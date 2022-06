Giao dịch mua bán đất chững lại, chỉ có “sóng” nhẹ ở khu vực vành đai và nơi có dự án quy hoạch

Những tháng đầu năm 2022, do lo ngại về lạm phát, nhu cầu tích lũy tài sản gắn liền với đất làm kênh trú ẩn an toàn khiến thị trường bất động sản khắp nơi diễn ra sôi động. Tuy nhiên, bước sang những tháng của quý 2, thị trường đã xuất hiện các thông tin tiêu cực về vi phạm của các doanh nghiệp bất động sản lớn, bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước siết chặt hơn quy định về thuế, kiểm soát phân lô bán nền và ngân hàng nhà nước yêu cầu siết nguồn tín dụng vào bất động sản khiến người mua bất động sản có tâm lý thận trọng hơn.

Do đó, dòng tiền tìm đến những sản phẩm bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực và làm văn phòng làm việc, mặt bằng buôn bán, phù hợp với định hướng đẩy mạnh kinh doanh, sản xuất của nhà nước.

Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm bất động sản cho thuê toàn quốc tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng ở hầu hết các loại hình. Trong đó, văn phòng và nhà phố cho thuê là 2 loại hình thu hút lượng quan tâm tăng cao nhất. Riêng tại Hà Nội, lượng tìm kiếm văn phòng cho thuê tăng 89%, nhà mặt phố cho thuê tăng 97%. Ở TP.HCM, văn phòng cho thuê cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng vọt 112% và nhà mặt phố cho thuê tăng 64%.

Tuy nhiên, nguồn cung bất động sản cho thuê đang thể hiện tốc độ phát triển khá chậm so với nhu cầu. Tháng 5/2022 ghi nhận lượng tin đăng cho thuê bất động sản toàn quốc giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, và giảm ở hầu hết các loại hình bất động sản, chỉ riêng nhà mặt phố cho thuê tăng 36%. Dù vậy, mức tăng này khá khiêm tốn so với sự tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm loại hình này. Lượng quan tâm nhà mặt phố cho thuê cả nước đã tăng đến 64% trong tháng 5/2022.

Trái ngược với phân khúc cho thuê, các sản phẩm bất động sản bán trong tháng 5 vừa qua lại ghi nhận xu hướng gia tăng nguồn cung nhưng giảm nhu cầu tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tin rao bán bất động sản toàn quốc tăng 14%, trong khi mức độ quan tâm giảm 11% so với tháng 5/2021. Trong các loại hình bất động sản, đất được rao bán nhiều nhất, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, nhà riêng và nhà mặt phố cũng có lượng tin đăng bán tăng 13%.

Bắc Giang và Quảng Nam là 2 tỉnh chứng kiến mức độ quan tâm bất động sản tăng mạnh trong tháng vừa qua so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng lần lượt là 38% và 30%. Bắc Giang có nhiều tin dự án nổi bật trong thời gian qua như KCN Hòa Yên, Khu dân cư số 1 và KĐT Lạc Phú 2, Khu Cảng cạn, thương mại dịch vụ Logistics hỗn hợp, đô thị cảng Sen Hồ,… Trong khi đó, Quảng Nam là tỉnh miền Trung hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành du lịch.

Hưng Yên cũng là một trong những thị trường tỉnh nổi bật với mức độ quan tâm lượng tin đăng bất động sản đều tăng trong tháng 5/2022, mức tăng so với tháng 5/2021 lần lượt là 13% và 16%. Đáng chú ý, nhu cầu tìm mua biệt thự, liền kề tại Hưng Yên tăng mạnh 59% so với tháng liền trước, shophouse, nhà phố tăng 56%, chung cư cũng tăng 6%.

Thị trường bất động sản Bình Dương trong tháng 5/2022 sôi động nhất ở loại hình căn hộ chung cư với lượng tin đăng bán tăng 35% và mức độ quan tâm tăng 10% so với tháng 4/2022. Các loại hình bất động sản cho thuê cũng tăng trưởng so với tháng liền trước về cả lượng tin đăng lẫn lượt quan tâm tìm kiếm. Tại Bình Dương, nhu cầu thuê căn hộ tăng đến 23%, thuê nhà riêng tăng 15%, thuê nhà trọ, phòng trọ tăng 8%.

Nhận định về thị trường bất động sản miền Bắc, ông Lê Đình Hảo, Quản lý kinh doanh cấp cao Batdongsan.com.vn cho hay: “Trong tháng 5 vừa qua, lượng quan tâm và giao dịch mua bán loại hình đất có dấu hiệu chững lại, chỉ xuất hiện sóng nhẹ ở khu vực đường vành đai hoặc một số khu vực có dự án quy hoạch”.

Ở phía Nam, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết: “Dòng tiền đã có dấu hiệu quay trở lại trung tâm TP.HCM, phân khúc cho thuê và các phân khúc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tốt trong bối cảnh tín dụng vào thị trường bất động sản co hẹp lại và chỉ tập trung cho sản phẩm bất động sản dùng để ở”.

https://cafef.vn/giao-dich-mua-ban-dat-chung-lai-chi-co-song-nhe-o-khu-vuc-vanh-dai-va-noi-co-du-an-quy-hoach-20220616171408146.chn