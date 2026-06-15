"Giờ cô không dám ở nhà nữa vì nợ nần nhiều quá": Số phận cùng cực của người phụ nữ 73 tuổi sở hữu những hợp đồng kỳ nghỉ

Tập 3 của loạt phim tài liệu điều tra "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" phát sóng trên VTV tối ngày 14/6 đã bóc trần một sự thật tàn nhẫn.

Phía sau những lời mời chào mật ngọt, những phòng hội nghị sang trọng là cả một thế giới ngầm đầy thủ đoạn, hút cạn kiệt những đồng tiền mồ hôi xương máu cuối cùng của những người già nhẹ dạ, đẩy họ vào bi kịch không còn lối về. Bà Hòa chính là hiện thân xót xa nhất cho cạm bẫy tàn khốc ấy.

Từ hy vọng lấy lại tiền đến chiếc bẫy “giăng sẵn”

Bi kịch của bà Hòa là một chuỗi bi kịch nối tiếp dài đằng đẵng khi bà đã lỡ bỏ ra hơn 5 tỷ đồng vào các hợp đồng kỳ nghỉ và những khoản phí liên quan. Số tiền khổng lồ ấy không tự nhiên mà có; đó là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, là cuốn sổ hưu trí, là chiếc nhẫn bà đeo trên tay và cả những khoản vay thế chấp mà bà phải gánh trên vai suốt nhiều năm ròng rã.

Sau nhiều năm chờ đợi vô vọng, không thể sử dụng dịch vụ, chẳng thể chuyển nhượng hay thanh lý, mong muốn duy nhất của người đàn bà ở cái tuổi gần đất xa trời này không còn là lợi nhuận. Bà chỉ hy vọng, bằng một phép màu nào đó, có thể lấy lại được một phần số tiền đã mất để trả nợ, để sống yên ổn những ngày cuối đời.

Ảnh: VTV

Đúng lúc tâm lý kiệt quệ và bế tắc nhất, những cuộc gọi như "cứu cánh" xuất hiện: “Cô mang đến đây bọn cháu thu mua hết cho.”

Khi bà Hòa cẩn trọng hỏi về chi phí, những lời khẳng định chắc nịch từ đầu dây bên kia như một liều thuốc an thần đánh tan mọi hoài nghi: “Cô lên thẩm định khoảng 30 phút thôi, bọn con có phải công ty môi giới đâu mà đóng tiền hả cô.” Để củng cố niềm tin, các nhân viên liên tục vẽ ra viễn cảnh về nguồn khách quốc tế dồi dào, bộ phận pháp lý hùng hậu hỗ trợ và cam kết công ty đứng ra bảo đảm giao dịch.

Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu cho một kịch bản lừa đảo tinh vi. Từ chỗ là người đi bán tài sản để thu hồi vốn, bà Hòa bị cuốn vào vòng xoáy trở thành người đi mua.

“Giá các hợp đồng hiện tại đang là 2,1 tỷ, con sẽ cho cô đóng tiền vào làm thành viên ở bên con. Và số tiền mà cô đóng vào có giá 330 triệu đồng. Tức là 330 triệu này sẽ tương ứng với 10% của khoản tiền cô được nhận. Điều này cũng thể hiện sự thiện chí của khách hàng...” - một nữ nhân viên tư vấn ngọt ngào nói.

Kèm theo đó là lời hứa hẹn đầy định mệnh: “Cô cứ về ăn no ngủ kỹ, chắc chắn là mình được rồi, lo làm sao được.”

Vét cạn những mảnh vụn kỷ niệm cuối cùng

Nghe theo lời hứa hão huyền về một ngày giải ngân nhận lại số tiền đã bỏ ra, bà Hòa như người lún sâu vào vũng lầy, càng giãy giụa càng chìm sâu. Khi tiền mặt đã cạn, những kẻ săn mồi bắt đầu dòm ngó đến những tài sản nhỏ nhất còn sót lại trong căn nhà trống huếch của bà.

“Cô Hòa ở nhà có tích góp được vàng bạc gì không? Cô ra tiệm vàng cho người ta định giá thôi” - câu gợi ý nhiệt tình đến rợn người của nhân viên tư vấn khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay gầy guộc của bà.

Thậm chí, chiếc xe máy cũ - kỷ vật thiêng liêng nhất mà người chồng quá cố để lại, thứ bà nâng niu như báu vật - cũng bị đưa vào tầm ngắm. Dù bà đã khóc nghẹn cầu xin: “Đó là vật kỷ niệm của ông ấy để lại. Ông mất rồi nên tôi giữ làm kỷ niệm chứ không thể bán được” , nhưng sự tàn nhẫn không có giới hạn. Trên đường về, nam nhân viên vẫn liên tục nhắn tin thúc giục bà gửi ảnh xe để thẩm định giá với lý do "không thể giữ suất này mãi".

Cuối cùng, trong sự đắn đo và áp lực nghẹt thở, bà Hòa phải bán đi chiếc nhẫn với giá 5 triệu đồng để nộp tiền. Nhưng 5 triệu ấy thấm tháp vào đâu với cái hố sâu không đáy mà chúng đào sẵn: “Còn 245 triệu nữa giải ngân cho cuốn sổ là xong” .

Bà vẫn nuôi hy vọng, một niềm hy vọng tội nghiệp và mù quáng: “Hôm nay đóng cọc thì vài ngày nữa các bạn ấy sẽ giải ngân cho. Nửa vui vì nghe nói được 1 tỷ 450 triệu, nhưng nửa buồn vì không biết có được hay không.”

Nhưng rồi, số tiền hứa hẹn ấy mãi mãi không xuất hiện. Chỉ có những món đồ kỷ niệm, những tài sản cuối cùng là một đi không trở lại.

Tuổi già lang thang và giọt nước mắt muộn màng

Cái giá phải trả cho sự nhẹ dạ cả tin là quá đắt. Số tiền được hứa hẹn chẳng thấy đâu, chỉ có những chủ nợ kéo đến. Những cuộc gọi đòi tiền nợ bủa vây bà mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi bà đã không còn một đồng dính túi, không còn bất cứ thứ gì để mất.

Bà Hòa giờ đây không dám ở nhà. Ngôi nhà vốn là nơi bão dừng sau cánh cửa, giờ lại là nơi đáng sợ nhất đối với bà:

“Giờ cô không dám ở nhà vì nợ nần nhiều quá. Thỉnh thoảng người ta đến đòi, chỉ vì nghe mấy cái công ty vớ vẩn, cô nhẹ dạ cả tin nên mới phải như thế này... Hằng ngày cô về chốc nhát thôi xong cô lại đi, không dám ở nhà.”

Bà Hòa lang thang cả ngày ngoài đường phố vì không dám trở về nhà (Ảnh: VTV)

Sự trốn chạy biến người đàn bà 73 tuổi thành kẻ lang thang giữa lòng thủ đô. Hằng ngày, bà đi bộ từ con đường này sang ngõ nhỏ khác, chui vào các trung tâm thương mại để trốn tránh những tờ giấy nợ, trốn tránh thực tại tàn nhẫn. Sức lực đã cạn, tiền bạc đã hết, chỉ có tuổi già và sự sợ hãi là vẫn đeo bám lấy bà.

Điểm tựa duy nhất của bà lúc này chỉ còn là nơi người chồng quá cố đang yên nghỉ. Chỉ ở bên nấm mồ của ông, bà mới dám rũ bỏ chiếc khẩu trang, ngồi sụp xuống, dọn dẹp vài cọng cỏ hoang, cắm lại bình hoa mới và bật khóc nức nở như một đứa trẻ phạm lỗi. Giọt nước mắt cay đắng hòa lẫn sự ân hận tột cùng dội vào lòng đất lạnh:

“Ông có nghe thấy gì không? Tôi có lỗi với ông bởi vì tôi đã lấy tiền để phục vụ ông lúc ốm. Nó nói ngọt quá, nó bảo 10 hôm sau trả lại, tôi đi vay mãi mới được... Nó nói lấy tiền nhanh nên tôi cũng liều mạng lấy tiền của ông để đưa cho nó. Nhưng biết đâu nó lại lừa mình như thế. Tôi cũng nhẹ dạ cả tin nên mới khổ.”

Bà Hòa bất lực bật khóc bên mộ của chồng (Ảnh: VTV)

Tiếng khóc nghẹn ngào của bà Hòa giữa nghĩa trang vắng lặng như một lời cảnh tỉnh đau xót. Những công ty "vớ vẩn", những nữ nhân viên tên Hải Yến nào đó giờ đang ở đâu khi dòng đời đẩy một người già vào cảnh có nhà nhưng chẳng dám về, phải trốn chui trốn lủi ở cái tuổi gần đất xa trời..

Tập 3 của bộ loạt phim tài liệu điều tra "Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" khép lại, nhưng hình ảnh bà Hòa với chiếc túi vải sờn khuất dần trong dòng người tấp nập của Hà Nội vẫn để lại một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ không chỉ lấy đi tài sản, nó đã tước đoạt đi cả chỗ che mưa che nắng, cả chút tôn nghiêm và bình yên cuối đời của những người già khốn cùng.