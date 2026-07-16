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Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình nghỉ công tác

| | Xã hội

Theo nguyện vọng cá nhân, ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình, gửi đơn xin nghỉ công tác và đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

Ngày 16/7, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình xác nhận ông Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình nghỉ công tác từ 1/7.

Trước đó, ông Mai Văn Quyết có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung nói trên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã thống nhất, đồng ý cho ông Mai Văn Quyết được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 22/6, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã ký quyết định cho nghỉ công tác đối với công chức; theo đó ông Mai Văn Quyết được nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/7.

Ông Mai Văn Quyết (SN 1968, quê xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) có trình độ chuyên môn kỹ sư thủy lợi, cử nhân Kinh tế; Lý luận chính trị cao cấp.

Trước đó ông từng trải qua các chức vụ như: Giám đốc Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

Ông Quyết được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình ngày 1/7/2025 sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình.

Minh Quang/VTC News

VTC News

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