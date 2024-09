Giảm doanh thu và tăng chi phí quản lý, Saigonres chuyển từ lãi sang lỗ sau soát xét

CTCP Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã SGR - sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024 với nhiều chỉ số suy giảm.



Cụ thể, doanh thu thuần của Saigonres đạt hơn 60 tỷ đồng, giảm 21% so với mức trên 76 tỷ đồng tại báo cáo tự lập và tăng tới 109% so với cùng kỳ. Do doanh thu giảm nên sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 25 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48% so với trước soát xét tức từ 22 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng.

Kết quả, Saigonres bất ngờ chuyển từ lãi 2,3 tỷ đồng trong báo cáo tự lập sang lỗ 23,3 tỷ đồng sau soát xét. Lý giải về vấn đề này, Saigonres cho biết, chủ yếu điều chỉnh giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, khoản doanh thu này sẽ được ghi nhận vào kỳ sau khi đủ điều kiện ghi nhận và đồng thời phải trích lập dự phòng phải thu theo đề nghị của kiểm toán.

Nguồn: SGR

Về khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do trong kỳ trích lập 10,7 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập 22,3 tỷ đồng. Trong đó, SGR bất ngờ trích lập dự phòng 10,8 tỷ đồng liên quan phải thu về cho vay ngắn hạn tại CTCP Điện máy TP.HCM, đây là khoản phải thu đã quá hạn từ 6 tháng đến 1 năm.

Trong năm 2024, Saigonres lên kế hoạch doanh thu 628 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 190 tỷ đồng, tăng 48,1% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 22 tỷ đồng, Saigonres còn cách rất xa kế hoạch năm.

Tính tới 30/6/2024, tổng tài sản của Saigonres đạt 2.094 tỷ đồng, thấp hơn mức 2.107 tỷ đồng tại báo cáo tự lập.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 936 tỷ đồng, thấp hơn mức 974 tỷ đồng tại báo cáo tự lập. Hàng tồn kho ghi nhận 520 tỷ đồng (báo cáo tự lập ghi nhận 518 tỷ đồng).

Các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 199 tỷ đồng (báo cáo tự lập là 192 tỷ đồng). Đáng chú ý khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ hơn 7 tỷ đồng lên 27 tỷ đồng sau soát xét.

Về phần nguồn vốn, tổng nợ vay tài chính của Saigonres đã tăng 16% so với đầu năm, lên 407,6 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân tăng chủ yếu do phát sinh khoản vay hơn 56,6 tỷ đồng tại BIDV – chi nhánh Trường Sơn với mục đích bổ sung vốn lưu động.

Trong diễn biến mới nhất, với việc lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 là số âm, cổ phiếu SGR của Saigonres bị HoSE đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin).