Giám đốc Công an Hà Nội: Sớm sử dụng thiết bị bay không người lái giám sát an ninh

Tại buổi công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội) mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có trao đổi về việc Công an TP đang thử nghiệm sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát an ninh trên địa bàn thành phố.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, hiện nay, dù an ninh trật tự đang được giữ vững, tạo môi trường phát triển ổn định của thành phố. Tuy nhiên, với mật độ dân số cao và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, an ninh trật tự của Thủ đô vẫn luôn phải đối mặt với những thách thức mới, những yếu tố phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ. Mỗi ngày, lực lượng Công an TP phải giải quyết hàng nghìn vụ việc, từ đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị, mâu thuẫn dân sự, hình sự, đến tai nạn giao thông, cháy nổ...

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội giới thiệu về việc thí điểm thiết bị bay không người lái giám sát an ninh

Đặc biệt, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi lực lượng công an phải có tốc độ phản ứng nhanh hơn và độ chính xác cao hơn, trong điều hành phải tuyệt đối hơn. Vì vậy, cần có sự bứt phá mạnh mẽ trong việc ứng dụng các giải pháp công nghệ vào thực tiễn công tác và chiến đấu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố để phát triển Hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với 3 cấu phần liên thông theo thời gian thực.

Thứ nhất, định vị và điều phối trực tuyến các lực lượng tuần tra, kiểm soát ngoài hiện trường, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Hệ thống hiển thị sơ đồ toàn bộ lực lượng từ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lực lượng phản ứng nhanh, công an xã phường cho đến lực lượng cứu thương trên bản đồ theo thời gian thực. Khi có sự vụ phát sinh, hệ thống tự động điều phối theo khoảng cách thực tế và lưu lượng giao thông, đồng thời hỗ trợ báo cáo hiện trường số gồm ảnh, video và tọa độ GPS, giúp cán bộ chỉ huy nắm bắt tình hình từ xa qua bản đồ 360 độ.

Thứ hai, ứng dụng phần mềm có thể kết nối hình ảnh của các loại camera thường, phân tích các hành vi vi phạm, nhận diện người và phương tiện bằng trí tuệ nhân tạo (như tính năng camera AI). Qua đó, có thể tận dụng hệ thống camera sẵn có của người dân, doanh nghiệp, khu dân cư, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư mới, phát huy nguồn lực xã hội hóa, hình thành mạng lưới camera giám sát rộng khắp, liên thông.

Hệ thống có khả năng nhận diện người, nhận diện phương tiện, truy vết đối tượng và hiển thị hành trình di chuyển trên bản đồ; đồng thời phân tích các hành vi bất thường như đột nhập, dừng đỗ sai quy định, tụ tập đông người, và tự động lọc báo động giả nhằm tối ưu hóa hiệu lực, hiệu quả của các lực lượng Công an TP.

Thứ ba, sử dụng thiết bị bay không người lái ghi hình toàn cảnh 360 độ và truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP để xử lý các tình huống phức tạp như: tai nạn nghiêm trọng, cháy nổ, sự kiện đông người, truy bắt đối tượng tại khu vực thiếu camera. Việc này đang được Công an TP tích cực nghiên cứu và sẽ sớm thí điểm trong thời gian tới.

Thứ tư, về lâu dài sẽ thiết kế Hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số hướng đến 2 mục tiêu.

Mục tiêu thứ nhất, các dữ liệu, nội dung không thuộc diện tài liệu mật, có thể công khai, tương tác trực tiếp với người dân như bản đồ vị trí các trụ sở cơ quan công an, trụ nước phòng cháy, camera giao thông được chia sẻ, cảnh báo khuyến cáo người dân, đo lường sự hài lòng của người dân.

Mục tiêu thứ hai, các ứng dụng nghiệp vụ nội bộ có tính bảo mật, chỉ phục vụ cho nội bộ lực lượng công an thủ đô như: Định vị, điều phối lực lượng; lớp dữ liệu về đối tượng, lĩnh vực, địa bàn về an ninh trật tự; bản đồ số về an ninh trật tự; phân tích, đánh giá, dự báo về an ninh trật tự…