Giảm lãi vay, tích hợp hóa đơn điện tử: ACB đồng hành hộ kinh doanh trong cao điểm chuyển đổi thuế

Trong bối cảnh đó, hệ thống ngân hàng được xem là một trong những hạ tầng quan trọng hỗ trợ quá trình chuyển đổi – không chỉ về thanh toán mà còn về công cụ quản lý và chi phí vốn.



Hơn 35.000 tài khoản mở mới, tín hiệu dịch chuyển rõ rệt

Trước làn sóng thay đổi này, ACB là một trong những ngân hàng chủ động phối hợp cùng cơ quan Thuế tại TP.HCM và mới đây là khu vực miền Trung, đồng thời chuẩn bị triển khai tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Điểm đáng chú ý là ACB không triển khai giải pháp một cách bị động theo chính sách mới. Hệ sinh thái Đồng Minh Thông Thái đã được ngân hàng phát triển trước đó, và trong bối cảnh Nghị định 70 có hiệu lực, mô hình này càng cho thấy tính đúng đắn và phù hợp.

Thông qua Đồng Minh Thông Thái, chủ cửa hàng có thể:

-Mở tài khoản riêng cho hoạt động kinh doanh, tách biệt tài chính cá nhân

-Phân quyền nhân viên và kiểm soát dòng tiền đa điểm bán

-Kết nối POS, QR và các phương thức thanh toán không tiền mặt

-Tích hợp phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số

-Theo dõi doanh thu theo thời gian thực

Việc tập trung dữ liệu giao dịch trên một nền tảng giúp hộ kinh doanh không chỉ đáp ứng yêu cầu kê khai theo doanh thu thực tế, mà còn chủ động quản trị tài chính, lập kế hoạch dòng tiền và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tính đến 31/12/2025, ACB ghi nhận hơn 35.000 tài khoản phục vụ nhu cầu kinh doanh được mở mới, điều này cho thấy dòng tiền kinh doanh đang dịch chuyển mạnh vào hệ thống tài chính chính thức, nền tảng quan trọng để thực hiện kê khai theo doanh thu thực tế và sử dụng hóa đơn điện tử.

Giữa lúc lãi suất tăng, ACB ngược dòng giảm đến 2%/năm cho hộ kinh doanh

Song song với hỗ trợ số hóa, ACB triển khai các chương trình giảm lãi suất cho vay đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp giảm áp lực chi phí trong giai đoạn chuyển đổi và đặc biệt thích hợp cho giai đoạn Tết.

Cách vận hành rất đơn giản và sát với thực tế kinh doanh. Cụ thể, doanh thu bán hàng, tiền quét QR, tiền chuyển khoản hay tiền thu cuối ngày càng được tập trung về tài khoản ACB thì số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân càng cao. Trên cơ sở đó, ACB sẽ tự động điều chỉnh giảm lãi suất vay cho kỳ kế tiếp, với mức giảm có thể lên đến 2%/năm.

Sự kết hợp giữa vốn vay ưu đãi và công cụ quản trị số cho thấy cách tiếp cận hai chiều: vừa hỗ trợ tuân thủ chính sách thuế mới, vừa nâng cao năng lực tài chính dài hạn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Trong bối cảnh Nghị quyết 57 nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, việc chuẩn hóa quản trị và minh bạch hóa dòng tiền không còn là yêu cầu ngắn hạn, mà là nền tảng để tiếp cận tín dụng chính thức, mở rộng quy mô và phát triển bền vững.

Thay vì chỉ "đi cùng" trong một chiến dịch ngắn hạn, ACB đang chọn cách đồng hành dài hạn: vừa giảm lãi vay, vừa cung cấp công cụ thuế và giải pháp quản trị – để quá trình chuyển đổi thuế không còn là áp lực, mà trở thành bước nâng cấp của chính hộ kinh doanh.