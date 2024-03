Giám đốc công ty vàng bạc lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 lượng vàng

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thắng (SN 1995, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Huỳnh Thắng là Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc - trang sức Huỳnh Thắng, địa chỉ tại Khu dân cư Cổ Chiên, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Công an thi hành các quyết định đối với Huỳnh Thắng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2 - 11/2023, Thắng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty của Thắng được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài, để tuyển cơ sở (chành), thợ gia công vàng nữ trang 18K. Với điều kiện Công ty Huỳnh Thắng sẽ giữ lại 30% vàng trên tổng số lượng vàng mà cơ sở, thợ giao, và cam kết hoàn lại số vàng trong thời gian 1 tháng.

Tuy nhiên, khi nhận vàng, Thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của 15 cơ sở, thợ gửi thành vàng khối, với tổng số lượng gần 987 lượng vàng 18K, tương đương giá trị hơn 35 tỷ đồng và chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng thông báo tìm bị hại của Công ty Huỳnh Thắng, để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ điều tra làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.