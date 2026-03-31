Giáo sư Đại học Thanh Hoa: Đừng quá lo lắng cho con, đừng cố làm cha mẹ hoàn hảo! Gia đình có tầm nhìn đều giảm 3 điều này

Làm cha mẹ, điều dễ rơi vào nhất có lẽ là một dạng “chấp niệm”: luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất, muốn trải sẵn con đường cả đời cho con. Vì thế mà không kìm được việc lo lắng, kiểm soát và bất an.

Thế nhưng, tình yêu nặng trĩu ấy lại thường trở thành xiềng xích tinh thần của cha mẹ, đồng thời cũng trở thành áp lực đè nặng lên sự trưởng thành của con.

Giáo dục gia đình thực sự có trí tuệ không phải là liên tục “cộng thêm”, nhồi kín cuộc đời con; mà là biết “làm phép trừ”: buông bớt chấp niệm, hạ bớt lo âu, và học cách buông tay đúng lúc. Như giáo sư Bành Khải Bình (Đại học Thanh Hoa) từng nói:

“Không cần trở thành cha mẹ hoàn hảo, chỉ cần làm cha mẹ đủ tốt là được.”

Những gia đình có tầm nhìn rộng chưa bao giờ dùng tình yêu để ràng buộc con cái, mà dùng sự thoải mái trong cách sống, sự đồng hành ấm áp và sự buông tay có trí tuệ để giúp con trở thành chính mình. Những gia đình nuôi dạy được những đứa trẻ độc lập, nội tâm vững vàng đều âm thầm làm tốt “3 điều giảm” sau đây.

1. Giảm lo âu — Đừng để nỗi lo của bạn trói chân con

Lo âu của cha mẹ là thứ có thể “lây lan”.

Giống như một học sinh piano mà giáo sư Benjamin từng gặp: kỹ thuật chơi rất tốt nhưng lúc nào cũng căng thẳng, không có nụ cười, chỉ vì trong mắt mẹ em luôn là sự không hài lòng, trong lời nói luôn là sự phủ nhận.

Lo âu của cha mẹ giống như một lớp sương mù dày đặc, che mất ánh sáng trong mắt con, khiến chúng lớn lên trong sợ hãi và nghi ngờ bản thân. Dù làm tốt đến đâu, chúng vẫn cảm thấy mình chưa đủ.

Trong cuộc sống, những cảnh như vậy rất phổ biến:

Con được 92 điểm, cha mẹ lại nhìn vào những đứa đạt điểm tuyệt đối mà lo lắng. Con hướng nội, cha mẹ sợ sau này “thiệt thòi”. Con muốn nghỉ ngơi một chút, cha mẹ lập tức nghĩ đến việc “tụt lại phía sau”.

Chúng ta thường biến “sự khác biệt” của con thành “khuyết điểm”, biến “quá trình trưởng thành” thành “cuộc thi”. Nhưng quên mất rằng mục tiêu đầu tiên của giáo dục là giúp con trở thành một con người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Lo âu quá mức sẽ biến cha mẹ thành người kiểm soát, nhân danh “vì con” mà tước đi quyền thử sai và niềm vui khám phá của trẻ. Đồng thời, nó cũng khiến trẻ rơi vào tiêu hao nội tâm, mất tự tin và động lực, cuối cùng hoặc trở thành “con rối” theo kỳ vọng của cha mẹ, hoặc buông xuôi tất cả.

Tình yêu thực sự là buông bỏ kiểu suy nghĩ “thảm họa hóa”: đừng nghĩ “thi không tốt thì hết tương lai”, đừng gắn nhãn “hướng nội là không có tiền đồ”.

Cha mẹ cần học cách đặt xuống lo âu của chính mình, xây dựng đời sống tinh thần riêng: mỗi ngày dành thời gian đọc sách, vận động, học điều mới… không dồn toàn bộ sự chú ý vào con.

Sự điềm tĩnh của bạn chính là chỗ dựa lớn nhất của con.

Sự bình hòa của bạn sẽ giúp con có ánh sáng trong mắt và sự ấm áp trong lòng.

2. Giảm kiểm soát — Đừng dùng “nghe lời mẹ” thay cho “để con thử”

Giáo sư Đặng Lâm Viên (ĐH Sư phạm Bắc Kinh) nói:

“Nếu cha mẹ luôn mang tâm thế hy sinh, họ sẽ vô thức mong con báo đáp — và kỳ vọng đó sẽ trở thành áp lực.”

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ, chưa biết lựa chọn, nên thay con sắp xếp mọi thứ. Nhưng thực chất, đó là một dạng kiểm soát, sẽ dần giết chết khả năng độc lập và tư duy của trẻ.

Ví dụ như cha mẹ của nhà hùng biện Chiêm Thanh Vân:

Khi cô bị giáo viên chê “ngu ngốc, không có tương lai”, họ không trách mắng, không ép con theo khuôn mẫu “học sinh giỏi”.

Khi cô học lực bình thường nhưng thích đọc sách ngoài chương trình, họ không cản mà còn cùng con đọc và khám phá.

Họ không làm “người dẫn dắt tuyệt đối”, mà là người đồng hành và huấn luyện. Không bẻ cong cành cây, chỉ cung cấp ánh sáng và đất để cây tự lớn.

Giáo dục tốt không phải là “tôi nói — con nghe”, mà là “con thử — tôi ở bên”.

Giảm kiểm soát không phải là buông mặc, mà là buông tay có trí tuệ:

Con có sở thích riêng, dù bạn thấy “không hữu ích”, cũng đừng vội phủ nhận. Con có bí mật, nhật ký riêng — đừng lén xem, tôn trọng là nền tảng của niềm tin. Con muốn thử điều mới — đừng vội ngăn cản, hãy cho phép sai và học từ sai.

Hãy thay “nghe lời mẹ” bằng “con thử xem”, thay “để mẹ làm cho” bằng “mẹ tin con”. Chỉ khi đó, con mới học được cách suy nghĩ độc lập, chịu trách nhiệm và trưởng thành vững vàng.

03. Giảm kỳ vọng — Chấp nhận sự bình thường của con

Khi con mới sinh ra, mong ước của cha mẹ rất đơn giản: chỉ cần con khỏe mạnh, bình an, vui vẻ.

Nhưng khi con lớn lên, những kỳ vọng bắt đầu chồng chất: phải học giỏi, phải đa tài, phải thành công, phải “con nhà người ta”.

Chúng ta dùng tiêu chuẩn “hoàn hảo” để yêu cầu con, nhưng quên rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc nhất — như những bông hoa trong vườn: có loài nở sớm, có loài nở muộn, có loài lớn thành cây cao.

Trẻ hướng nội có thể sâu sắc hơn

Trẻ hiếu động có thể sáng tạo hơn

Trẻ chậm chạp có thể bền bỉ hơn

Không có “đứa trẻ hoàn hảo”, chỉ có đứa trẻ chân thật.

Giảm kỳ vọng không phải là từ bỏ con, mà là buông bỏ những ảo tưởng không thực tế:

Đừng so sánh con với người khác, hãy nhìn sự tiến bộ của chính con

Đừng chỉ nhìn kết quả, hãy nhìn quá trình nỗ lực

Điểm số không quan trọng bằng thái độ học tập

Giải thưởng không quan trọng bằng sự kiên trì

Thành công không quan trọng bằng dũng khí thử sức

Chấp nhận sự bình thường của con không phải là buông xuôi, mà là giải phóng con khỏi áp lực “phải xuất sắc”, để con hiểu rằng:

Dù bình thường vẫn đáng được yêu

Dù không hoàn hảo vẫn có thể là chính mình

Chỉ khi không còn sống vì kỳ vọng của cha mẹ, con mới thực sự tìm được con đường của mình.

Nhà thơ Kahlil Gibran từng nói:

“Con cái không phải là của bạn. Chúng là con của khát vọng sống của cuộc đời. Chúng đến qua bạn, nhưng không thuộc về bạn.”

Kết luận

Làm cha mẹ là một hành trình tu dưỡng, cũng là hành trình học cách buông tay.

Chúng ta không nuôi con để tạo ra một đứa trẻ hoàn hảo, mà là đồng hành cùng một sinh mệnh trưởng thành.

Không cần làm cha mẹ hoàn hảo — chỉ cần đủ tốt: giảm lo âu, giảm kiểm soát, giảm kỳ vọng.

Dùng tình yêu để sưởi ấm, dùng đồng hành để nuôi dưỡng, dùng sự buông tay để giúp con trưởng thành.

Khi cha mẹ biết “làm phép trừ”, cuộc đời con mới có khoảng trống để phát triển.

Khi gia đình có sự thư giãn, con mới có nội tâm vững vàng, ánh mắt sáng và con đường riêng.

Mong rằng mỗi bậc cha mẹ đều có thể buông bớt chấp niệm, hòa giải với chính mình và với con, giữ sự điềm tĩnh và dịu dàng trên hành trình nuôi dạy con lớn lên.

Nguồn: Sohu