Giảm giá sập sàn, thị trường ô tô cần đòn bẩy kích cầu tiêu dùng

Nghị định 41 năm 2023 của Chính phủ (quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Theo đó mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Cuối năm luôn là thời điểm thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động hơn bởi tâm lý tiêu dùng của người Việt thường muốn sắm xe mới để phục vụ nhu cầu di chuyển, đi lại. Nhân đà này, nhiều hãng và đại lý cũng chạy đua doanh số bằng cách tung các chương trình ưu đãi kép để kích cầu doanh số cũng như tăng sức cạnh tranh.

Subaru Forester

Ngay đầu tháng 12/2023, nhiều hãng xe đã lên khung giảm giá cho các mẫu xe của mình. Hãng Subaru áp dụng chương trình ưu đãi giảm đến 230 triệu đồng cho khách hàng mua xe Forester.

Do Subaru Forester là mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan nên hiện không nhận được chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ theo Nghị định 41 của Chính phủ. Để có chỗ đứng trên đường đua doanh số, mẫu xe này được hãng giảm giá mạnh suốt mấy tháng vừa qua. Sau chính sách giảm giá, xe Subaru Forester chỉ còn dao động ở mức từ 769 - 969 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Tháng 12 cũng là thời điểm vàng để khách hàng có thể “bắt đáy” giá xe Hyundai Santa Fe Hybrid. Sau khi được các đại lý thông báo giảm sâu đến bất ngờ (cụ thể giảm tiền mặt 64 triệu đồng) thì giá thực tế của mẫu xe này hiện xuống mức 1,235 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe Hybrid trình làng thị trường Việt Nam vào tháng 6/2023 với giá niêm yết là 1,45 tỷ đồng. Đến nay, qua 2 đợt giảm giá (vào đầu tháng 10 và đầu tháng 12), tổng cộng giá bán của mẫu xe này đã giảm đến 215 triệu đồng.

"Người họ hàng" khác của Huyndai Santa Fe Hybrid là Hyundai Stargazer cũng nằm trong danh sách giảm giá mạnh đợt này. Mẫu MPV cỡ nhỏ này tiếp tục được các đại lý điều chỉnh giảm giá dao động từ 127-137 triệu đồng. Giá Hyundai Stargazer sau giảm hiện chỉ còn 448 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, 493 triệu đồng cho bản đặc biệt và 538 triệu đồng cho bản cao cấp.

Một số mẫu xe chủ lực của Toyota cũng được áp dụng nhiều ưu đãi

Nhiều đại lý Toyota cũng thông báo giảm phí trước bạ cho nhiều mẫu xe chủ lực của hãng như Vios, Yaris Cross, Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 12/2023 này. Mức quy đổi ra tiền trị giá lên tới 86 triệu đồng.

Cụ thể mẫu xe mới Toyota Yaris Cross đang được một số đại lý tại Hà Nội áp dụng chính sách giảm 100% phí trước bạ, tính ra cụ thể nếu khách hàng mua Yaris Cross (cả hai bản) tại thời điểm này sẽ tiết kiệm được khoản kinh phí lên đến gần 90 triệu đồng tiền mặt. Giá lăn bánh cho mẫu xe này hiện chỉ còn khoảng 760 triệu đồng với bản xăng thường và khoảng 860 triệu đồng với bản hybrid.

Đối với các mẫu xe còn lại của Toyota chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Khách hàng mua Toyota Vios sẽ được giảm tương đương 30 triệu đồng cho bản G; 26,5 triệu đồng cho bản E-CVT và 24 triệu đồng ở bản MT.

Toyota Avanza Premio được áp dụng ưu đãi tối đa 28 triệu đồng cho bản MT và 30 triệu đồng cho xe CVT. Toyota Veloz Cross được giảm giá cao nhất lên tới 35 triệu đồng. Đáng chú ý hơn, ngoài chính sách của hãng, những mẫu xe này hiện đang hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ từ Chính phủ vì là xe lắp ráp trong nước.

Honda City, Accord

Không đứng ngoài cuộc, một số xe ô tô Honda như City, Accord cũng bước vào đường đua giảm giá cạnh tranh doanh số. Theo đó, Honda City được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, bao gồm 50% hỗ trợ của hãng và 50% của Chính phủ.

Honda City hiện có 3 phiên bản với giá bán dao động từ 559 - 609 triệu đồng. Theo chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ này, tùy vào phiên bản và tỉnh, thành đăng ký, khách hàng mua xe sẽ tiết kiệm được số tiền từ 56 - 61 triệu đồng.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô tháng 10/2023 là 25.369 xe, giảm nhẹ so với tháng 9/2023 và giảm 31% so với tháng 10/2022. Trong tổng số 25.369 xe đã bán được trong tháng 10, doanh số của xe lắp ráp trong nước đạt 16.414 xe (giảm 1% so với tháng trước) và xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.955 xe (tăng 2%).

Những tháng cuối năm thị trường xe ô tô có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, tuy nhiên vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể nhận thấy ô tô sản xuất trong nước có sự tăng trưởng mạnh về nguồn cung nhưng sức tiêu thụ trên thị trường chưa mấy khả quan, vì vậy cần phải có đòn bẩy về tài chính để kích cầu về tiêu dùng.