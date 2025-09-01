Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giấy xác nhận điều kiện về nhà ở có thời hạn không?

01-09-2025 - 08:06 AM | Bất động sản

Ông Nguyễn Việt An (Hà Nội) muốn mua nhà ở xã hội, dự kiến quý 4/2025 dự án nhận hồ sơ. Ông An hỏi, thời điểm hiện tại ông xin giấy xác nhận điều kiện nhà ở thì đến quý 4/2025 giấy còn hiệu lực không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã quy định điều kiện về nhà ở để được mua nhà ở xã hội như sau:

Trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình được xác định khi đối tượng và vợ hoặc chồng của đối tượng đó (nếu có) không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội đó tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Như vậy, pháp luật về nhà ở hiện hành chỉ quy định việc xác nhận điều kiện về nhà ở cho đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại thời điểm nộp hồ sơ, không quy định thời hạn hiệu lực của giấy xác nhận về điều kiện nhà ở.


Theo Chinhphu.vn

Báo Chính Phủ

Từ Khóa:
nhà ở xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bước tiến vượt bật của loại hình bất động sản được hàng triệu người dân mong đợi nhất

Bước tiến vượt bật của loại hình bất động sản được hàng triệu người dân mong đợi nhất Nổi bật

Một loại hình bất động sản đang được các doanh nghiệp mở rộng ra các tỉnh, hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế

Một loại hình bất động sản đang được các doanh nghiệp mở rộng ra các tỉnh, hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế Nổi bật

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường: Fansipan, Hạ Long, Bà Nà, Hòn Thơm… đã đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường: Fansipan, Hạ Long, Bà Nà, Hòn Thơm… đã đưa Việt Nam lên bản đồ du lịch thế giới

07:51 , 01/09/2025
Truy tìm đối tượng lừa bán đất Phú Quốc

Truy tìm đối tượng lừa bán đất Phú Quốc

07:51 , 01/09/2025
Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án bất động sản

Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án bất động sản

07:50 , 01/09/2025
Chưa từng có: 7 tháng nhà ở xã hội bứt tốc hoàn thành hơn 36 nghìn căn, tạo đà cho mục tiêu 1 triệu căn đến 2030

Chưa từng có: 7 tháng nhà ở xã hội bứt tốc hoàn thành hơn 36 nghìn căn, tạo đà cho mục tiêu 1 triệu căn đến 2030

07:49 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên