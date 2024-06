Giật mình với giá thu mua bọ xít đen lên đến 8 triệu đồng/kg

Bọ xít đen, loài côn trùng từng khiến nhiều nhà vườn lao đao vì khả năng hút nhựa cây, gây hại cho hoa màu, nay bỗng trở thành "hàng hot" mới trên thị trường với giá thu mua lên đến 8 triệu đồng/kg.

Theo ghi nhận, các thương lái đăng đàn trên các hội nhóm thu mua bọ xít đen tại nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...với giá cao ngất ngưởng, dao động 3 - 8 triệu đồng/kg tùy loại. Theo các thương lái, loại này không dùng làm thực phẩm mà được thương lái Trung Quốc mua về làm thuốc.

Trong khi đó, bọ xít sống được bán với giá 300.000 - 350.000 đồng/kg, còn bọ xít đã phơi khô có giá 900.000 - 1.000.000 đồng/kg.

Nguyễn Hà G., một thương lái thu mua bọ xít đen cho biết, anh gom hàng để bán cho thương lái Trung Quốc.

“Họ đặt vấn đề muốn thu mua bọ xít đen với giá cao, có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu nên tôi đăng bài trên hội nhóm để gom được nhiều. Họ chỉ lấy loại đã sấy khô, loại này có giá rất cao" , anh G. nói

Dương Văn T., một thương lái khác cũng cho biết, thương lái Trung Quốc chỉ bảo rằng mua để làm thuốc, còn thuốc gì thì không biết.

“Tôi cũng thu gom bọ xít đen và mấy loại côn trùng khác để bán cho một thương lái bên Trung Quốc. Họ thường đặt mua quanh năm nên cứ có hàng là tôi gửi. Ngoài ra, khách của tôi cũng ở nhiều nơi, khách xa thường bán loại khô để tiện gửi đi và bảo quản. Còn ở gần, có cả người bán loại bọ xít đen còn sống” , anh nói.

Anh T. bắt đầu thu mua bọ xít đen từ năm 2017 đến nay. Bất kỳ thời điểm nào, cứ ai bắt được bọ xít là anh đều mua hết và giá cả thì sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm.

Hiện tại, bọ xít non đang được thu mua giá rất cao từ 6 - 7 triệu đồng/kg. Nhiều thương lái còn thu mua với mức 8 triệu đồng/kg đối với loại khô.

Ngoài bọ xít đen, thương lái Trung Quốc còn thu mua các loại côn trùng khác như bọ hung, sâu ba vạch, xác ve sầu…Tuy nhiên, tính đến hiện tại, bọ xít đen là loại côn trùng được thu mua với giá cao nhất do số lượng bọ xít đen ngày càng ít khiến hàng khan hiếm hơn.

Bọ hung cũng đang được các thương lái gom mua với giá tương đối cao. Lê Chí C., một người chuyên thu mua bọ hung ở Lào Cai cho biết, anh thu mua bọ hung với giá 500.000 - 950.000 đồng/kg tùy kích thước.

“Loại nhỏ thì giá khoảng 500.000 đồng/kg, loại to thì giá 950.000 đồng/kg. Còn loại cực kỳ to thì giá có thể lên đến 1 triệu đồng/kg ”, anh C. cho biết.

Anh C. chỉ thu mua bọ hung đã sấy khô. Người dân sau khi khai thác về sẽ phải tự làm các công đoạn rửa sạch, phơi, sấy khô trước khi đem bán.

Không chỉ thu mua, một số thương lái còn chào bán cả thuốc dẫn dụ bọ hung để công việc khai thác loại công trùng cỡ lớn này trở nên đơn giản hơn.

Xác ve sầu cũng được với giá hơn 2 triệu đồng/kg. Hà Văn T. (Cao Bằng), một người chuyên thu mua xác ve sầu cho biết, chỉ cần có hàng, gửi xe khách về Cao Bằng là T. nhận thu mua hết.

“Vì xác ve sầu chia ra làm 4 - 5 loại khác nhau với giá mua cũng khác nhau nên các anh đi thu xác ve sầu về thì nhớ chia riêng ra. Loại to sẽ được mua với giá tiền cao. Đắt nhất là loại xác to, chiều dài khoảng 3cm, màu đậm, với giá thu mua là 2,2 triệu đồng/kg. Loại nhỏ hơn, nhạt màu hơn thì giá rẻ hơn.

Để chính xác nhất, khi gom được xác ve sầu hãy chụp ảnh lại từng loại, gửi qua cho tôi, tôi sẽ báo giá" , Hà Văn T. hướng dẫn.

Chị Tòng Thị T., (Mai Sơn, Sơn La) cho biết, mỗi năm chị thu mua được 4-5 tạ xác ve sầu để bán cho thương lái Trung Quốc.

“Họ mua 7-8 năm nay rồi. Mới đầu nghe họ nói mua xác ve tôi cũng không tin, cứ nghĩ là họ trêu đùa vì xác ve nhẹ như bông, biết bao giờ mới nhặt đủ 1kg để bán. Sau này mới biết họ mua thật, giá lại còn cao. Thấp nhất là 400.000 - 500.000 đồng/kg, cao nhất là hơn 2 triệu đồng/kg" .

Dù mua xác ve sầu với giá cao để cung cấp cho các thương lái Trung Quốc nhưng chị T. cũng không biết chính xác họ mua làm gì. Chị chỉ đoán rằng, xác ve sầu có thể là một vị thuốc, nhờ vậy nên được săn mua.