Giám đốc Vinhomes: Nhu cầu về bất động sản tại Việt Nam cao gấp 2-3 lần khả năng ra hàng của các chủ đầu tư

TS. Phạm Anh Khôi đánh giá, bất động sản là một trong những ngành đóng góp lớn vào GDP và an sinh xã hội tại Việt Nam. Do đó, thị trường bất động sản luôn nhận được sự quan tâm từ Chính phủ và Nhà nước.

"12 tháng trước là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản. Từ 6 đến 12 tháng tới chúng ta mới có thể nhìn thấy được kết quả từ thay đổi các chính sách. Thách thức lớn nhất của thị trường bất động sản hiện tại là làm sao để đảm bảo được tiến độ ra sản phẩm, trong bối cảnh nguồn rất thấp", ông Khôi nhận định.

Cũng theo ông Khôi, nhu cầu về bất động sản tại Việt Nam hiện cao gấp 2 - 3 lần khả năng ra hàng của các chủ đầu tư. Mặc dù là doanh nghiệp đang dẫn đầu về quỹ đất, tồn kho, kết quả kinh doanh nhưng bản thân Vinhomes vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam.

Trước tình hình đó, Vinhomes đang nỗ lực bàn giao các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park 3 và Vinhomes Vũ Yên, với tỷ lệ hấp thụ đạt 95% (5.800/6.100 căn).

Trong năm 2024, Vinhomes cũng sẽ tiếp tục triển khai dự án Vinhomes Cổ Loa với 12.600 sản phẩm cao tầng và 4.100 sản phẩm thấp tầng. Ngoài ra, dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng cũng nằm trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong 12 tháng tới.

Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, lượt tìm kiếm bất động sản 7 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng tích cực so với năm 2023. Cụ thể, lượt tìm kiếm toàn trang trong 7 tháng qua tăng 26% so với 7 tháng cùng kỳ, lượng tin đăng cũng tăng 6%.



Tính riêng tháng 7/2024, mức độ quan tâm bất động sản cao hơn 6% so với tháng trước, trong khi lượng tin đăng tăng 7%.

Đáng chú ý, nếu các tháng trước đó, diễn biến tăng chỉ diễn ra cục bộ thì trong tháng 7/2024, lượt tìm kiếm và lượng tin đăng bán tăng gần như trên toàn thị trường. Theo đó, chung cư là loại hình có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất với 7%; tiếp theo là nhà riêng, đất nền và biệt thự với mức tăng lần lượt 7%, 6% và 5%.

Lượng tin đăng bán nhà riêng ghi nhận tăng mạnh nhất với 9%; tiếp theo là đất dự án, biệt thự và chung cư lần lượt 8%, 7% và 6%. Sự khởi sắc của thị trường tháng 7 là minh chứng cho tính chu kỳ của thị trường bất động sản khi bước vào nửa cuối năm – vốn là giai đoạn thị trường sôi động nhất.

Tại thị trường Hà Nội, lượt tìm kiếm bất động sản bán tăng khoảng 10% so với tháng 6, dù còn khá thấp so với mức đỉnh được lập vào tháng 3/2024 nhưng đây là mức tăng cao nhất so với các tháng gần đây. Lượng tin đăng bán cũng tăng khoảng 6% so với tháng trước. Đáng chú ý, ở cả thị trường bán và cho thuê đều ghi nhận sự tăng trưởng của lượt tìm kiếm và tin đăng. Trong đó, chung cư là loại hình dẫn đầu xu hướng với mức tăng 13%, tiếp theo là nhà riêng, đất nền và đất dự án với mức tăng 7-8%.



Tại thị trường TP.HCM, trong tháng 7/2024 cũng ghi nhận diễn biến tăng lượt tìm kiếm và lượng tin đăng ở hầu hết các loại hình so với tháng 6. Cụ thể, cả lượng tin đăng và lượng quan tâm đều tăng 9% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu xét theo loại hình thì thị trường TP.HCM có một chút khác biệt so với Hà Nội. Cụ thể, nhà riêng và đất nền là hai loại hình có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất, trong khi Hà Nội là căn hộ chung cư.

Như vậy, nhu cầu tìm kiếm và mức độ quan tâm bất động sản liên tục có dấu hiệu tích cực, chứng tỏ nhu cầu về bất động sản của người dân hiện nay là rất lớn. Như TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá, nhu cầu mua bất động sản trong dân rất mạnh, không chỉ cầu về nhà ở mà cầu về đầu tư cũng rất lớn.

Hay ông Lê Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng từng nói: "Với phân khúc nhà ở, không chỉ khó khăn vì nguồn cung không đủ cầu, mà nhiều người "không thiếu nhà ở" nhưng lại cũng muốn tham gia đầu tư cho nên dẫn đến tình trạng thiếu".