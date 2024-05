Trước đó, trong sáng 22/5, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm sau khi ông được bầu làm Chủ tịch nước .

Ngay sau đó, Thủ tướng đã ký quyết định giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. Ảnh: Như Ý

Ông Trần Quốc Tỏ, sinh năm: 1962; Quê quán: Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm.

Trong quá trình công tác, ông Trần Quốc Tỏ đã từng trải qua nhiều vị trí, nhiều chức vụ trong lực lượng Công an. Giai đoạn từ 10/1978 - 9/1989, ông là chiến sĩ; sau đó là Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế, Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Nam Định).

Sau đó, ông lần lượt giữ các chức: Trưởng Công an thị trấn Phát Diệm; Phó Trưởng Công an huyện Kim Sơn; Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Giai đoạn từ tháng 3/2007 - 10/2014: Ông lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát môi trường; Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đến tháng 3/2014, ông được luân chuyển về Thái Nguyên giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tháng 5/2020, ông Trần Quốc Tỏ được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương; là đại biểu Quốc hội khóa XV.