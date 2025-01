Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chỉ đạo miễn thu tiền dịch vụ cho bản thân và 55 người thân quen

Sáng 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Đông Trung (48 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) - nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Phú, để điều tra về hành vi “ Lợi dụng chức vụ , quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Châu Đông Trung.

Theo hồ sơ điều tra, Châu Đông Trung được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Phú từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2023.

Trong thời gian từ ngày 1/1/2021 đến ngày 15/6/2022, Trung trên cương vị giám đốc văn phòng đã chỉ đạo cấp dưới miễn thu tiền dịch vụ địa chính cho Trung và 55 người thân quen, với 76 hồ sơ lĩnh vực đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 95 triệu đồng .

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Phượng (44 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".

Phượng nguyên là thủ quỹ kiêm nhiệm nhân viên trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Phú.