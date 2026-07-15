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Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Mưa ngày 9/7 chỉ ‘dềnh nước’ vì ngập chưa quá 30cm

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Mưa ngày 9/7 chỉ ‘dềnh nước’ vì ngập chưa quá 30cm

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho rằng trận mưa hôm 9/7 chỉ là "dềnh nước", không phải ngập úng vì nước chỉ sâu 20cm.

Chất vấn về công tác giải quyết các điểm nghẽn gây úng ngập đô thị tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 15/7, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy (Tổ đại biểu số 6) dẫn Báo cáo số 146/2026 của UBND thành phố, cho biết công tác quản lý thoát nước vẫn còn nhiều hạn chế.

Dẫn chứng trận mưa ngày 9/7 khiến một người rơi xuống hố ga và tử vong tại phường Ngọc Hà, bà Thủy đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng làm rõ các giải pháp cụ thể cũng như chế tài đủ mạnh để khắc phục triệt để những tồn tại trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trả lời chất vấn.

Trả lời đại biểu, ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, trận mưa chiều 9/7 không phải trận mưa lớn, lượng mưa cao nhất đo được khoảng 80mm tại một số khu vực. Tại khu vực đường Quang Trung và một số tuyến phố khác xuất hiện tình trạng “dềnh nước” khoảng hơn 20cm.

Nguyên nhân do dự án chống ngập đang trong giai đoạn nghiệm thu và chuyển giao cho đơn vị khai thác vận hành, dẫn đến việc mở cửa thoát nước của hồ Bảy Mẫu chậm.

“Chúng ta không dùng từ ngập úng, trong định nghĩa của chúng tôi, ngập úng tức là sâu 30cm và ngập quá 20 phút. Chúng tôi sử dụng từ bị dềnh nước vì chỉ sâu hơn 20cm”, ông Thường lý giải.

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thêm, các dự án chống ngập mới hoàn thành vẫn đang trong quá trình nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành. Vào thời điểm xảy ra mưa, cửa phai tại hồ Bảy Mẫu chưa được mở kịp thời nên nước không thể tiêu thoát.

Hệ thống thoát nước của chúng ta đã thay cống 2mx2m, rất to nhưng hôm đó không mở cửa phai. Sau khi mở, 30 phút sau, toàn bộ khu vực này thoát nước, thể hiện hệ thống thoát nước của chúng ta phát huy tác dụng rất tốt”, ông Thường nói.

Trận mưa chiều 9/7 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng.

Đối với tình trạng “dềnh nước” tại một số khu vực khác sau trận mưa ngày 9/7 , ông Thường cho rằng đây đều là những vị trí nằm trong danh mục 120 điểm úng ngập đã được thành phố xác định.

Ông Nguyễn Phi Thường cho hay, 10 dự án chống ngập theo lệnh khẩn cấp sẽ có tác động đến 120/220 điểm úng ngập đã được xác định, một số khu vực vẫn đang chờ thoát nước của hệ thống tả Nhuệ, hữu Nhuệ và Bắc sông Hồng.

Giám đốc Sở Xây dựng thông tin thêm, thành phố đã xây dựng ba kịch bản: Mưa dưới 10mm, mưa từ 10-30mm và mưa trên 30mm, kèm theo đó là 3 phương án tổ chức giao thông tại 141 vị trí từng xuất hiện ngập trước đây, trong đó, đơn vị sẽ cảnh báo sớm người dân, rào chắn kịp thời các hầm chui, tuyến đường trũng và khu vực nguy hiểm.

Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

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