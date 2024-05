Giám đốc Android tiết lộ: AI sẽ tái định nghĩa chức năng smartphone, mở cuộc đấu mới về vị thế thống trị với Apple

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Business Insider, Chủ tịch Hệ sinh thái Android (Google) Sameer Samat đã chia sẻ về tầm nhìn của ông về AI và cách công nghệ này đang tái định hình thị trường smartphone. Ông khẳng định: "AI là một cơ hội lớn cho hệ sinh thái Android. Chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để không bỏ lỡ cơ hội này. Đây là thời điểm "có một không hai" để tái tạo những gì điện thoại có thể làm."



Điểm khác biệt lớn nhất mà Google mang đến chính là việc tích hợp sâu các mô hình AI Gemini vào "System UI" của Android, tầng thấp hơn so với ứng dụng thông thường. Điều này cho phép Gemini tương tác với ngữ cảnh của người dùng một cách toàn diện hơn so với việc chỉ là một ứng dụng độc lập như trên iOS. Ví dụ, trên Pixel 8, người dùng có thể gọi Gemini trực tiếp từ màn hình khóa bằng cách giữ nút nguồn. Trên Samsung S24, thao tác vuốt từ góc dưới cùng bên phải cũng mang lại kết quả tương tự.

Khả năng tích hợp sâu của Gemini mở ra những trải nghiệm độc đáo, chẳng hạn như tương tác với nội dung video đang phát. Minh họa cho điều này, Samat đã trình diễn tính năng phân tích nội dung video thông qua Gemini trên Pixel 8 và S24. Việc phân tích, xử lý thông tin ngay trên thiết bị cũng mang đến lợi ích về bảo mật, đặc biệt với những dữ liệu nhạy cảm như tin nhắn được mã hóa. Mô hình Gemini Nano, phiên bản thu gọn chạy trực tiếp trên thiết bị, cho phép AI hỗ trợ người dùng soạn thảo tin nhắn mà không cần gửi dữ liệu lên đám mây.

Bên cạnh Gemini, Circle to Search cũng là một ví dụ điển hình cho khả năng tối ưu hóa đầu cuối của Google trên Android. Tính năng này cho phép người dùng tìm kiếm bất cứ thứ gì xuất hiện trên màn hình bằng cách khoanh tròn, tô sáng hoặc vẽ nguệch ngoạc xung quanh nó. Yếu tố then chốt để Circle to Search hoạt động chính là sự kết hợp chặt chẽ giữa Google Search, công nghệ AI Gemini, và Android, một điều bất khả thi trên các nền tảng khác. Samat nhấn mạnh: "AI là yếu tố tạo nên sự khác biệt cơ bản cho Android. Samsung là một phần quan trọng trong nỗ lực này, cũng như Pixel."

Tuy nhiên, chiến lược của Google không chỉ tập trung vào Pixel. Samsung và các nhà sản xuất thiết bị Android khác cũng đóng vai trò then chốt trong làn sóng thiết bị AI tiếp theo. Về câu hỏi liệu Google có muốn đưa Gemini lên các thiết bị của Apple, Samat từ chối bình luận. Ông khẳng định mục tiêu chung của Google là phục vụ người dùng trên toàn thế giới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc công ty không thể tạo ra trải nghiệm độc đáo trên Android.