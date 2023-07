Giây phút kinh hoàng khi xe chở khách nước ngoài bị lật trên đèo Khánh Lê

Theo báo cáo nhanh ngày 19/7 của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, lời khai ban đầu của lái xe Hồ Ngọc Hưng cho biết do xe bị mất phanh khi đang xuống dốc nên bị lật sang bên lề đường. Tài xế Hưng có kết quả test âm tính với nồng độ cồn và ma túy, có giấy phép lái xe hạng D với thời hạn đến ngày 9/3/2028. Tem kiểm định an toàn kỹ thuật xe khách có hiệu lực đến ngày 27/7/2023.