"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng nhận nhiệm vụ đặc biệt

Trong ký ức của nhiều khán giả, những năm 2010 – 2012 là giai đoạn Hỏi xoáy đáp xoay lên sóng VTV3 và trở thành một hiện tượng giải trí cuối tuần. Cái tên "Cù Trọng Xoay" hay còn gọi là “Giáo sư Xoay” gắn liền với MC Đinh Tiến Dũng cũng từ đó.

MC Đinh Tiến Dũng từng viết kịch bản cho Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Ngoài ra, anh còn là MC của chương trình "Ai là triệu phú" trong suốt 5 năm.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, “Giáo sư Xoay” còn có profile khá khủng khi công tác tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam - Tập đoàn FPT.

Thông báo mới nhất ngày 30/3, ban lãnh đạo FPT đổi tên Ban Văn hóa và Đoàn thể FPT (FUN) thành Ban Tinh thần và Văn hóa FPT (FST- viết tắt từ FPT SpiriT), đồng thời bổ nhiệm anh Đinh Tiến Dũng, Giám đốc sáng tạo FPT Software đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa FPT . Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4.

Chia sẻ về quyết định bổ nhiệm, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết anh Dũng là người đã luân chuyển qua các đơn vị quan trọng, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và lớn nhất của FPT. “Ban Tinh thần và Văn hóa FPT là một đơn vị chiến lược, đồng hành Tập đoàn giống như các khối Tài chính, Công nghệ, Nhân sự, Truyền thông. Câu chuyện các ban của FPT phải mạnh lên là điều chúng ta chắc chắn phải làm", anh Khoa nhấn mạnh. “FST là đơn vị giữ cho FPT trường tồn".

Đồng thời, anh Khoa cũng gửi gắm một yêu cầu sâu sắc tới ban điều hành các công ty thành viên: "Kinh doanh thì rất tốt, rất quý, nhưng tôi hy vọng các anh chị lãnh đạo không chỉ ủng hộ về mặt tinh thần, mà còn thực sự bỏ công sức, thời gian và công việc để đóng góp vào hoạt động này của FPT", người điều hành nhà F kỳ vọng.

Được biết, anh Đinh Tiến Dũng gia nhập FPT từ năm 2005, khởi đầu từ cán bộ phụ trách phát triển Đảng thuộc Tổng hội FPT, sau đó anh chuyển sang làm cán bộ Phòng thương hiệu thuộc Ban Truyền thông FPT, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học FPT.

Năm 2009, anh trở lại FPT HO đảm nhận vị trí Trưởng phòng Văn phòng Đoàn thể thuộc Ban Truyền thông và Cộng đồng và được bổ nhiệm làm Phó ban Văn hóa và Đoàn thể FPT trước khi được bổ nhiệm Trưởng ban giai đoạn 2013-2014. Sau đó, anh lần lượt đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo Truyền hình FPT (thuộc FPT Telecom) và Giám đốc Sáng tạo nhà Phần mềm FPT.