Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nghỉ hưu từ 1/5

Chiều 28/4, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - quyết định cho nghỉ công tác đối với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5/2025.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an giao Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phụ trách Công an TP Đà Nẵng trong khi chờ kiện toàn chức danh này.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (SN 1964, quê xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Đà Nẵng hồi tháng 8/2018, ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Tham mưu (Bộ Công an).

Trong quá trình công tác, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên để lại nhiều dấu ấn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Nẵng. Điển hình như cuối tháng 12/2018, Công an Đà Nẵng thành lập lực lượng 911 trên cơ sở phối hợp giữa tất cả các Phòng, Ban chuyên môn gồm: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự,…

Lực lượng 911 do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên làm Trưởng Ban chỉ đạo, có các tổ công tác thường xuyên tổ chức tuần tra, để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên toàn địa bàn TP, tập trung tại các điểm tập trung đông du khách.