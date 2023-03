Giảm lãi suất điều hành: Bước đi chủ động, phù hợp với thực tiễn

TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV:

Điều hành chính sách theo sát tình hình thị trường tài chính

Để chính sách giảm lãi suất phát huy tác dụng và nhất là có điều kiện giảm tiếp các lãi suất khác trên diện rộng, vấn đề lạm phát không được chủ quan. Bởi vì lạm phát của Việt Nam còn cao, áp lực tăng còn khá lớn do có độ trễ nhập khẩu lạm phát; giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý có thể tăng như giá điện, phí y tế - giáo dục, lương cơ sở tăng từ ngày 1/7, cung tiền năm nay khá lớn từ đầu tư công, tín dụng, kênh dẫn vốn khác được khơi thông tốt hơn... Theo đó, cần nâng cao hiệu quả phối hợp chính sách, nhất là giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, giá cả và các chính sách vĩ mô khác. Việc theo sát tình hình thị trường tài chính quốc tế là cần thiết. Nhất là sau các sự cố phá sản ngân hàng Mỹ vừa qua, để phân tích, dự báo và đưa ra kịch bản ứng phó phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống tài chính trong nước, cũng là góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kiểm soát rủi ro hệ thống ngân hàng, chứng khoán.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém và thanh khoản còn mỏng nhằm giảm cạnh tranh tăng lãi suất không lành mạnh, tạo điều kiện giảm lãi suất đầu vào cũng như đầu ra.

Ngoài ra, bản thân các TCTD và doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, tiết giảm chi phí, tăng cường quản lý rủi ro, nhất là rủi ro thị trường – trong đó có rủi ro lãi suất, tỷ giá, rủi ro thanh khoản. Qua đó có điều kiện giảm lãi suất trên diện rộng và bền vững hơn…

Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng giám đốc Vietcombank:

Lãi suất hạ nhiệt kích cầu tín dụng

Có thể nói trong suốt thời gian qua, các chính sách điều hành của NHNN rất linh hoạt bám sát nhu cầu thị trường. Chúng ta thấy từ cuối năm trước đến đầu năm nay có một vấn đề là lãi suất cho vay và huy động đều tăng cao. Tôi cũng hiểu là NHNN rất trăn trở tìm hướng cho việc giảm mặt bằng lãi suất chung. Khi môi trường kinh tế thế giới cũng như môi trường kinh tế Việt Nam trong thời gian qua nhất là 2 tháng đầu năm diễn biến tích cực hơn, NHNN đã có động thái giảm 1% lãi suất điều hành, trong đó có giảm trần lãi suất cho nhóm khách hàng khu vực ưu tiên từ 5,5%/năm xuống còn 5%/năm. Đây sẽ là tín hiệu tích cực đối với hoạt động ngân hàng nói chung, tín hiệu tốt cho nền kinh tế.

Vietcombank sẽ rà soát ban hành lại các quy định về lãi suất huy động cũng như trần lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên. Trước đó, trong 3 tháng đầu năm, Vietcombank cũng đã chủ động giảm 0,5%/năm lãi suất cho tất cả các khoản vay của khách hàng. Với mặt bằng lãi suất hạ nhiệt có thể kích cầu tín dụng của các doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Thực tế là từ đầu năm đến nay có dấu hiệu cầu giảm sút.

PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng:

Cơ sở cho NHTM giảm lãi suất

Quyết định giảm lãi suất điều hành của NHNN là rất phù hợp với cả bối cảnh trong nước và thế giới. Trong các dự báo gần đây, các chuyên gia cũng đều cho rằng, Fed sẽ xem xét lại chính sách tăng lãi suất của mình, tăng nhẹ hơn, thậm chí còn chững lại. Trong nước, tăng trưởng tín dụng chậm lại, người dân thận trọng vay vốn vì lãi suất đang ở mức cao. Vì vậy, việc giảm lãi suất là cần thiết.

Tất nhiên, giảm lãi suất có thể kéo tăng áp lực lạm phát, tuy nhiên mức giảm từ 0,5% - 1% sẽ không tác động nhiều đến mục tiêu kiểm soát lạm phát của Việt Nam. Trong khi đó, quyết định giảm lãi suất điều hành của NHNN là động thái "bật đèn xanh" để các NHTM thực hiện giảm lãi suất huy động, từ đó kéo giảm lãi suất cho vay xuống.

Thực tế, thời gian vừa qua lãi suất huy động đã giảm. Thời gian tới, lãi suất huy động lại có "cớ" để tiếp tục điều chỉnh giảm thêm. Theo đó, lãi suất cho vay cũng sẽ hạ nhiệt theo xu thế chung, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.