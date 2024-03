Giáo sư trường Harvard: Từng bị Elon Musk đuổi khỏi phòng họp, với 7 từ này, tôi dễ dàng ‘‘lấy lòng’’ gã ngông tỷ phú

*Dưới đây là một đoạn trích từ cuốn sách “Edge: Turning Adversity Into Advantage” của Laura Huang - Phó giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard (một trong những trường kinh doanh sau đại học của Viện Đại học Harvard ở Boston, Mỹ)

Chúng ta đều biết rằng, những người thành đạt nhất trên thế giới đều là người dám nghĩ dám làm. Họ thành công vì luôn háo hức được bước ra ngoài và thể hiện giá trị của bản thân cho người khác thấy. Nhưng điều đáng tiếc là không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để làm điều đó.

Sau nhiều năm nghiên cứu về cách những người thành công nhất trên thế giới biến nghịch cảnh thành lợi thế, tôi nhận ra rằng, sự hài hước/ vui vẻ chính là chìa khóa cần có để mở ra cánh cửa thành công.

Khiếu hài hước giúp thu hút sự chú ý của mọi người

Vài năm trước, tôi và Byron - một người bạn thân và cũng là đối tác của tôi đã tham dự lễ khai giảng của trường đại học mà Elon Musk đến phát biểu. Điều tuyệt vời là sau buổi họp, chúng tôi không chỉ may mắn có được thông tin liên hệ của tỷ phú công nghệ này mà còn thu xếp được một cuộc gặp riêng với anh ta.

Thời điểm đó, Byron và tôi cùng nghiên cứu về những thách thức của các công ty Startup tư nhân trong ngành công nghiệp du hành vũ trụ. Anh ấy đã rất tốt bụng khi mời tôi đi cùng đến buổi họp có sự tham gia của Elon Musk. Mục tiêu tham dự buổi họp của chúng tôi là hỏi Musk rằng anh ta nghĩ gì về tương lai của ngành du lịch vũ trụ của các công ty tư nhân.

Ảnh minh họa

Trước cuộc gặp, Byron và tôi đã tìm hiểu toàn bộ cuộc đời của Musk. Chúng tôi đã nghiên cứu mọi sự kiện gần đây mà anh ấy có thể đề cập và đưa ra những quan điểm sâu sắc về mọi khía cạnh kinh doanh, không chỉ SpaceX mà còn cả Tesla, PayPal và Hyperloop. Chúng tôi còn chuẩn bị một món quà nhỏ để bày tỏ sự cảm ơn vì Musk đã dành thời gian cho mình.

Nhưng những gì đã chuẩn bị không đem lại kết quả như mong muốn, bởi vì chưa đầy 30 giây sau cuộc họp, Musk đã nói với chúng tôi: “Không. Hãy ra khỏi văn phòng của tôi”. Tôi ngơ ngác nhìn anh và hỏi lại: “Không?” Anh ấy đáp: “Không.”

Giây phút đó, tia hy vọng trong tôi và Byron gần như vụt tắt, nhưng khiếu hài hước chính là tia sáng khiến Musk tò mò và cho phép chúng tôi ở lại. Tôi nhận ra rằng, ánh mắt của Musk không hề nhìn về phía chúng tôi mà đang tập trung vào món quà mà Byron cầm trên tay. Hóa ra, Musk hiểu nhầm chúng tôi là 2 doanh nhân đang cố gắng giới thiệu sản phẩm để xin anh ta rót vốn đầu tư. Thực chất, chúng tôi là học giả và món quà trên tay Byron là nguyên mẫu sản phẩm chúng tôi muốn gửi tặng tỷ phú công nghệ.

Trước yêu cầu của tỷ phú công nghệ, tôi đáp lại một cách vui vẻ: “Chúng tôi không muốn tiền của anh. Anh nghĩ chúng tôi đang cố gắng thuyết phục anh phải không?’’. Nghe rồi, Musk nở nụ cười trước lời đáp trả của tôi.

Sau đó, anh ta mời chúng tôi đến trò chuyện và tranh luận về ngành du hành vũ trụ. Thậm chí, nội dung cuộc trò chuyện còn vượt qua những gì tôi đã tưởng tượng. Khi rời đi, Musk còn cho chúng tôi thông tin liên hệ của người phụ trách hoạt động của SpaceX để hỗ trợ nghiên cứu sắp tới.

Sau cuộc gặp với tỷ phú Elon Musk, Laura Huang nhận ra rằng sự hài hước là chính là tia sáng giúp con người đảo ngược tình thế, có được sự chú ý của người đối diện.

Ảnh minh họa

Không phải ai trong chúng ta cũng có khiếu hài hước để ứng biến với các tình huống trong cuộc sống, thế nhưng bạn hoàn toàn có thể rèn luyện để trở thành một người hài hước, vui vẻ, dễ‘’lấy lòng’’ những người xung quanh. Trên thực tế, những người thể hiện khiếu hài hước trong công việc được đánh giá là triển vọng và có năng lực hơn những người không làm vậy.

Nếu không phải tuýp người hài hước, bạn hãy chuẩn bị sẵn những câu chuyện thú vị để có thể sử dụng cho các trường hợp trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cần ý thức được bối cảnh câu chuyện, đối tượng mà bản thân đang giao tiếp để thể hiện sự hài hước của mình một cách khéo léo và duyên dáng hơn.

Ảnh minh họa

Laura Huang là phó giáo sư tại Trường Kinh doanh Harvard. Trước đây, cô là trợ lý giáo sư tại Trường Wharton, Đại học Pennsylvania. Nghiên cứu của cô đã được đăng trên các tạp chí lớn như: Financial Times, The Wall Street Journal, USA Today và Forbes. Các khách hàng tư vấn của Laura bao gồm Google, Uber, BlackRock, Keystone và Bionic.“Edge: Turning Adversity Into Advantage” là cuốn sách đầu tay của Laura, được xuất bản năm 2020.

Theo CNBC