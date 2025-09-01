Giấy xác nhận điều kiện về nhà ở có thời hạn không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã quy định điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội như sau:

Trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Như vậy, pháp luật về nhà ở hiện hành chỉ quy định việc xác nhận điều kiện về nhà ở cho đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại thời điểm nộp hồ sơ, không quy định thời hạn hiệu lực của giấy xác nhận về điều kiện nhà ở.



