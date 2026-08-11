Giám đốc show 'Về đây bốn cánh chim trời' biết không thể biểu diễn vẫn bán vé, đón khán giả

Sáng nay (11/8), Tòa án nhân dân khu vực 2 (TP Hà Nội) mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt - Ngọc Việt Education, là đơn vị tổ chức chương trình Về đây bốn cánh chim trời) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cáo trạng, Công ty Ngọc Việt Education do Nguyễn Thị Thu Hà làm Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Công ty này được chấp thuận tổ chức chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" vào 20h ngày 28/12/2025 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Chương trình dự kiến biểu diễn các ca khúc của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã có văn bản chấp thuận tổ chức chương trình, đồng thời yêu cầu Công ty Ngọc Việt đảm bảo các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà.

Nợ tiền, nhóm nhạc không chấp nhận tham gia biểu diễn

Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà từng có kinh nghiệm tổ chức các chương trình âm nhạc nên biết rõ việc sử dụng các tác phẩm trong chương trình phải được xin phép, ký hợp đồng và trả tiền tác quyền cho đại diện các nhạc sĩ. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt không ký hợp đồng, không thanh toán tiền tác quyền đối với 24 tác phẩm của các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.

Không chỉ vướng vấn đề bản quyền, chương trình còn gặp khó khăn về nghệ sĩ biểu diễn. Sau khi thu hơn 3,6 tỷ đồng tiền bán vé, Hà sử dụng một phần số tiền này để thanh toán cho các chương trình trước đó.

Do không có khả năng thanh toán theo thỏa thuận, Công ty Ngọc Việt không thể thực hiện nghĩa vụ theo đúng hợp đồng với ông Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc của chương trình, cùng ban nhạc). Do đó, ông Trung và các nhóm nhạc công sau đó không đồng ý tham gia biểu diễn.

Theo Viện Kiểm sát, do Nguyễn Thị Thu Hà và Công ty Ngọc Việt đã không thực hiện rất nhiều khâu, công đoạn, đảm bảo thành phần quan trọng của buổi biểu diễn nên biết rõ buổi biểu diễn sẽ không thể diễn ra như kế hoạch nhưng không thông báo hủy diễn đến các khán giả.

Thậm chí bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo bán vé sau thời điểm 14 giờ ngày 28/12/2025 (trước thời điểm biểu diễn chỉ vài giờ).

Đến sát thời gian biểu diễn, Hà vẫn chỉ đạo nhân viên tổ chức đón khách vào Cung thể thao điền kinh trong nhà. Đến 20h30 cùng ngày, khi tất cả khán giả đã có mặt đông đủ thì Hà mới thông báo trên sân khấu việc buổi biểu diễn bị hủy.

Vụ việc gây ảnh hưởng đến uy tín của một số đơn vị đối tác, đồng thời gây tổn hại tinh thần cho những khán giả yêu mến các tác giả, tác phẩm và nghệ sĩ dự kiến tham gia chương trình, gây bức xúc dư luận.

Cáo trạng xác định hành vi của Hà gây thiệt hại cho 704 khán giả đã mua vé, với tổng số tiền 3,644 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, trong phần thủ tục, do vắng mặt nhiều bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền lợi cho bị hại.

Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 27/8.