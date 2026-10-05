Giám đốc nhà tù Tennessee từ chức sau vụ tiêm 2 liều thuốc độc mà nữ tù nhân vẫn không chết

Giám đốc nhà tù Tennessee - ông Frank Strada.

Pike - người bị kết án tử hình năm 1996 vì tội tra tấn và giết chết Colleen Slemmer 19 tuổi năm 1995, hiện vẫn bất tỉnh và phải thở máy, khi sống sót sau vụ tiêm thuốc độc thất bại với 2 liều pentobarbital vào ngày 30/9.

Ngày 3/10, Thống đốc bang Tennessee - ông Bill Lee đã thông báo Ủy viên Sở Cải huấn Tennessee - ông Frank Strada đã đệ đơn từ chức, và sẽ rời vị trí trong tháng này.

"Ủy viên Strada đã phục vụ với sự liêm chính, và tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của ông ấy trong việc đặt lợi ích của người dân Tennessee lên hàng đầu trong thời điểm khó khăn này”, ông Lee nói.

Tờ New York Times dẫn lời các chuyên gia y tế cho biết, Pike có thể đã sống sót sau ca phẫu thuật vì thuốc độc đã rò rỉ vào các mô xung quanh vị trí tiêm, thay vì đi vào máu của cô.

Các luật sư của Pike cho biết, cô bị bỏng hóa chất và phồng rộp da khi nhóm thi hành án đã cố gắng ít nhất 7 lần để cắm kim vào tĩnh mạch, nhằm tìm được vị trí thích hợp để tiêm thuốc.

Trước đó, họ đã cảnh báo tiền sử bệnh lý của Pike, bao gồm cả chứng rối loạn đông máu và tĩnh mạch nhỏ, làm tăng nguy cơ cô phải chịu đựng những đau đớn không cần thiết.

Pike bị kết tội giết người cấp độ một sau khi cô và bạn trai cùng một đồng phạm khác dụ Slemmer - một sinh viên cùng trường đến một khu vực hẻo lánh, gần khuôn viên Đại học Tennessee, nơi Pike đã đánh đập và cắt cổ nạn nhân một cách dã man.

Pike mới 18 tuổi khi gây án.

Đây là vụ hành quyết thất bại thứ hai ở Tennessee trong năm nay.

Vào tháng 5, các quan chức đã tạm dừng việc hành quyết tử tù Tony Carruthers, sau nhiều lần không thể thiết lập đường truyền tĩnh mạch để tiêm pentobarbital.

Carruthers bị đưa trở lại khu tử hình và được hoãn thi hành án một năm.

Vụ việc này đã làm dấy lên những câu hỏi về quy trình tiêm thuốc độc của Tennessee vài tháng, trước khi Pike bị hành quyết.