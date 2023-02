Giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Đà Nẵng bị khởi tố

Trước đó, Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D, 43-01S và 43-02S. Một số cá nhân làm việc tại các trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ để cấp phép cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Công an TP Đà Nẵng thi hành các quyết định.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông N.T (51 tuổi, trú tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) - Phó giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D về tội “Nhận hối lộ”; ông Ph.Đ.H (60 tuổi, trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Môi giới hối lộ”.



Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng cũng tạm giữ hình sự đối với ông H.N.B (44 tuổi, trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) - Giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D để điều tra về tội “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D.

Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét nơi làm việc của các đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét nơi làm việc của các bị can, người bị tạm giữ hình sự, đối tượng có dấu hiệu tội phạm “Nhận hối lộ” tại các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 43-05D, 43-015, 43-025.



Vụ án đang tiếp tục tổ chức củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng.