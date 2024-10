Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Dương bị bắt

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Thị Thùy Dương (39 tuổi, trú tại tổ 3, phường Quyết Thắng, TP Sơn La) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ nữ giám đốc Nguyễn Thị Thùy Dương (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La).

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2020-2024, Công ty TNHH MTV tư vấn công nghệ môi trường và địa ốc Gia Nguyễn ký 16 hợp đồng tư vấn với 16 chủ dự án để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 16 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Mặc dù Công ty không đảm bảo năng lực về nhân sự trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng Nguyễn Thị Thùy Dương - Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn công nghệ môi trường và địa ốc Gia Nguyễn đã sử dụng bằng cấp của các chuyên gia có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực môi trường (không làm việc cho Công ty Gia Nguyễn) đưa vào hồ sơ năng lực để được chỉ định thầu, đồng thời scan chữ ký của những cá nhân không tham gia vào danh sách thành viên lập báo cáo đánh giá tác động môi trườngvào trong báo cáo.

Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh, làm rõ đối với việc lập 3 báo cáo đánh giá tác động môi trường, tổng giá trị đã được nhà nước thanh toán trên 1 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp điều tra mở rộng án.