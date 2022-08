Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Kạn bị khởi tố

Ngày 27-8, tin cho biết Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bắc Kạn, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Quyên được cho tại ngoại.

Ông Ma Thế Quyên thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: Ng. Hoàng

Liên quan đến vụ án này, trước đó, tháng 8-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Hoa (SN 1975, trú tổ 4 phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, Kế toán Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Kạn) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".



Cảnh sát xác định trong hai năm 2019 - 2020, Đoàn Thị Hoa đã lập khống 56 giấy ủy nhiệm chi, trình ông Quyên ký để rút số tiền tổng cộng hơn 410 triệu đồng. Sau đó, ông Quyên đã ký vào các giấy tờ mà Hoa trình, gây thất thoát tiền của Nhà nước.

Sau khi phát hiện ra sai phạm, năm 2021, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện kế toán của Sở GD-ĐT tỉnh này dùng thủ đoạn hợp thức hoá chứng từ trong thời gian dài và trục lợi tiền ngân sách Nhà nước. Qua đó, cơ quan Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Đoàn Thị Hoa.