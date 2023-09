Giao dịch không tiền mặt an toàn: 3 điều chủ cửa hàng cần biết

Hiện nay, có vô vàn các chiêu trò lừa đảo như giả mạo hóa đơn chuyển khoản, dán đè mã QR lên mã tại cửa hàng, giả mạo tin nhắn, cuộc gọi....Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất khi sử dụng các hình thức thanh toán không tiền mặt là các nhà bán hàng cần phải nâng cao cảnh giác và cẩn thận trong từng khâu kiểm tra, tra soát giao dịch.



Thanh toán không tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến

Cẩn trọng trong việc kiểm tra, đối soát



Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc kinh doanh VNPAY-QR đưa ra lời khuyên giúp các chủ cửa hàng kiểm soát giao dịch không tiền mặt: "Khi khách hàng thông báo đã chuyển khoản thành công, bên cạnh việc kiểm tra biên lai, người bán hàng cũng cần xác nhận chắc chắn số tiền đã về đúng tài khoản. Đồng thời, cần theo dõi sát sao báo cáo tra soát giao dịch hàng ngày từ các tài khoản nhận tiền".

Việc kiểm tra giao dịch tưởng chừng đơn giản nhưng các nhà bán hàng hay nhân viên của họ thường xuyên bỏ qua bước này dẫn đến việc kẻ xấu lợi dụng sơ xuất để chiếm đoạt tài sản.

"Một lần, tôi nhờ mẹ trông cửa hộ và đã bị lừa mất 630.000 đồng. Lúc đó, một nam thanh niên đến mua hàng hết từng đó tiền và yêu cầu sẽ chuyển khoản thanh toán. Anh ta đưa mẹ tôi xem màn hình chuyển khoản thành công đúng số tiền nên bà chủ quan không gọi tôi kiểm tra mà chỉ chụp lại màn hình đó rồi để khách cầm hàng đi. Khi tôi về, mẹ mới bảo có khách chuyển khoản nhưng tôi xem lại thì không có, nhờ bạn làm ngân hàng xem ảnh giao dịch mới biết rằng đó là hình ảnh chỉnh sửa" - Chị Bảo An (26 tuổi) chủ cửa hàng bán đồ khô tại Hà Nội cho biết. Dạo gần đây dù mua những đồ nhỏ như măng khô, bún, miến, gia vị,.. hầu hết khách hàng đều ít mang theo tiền mặt nên chị cũng mở thêm nhiều phương thức thanh toán như quét mã QR chuyển khoản nhưng không ít lần chị mất tiền vì tin vào những biên lai chuyển khoản giả mạo.

Cảnh giác cao độ

Ông Tuấn cho biết thêm, ngoài giả mạo biên lai và mã QR, các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cũng có diễn biến phức tạp thời gian gần đây. Vì vậy, các nhà bán hàng cũng nên chú ý không làm theo các chỉ dẫn bất thường từ những nguồn lạ để tránh những rủi ro không đáng có. Đồng thời, kênh và thời gian đối soát giao dịch cũng cần làm rõ với các bên cung cấp phương thức thanh toán.

"Đặc biệt đối với các chủ cửa hàng không có thời gian kiểm tra giao dịch vào những giờ cao điểm bán hàng, việc ưu tiên sử dụng các hệ thống thanh toán có báo cáo, quản lý giao dịch cũng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng lừa đảo, gian lận" - Ông Tuấn khuyến cáo.

Giải pháp thanh toán không tiền mặt an toàn

Trong quá trình phát triển những giải pháp thanh toán không tiền mặt cho các đối tác, VNPAY luôn tìm hiểu khó khăn của các chủ cửa hàng trên cả nước, nghiên cứu và đưa ra hệ sinh thái dịch vụ với những tính năng tiện lợi có tính bảo mật cao để đáp ứng được nhu cầu của các chủ kinh doanh. Thông qua việc tích hợp các phương thức thanh toán từ VNPAY như VNPAY SmartPOS, VNPAY-QR,... các nhà bán hàng có thể kiểm tra giao dịch tức thời trên máy tính hay ứng dụng điện thoại, nhờ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi đối soát. Bên cạnh đó, VNPAY còn cung cấp thiết bị đặc biệt thông báo giao dịch bằng âm thanh để cả hai bên không cần nhìn điện thoại vẫn biết tiền đã về tài khoản; hạn chế tối đa các rủi ro gian lận. Giải pháp này hiện cũng đang rất hiệu quả và được yêu thích ở Ấn Độ cũng như các nước châu Á có sử dụng QR Code.

Về chất lượng an toàn thanh toán của VNPAY, ông Tuấn chia sẻ: "Bảo mật và an toàn thông tin là yếu tố được VNPAY ưu tiên hàng đầu nên chúng tôi luôn chú trọng dành nhiều nguồn lực, thời gian phát triển các dịch vụ bảo mật cao nhằm mang đến các giải pháp thanh toán đảm bảo an toàn, bảo mật cao nhất, hạn chế các lỗ hổng an toàn thông tin và rủi ro. Đặc biệt, VNPAY đã xây dựng hệ thống hỗ trợ khách hàng 24/7 để đồng hành, giải quyết mọi vấn đề."



Không thể phủ nhận sự tiện lợi của các hình thức thanh toán không tiền mặt, song vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm về vấn nạn lừa đảo giao dịch. Vì vậy, chủ cửa hàng cần nâng cao cảnh giác và sử dụng các hệ thống thanh toán an toàn, hỗ trợ đối soát tiện lợi để tránh những thất thoát không đáng có.