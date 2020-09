Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey: “Quan điểm làm việc 20 giờ mỗi ngày như Elon Musk đã quá lỗi thời!”

Jack Patrick Dorsey là một nhà lập trình máy tính và doanh nhân Internet người Mỹ, là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Twitter, đồng thời là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Square, một công ty thanh toán di động.



Jack Dorsey cho rằng ý tưởng cho rằng các doanh nhân cần phải làm việc cả đêm và không bao giờ nghỉ một ngày để thành công đã lỗi thời. Trên thực tế, cách làm việc đó thường dẫn đến kiệt sức, CEO và đồng sáng lập Twitter và Square cho biết trong một tập gần đây của The Boardroom: Out of Office Podcast.

"Tôi thà tối ưu hóa để mỗi giờ có ý nghĩa - hoặc mỗi phút đều có ý nghĩa - hơn là tối đa hóa số giờ hoặc số phút tôi đang làm việc. Bởi vì tôi chỉ thấy rằng việc tối đa hóa thời gian làm mất đi chất lượng trong khoảng thời gian tôi có", anh chia sẻ.

Tỷ phú 43 tuổi giải thích rằng khi mọi người "quá cứng nhắc về việc phải làm việc liên tục", vì vậy việc tự nhận thức và chú ý đến những đang xảy ra ở thế giới xung quanh bị hạn chế. Anh cho rằng tự nhận thức về bản thân là một đặc điểm cá nhân mà anh cho là thành công lớn của mình.

Nhiều người cho rằng "thành công có nghĩa là tôi làm việc 20 giờ mỗi ngày và tôi ngủ 4 tiếng - bởi vì đó là những gì tôi đọc được rằng Elon Musk làm", Dorsey nói. Nhưng Dorsey cho rằng đó không còn là yếu tố làm nên sự khác biệt nữa (Giám đốc điều hành Tesla đã nói rằng ông ấy đôi khi làm việc từ 80 đến 90 giờ một tuần và đã thừa nhận có lúc làm việc tới 120 giờ một tuần).

Dorsey đã tìm cách sắp xếp thời gian tự suy ngẫm trong ngày của mình để có thể tận dụng tối đa thời gian làm việc.

Trước khi các nhân viên của Twitter và Square bắt đầu làm việc tại nhà do Covid-19, một ngày điển hình của Dorsey sẽ bắt đầu lúc 5 giờ sáng với việc thiền định. Anh ấy thực hành "thiền minh sát" hay còn gọi là "vipassana", một kỹ thuật tập trung vào việc quan sát và hiểu các mẫu suy nghĩ.

Sau đó Dorsey sẽ uống cà phê và đi bộ 8km đến nơi làm việc, thường sẽ mất 1 tiếng 20 phút. Anh chia sẻ rằng bản thân thường nghe podcast hoặc sách nói khi đi dạo "để tôi học hỏi".

"Điều quan trọng nhất của mỗi buổi sáng là tôi đã thiền, nghĩa là tôi tĩnh tâm lại đầu óc, tập thể dục, và tôi đã học được rất nhiều điều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã khởi động trước ba giờ trước khi cuộc họp bắt đầu", Dorsey nói.

Thói quen cũng giúp Dorsey tăng cường sự tự tin: "Tôi đã chiến thắng một ngày. Ngày hôm nay có thể là một ngày tồi tệ, nhưng tôi đã làm được rất nhiều cho bản thân và cảm thấy như mình đã có một ngày khác hoàn toàn".

Khi ngày làm việc bắt đầu, Dorsey nói rằng anh ấy cố gắng loại bỏ mọi sự phân tâm. "Tôi chỉ làm được nhiều việc hơn và thời gian thực sự chậm lại, vì vậy một giờ giống như ba giờ. Bạn có thể biến thời gian này trở nên linh hoạt nếu bạn thực sự hiểu cách tập trung vào nó."

Trong quá khứ, Dorsey đã nói rằng anh ấy chỉ ăn tối bảy ngày một tuần để không bị gián đoạn bởi bữa sáng hoặc bữa trưa. Anh cho biết: "Tôi chỉ thấy rằng mình đã làm được nhiều việc hơn trong những khoảng thời gian nhịn ăn đó bởi vì tôi rất tập trung và tôi cảm thấy như có nhiều thời gian hơn để thực sự suy nghĩ và làm việc trong khoảnh khắc đó"

Dorsey chia nhỏ thời gian trong ngày của mình để dành thời gian cho cả hai công ty của mình: Twitter vào buổi sáng, Square vào buổi chiều và buổi tối. Vào cuối một ngày, Dorsey sẽ về nhà, ăn tối và thư giãn.

Mặc dù một số chi tiết về thói quen của Dorsey là xa vời đối với người bình thường, nhưng vào cuối ngày, anh ấy quay lại một câu hỏi liên quan mà anh ấy thường viết nhật ký: "Tôi đã học được gì hôm nay?"

Dorsey cho biết anh ấy đã viết nhật ký từ năm 14 tuổi, và phương pháp tương tự vẫn áp dụng cho cuộc sống của anh ấy hiện tại với tư cách là một tỷ phú và doanh nhân: "Thế giới đang cố gắng dạy tôi điều gì và cá nhân tôi cần phải làm để duy trì mức độ này, hoặc mở rộng, hoặc vượt ra ngoài ranh giới đó?".

Theo CNBC