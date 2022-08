Giải trình về đầu tư công: 8 tháng, TPHCM mới giải ngân 29% vốn

Trong giai đoạn 2016-2020, UBND TPHCM đã giao tổng số vốn kế hoạch đầu tư công là 138.472,592 tỷ đồng, đạt 92,3% so với kế hoạch vốn được HĐND thành phố thông qua. Các công trình, dự án được thành phố lựa chọn đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bám sát 7 chương trình đột phá của thành phố.

Giai đoạn 2016-2020, TPHCM đã thực hiện đầu tư 1.799 dự án, trong đó có 521 dự án chuyển tiếp, 1.278 dự án khởi công mới. Trong giai đoạn này, có 780 dự án được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của người dân thành phố, góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết nhu cầu về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, quốc phòng, an ninh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Tổng mức vốn giải ngân giai đoạn 2016-2020 là 119.174,433 tỷ đồng, đạt 86,06% so với kế hoạch vốn giao.