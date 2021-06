Giám đốc Công an Đồng Nai được thăng hàm Thiếu tướng

Hôm qua ngày 29/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021.

Tại hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và đặc biệt là trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19... Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng thực hiện các giải pháp để vừa đầu tranh phòng ngừa các loại tội phạm vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung lực lượng, phương tiện, thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an tỉnh trong thời gian tới cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường các giải pháp để thực hiện bằng được mục tiêu, kế hoạch đã để ra trong năm 2021 là kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định lực lượng Công an Đồng Nai sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị; đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, yêu cầu công tác trong năm 2021.