lạc quan thể hiện sự khởi sắc của toàn ngành ngay từ đầu năm, ngành du lịch đang nỗ lực khôi phục thị trường khách quốc tế, với nhiều giải pháp để có thể thực hiện kế hoạch đề ra.

Ngay từ những ngày đầu năm Quý Mão, hoạt động du lịch đã tưng bừng khởi sắc, với số lượng khách quốc tế tăng vượt trội so với cùng kỳ năm 2022. Bà Đào Thị Nga – Trưởng bộ phận Kinh doanh khách sạn Little Charm Hanoi Hostel - một khách sạn chuyên cung cấp chỗ nghỉ cho du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cho biết: "Hiện tại ở Hostel bên tôi khách hầu hết từ các nước nhưng cũng nghiêng về một số nước. Ví dụ như Hà Lan, Anh. Hiện tại nghiêng về khách chủ yếu đến từ Pháp, Hàn Quốc và đã bắt đầu có một số khách Trung Quốc do họ đã có chính sách mở cửa nên cũng đã có dấu hiệu khách Trung Quốc đi du lịch sang Việt Nam. Lượng phòng đang có rơi vào khoảng 150 giường nghĩa là 1 tháng cao điểm mà đón full hết phòng sẽ rơi vào khoảng 150 khách một ngày".

Anh Carlots người Tây Ban Nha cùng những người bạn đi du lịch Việt Nam trong vòng 1 tháng. Nhiều điểm đến thú vị và dịch vụ lưu trú tốt, con người thân thiện, mến khách là những ấn tượng tốt đẹp của anh về Việt Nam. "Tôi rất vui khi đến được Việt Nam. Người dân ở Việt Nam rất nồng nhiệt và tôi ước có thêm thời gian để có thể ở Việt Nam. Trong thời gian tôi lưu trú ở Việt Nam hầu như không có bất kỳ vấn đề gì về việc lưu trú. Tôi ở đây dưới dạng e-visa trong vòng 1 tháng", anh chia sẻ.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2023 đạt trên 870 nghìn lượt, tăng hơn 23% so với tháng 12 năm ngoái. Hiện tại, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó châu Á chiếm tỷ lệ lớn, nhất là sự gia tăng khách của những thị trường mới nổi là Ấn Độ, Campuchia. Dù còn gặp nhiều khó khăn, song Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội để tăng lượng khách du lịch. Thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra nhiều thách thức, cộng đồng doanh nghiệp cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, cần thay đổi tư duy, đổi mới cách làm để từng bước phục hồi ngành du lịch, tạo sự phát triển đột phá trong năm 2023. Ông Vũ Thế Bình – Chủ tich Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định: "Khách du lịch quốc tế là một trong những mục tiêu quan trọng mà du lịch Việt Nam phải thu hút được. Để đón khách quốc tế thì phải có những sản phẩm mới, dịch vụ mới phù hợp với khách quốc tế. Thị trường mới cũng đã thay đổi, nay không chỉ có những thị trường gần mà những thị trường xa với chúng ta cũng rất quan trọng".

Với thị trường khách du lịch Trung Quốc, mặc dù đã mở cửa lại từ ngày 8/1 nhưng lượng khách từ quốc gia này tới Việt Nam trong tháng 1 vẫn khiêm tốn, ước đạt gần 16 nghìn lượt người. Trong quá trình đón và phục vụ khách Trung Quốc, còn những vấn đề tồn tại xuất hiện ở một số nơi như: tình trạng tour giá rẻ, lộn xộn trong kinh doanh dịch vụ du lịch khiến du khách không hài lòng, gây thiệt hại cho ngành du lịch. Để tạo điều kiện tốt nhất cho việc thu hút nguồn khách này trong thời gian tới, ngành du lịch cần đưa ra các giải pháp để quản lý hiệu quả. Ông Phùng Quang Thắng – Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Việt Nam cho biết: "Đa số những doanh nghiệp tham gia các cuộc họp để bàn về giải pháp thu hút khách Trung Quốc đều đồng tình rằng chúng ta cần phải có những sản phẩm chất lượng đối với thị trường Trung Quốc và đảm bảo nguồn thu có hiệu quả cho doanh nghiệp, cũng như đảm bảo hình ảnh của du lịch địa phương cũng như du lịch Việt Nam".

Trong năm 2023, du lịch Việt Nam mong muốn sẽ sớm được đón tiếp các đoàn Asean tham dự các sự kiện lớn về du lịch tại Việt Nam, như Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2023 tại tỉnh Bình Thuận với chủ đề “Hội tụ xanh”, Festival Huế 2023... Đây sẽ là cơ hội để giới thiệu, quảng bá về du lịch địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung đến đông đảo bạn bè quốc tế. Đồng thời mở ra giai đoạn mới trong hợp tác du lịch với các quốc gia, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy mở rộng thị trường khách du lịch trong khu vực và trên thế giới.